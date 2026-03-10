Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
नैराश्य चिंता आणि बरचं काही ; तुमची मुलं टीनेजर आहेत का ? मग मुलांच्या ‘या’ वागण्यावर पालकांनी काय केलं पाहिजेत ?

पालकांंसाठी आव्हानात्मक घटना काय तर वयात येणाऱ्या मुलांना समजून घेणं. हल्लीच्या काळातील मुलं वयापेक्षा जास्त लवकर मोठी होताना दिसत आहेत. काळ बदलत गेला तसं तसं पालक आणि मुलांमधील नातं देखील काही प्रमाणात बदलत गेलं.

Updated On: Mar 10, 2026 | 05:19 PM
लहान मुलं म्हणजे मातीचा गोळा असतो हा गोळा वय वाढतं, आयुष्यात येणारी चांगली वाईट माणसं यांनुसार आकार मिळत जातो. खरंतर पालकांंसाठी आव्हानात्मक घटना काय तर वयात येणाऱ्या मुलांना समजून घेणं. हल्लीच्या काळातील मुलं वयापेक्षा जास्त लवकर मोठी होताना दिसत आहेत. काळ बदलत गेला तसं तसं पालक आणि मुलांमधील नातं देखील काही प्रमाणात बदलत गेलं. आताच्या काळात पालक आणि मुलांमधील संवाद देखील कमी झालाय त्यामुळे मुलांना इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचं व्यसन होणं वाढत जातंय. वयाच्या 13 वर्षापासून ते 19 वर्षांपर्यंतच्या मुलांना टीनेजर म्हटलं जातं. अर्थातच ही मुलं असतात ती पौगंडावस्थेतील. सध्या अभ्यासामुळे मुलांना शाळेत असल्यापासून टॅब आणि मोबाईल हातात दिलेला असतो. याच्या वाढत्या वापरामुळे नको असलेलं ज्ञान म्हणजे इंटरनेटवरील व्हिडीओ त्यांना सहजपणे पाहायला मिळतात. या अशा वातावरणात आपल्या मुलांना वाढवावं कसं हा प्रश्न कायमच पालकांना पडतो.

वय़ोगट 13 ते 19 मध्ये मुलं असो की मुली स्वत:च्या विश्वात रमतात आणि त्याला कारणं देखील अनेक आहेत. मात्र याचवेळी पालकांची भूमिका महत्वाची असते. अशावेळी पालकांनी मुलांवर चिडचिड न करता त्यांना समजून घेणं जास्त महत्वाचं आहे. या वयात मुलं आणि मुली यांच्यात शारीरिक आणि मानसिक झपाट्याने बदल होतात. 13 वर्षापासून मुलांच्या आवाजात बदल व्हायला सुरुवात होते. त्य़ांचा आवाज फुटतो. नैराश्य आणि सतत चिंता वाटणं, या समस्या भेडसावतात. तसंच शैक्षणिक दबाब आणि मित्र मैत्रीणींशी होणारी तुलना यामुळे शारीरीक आणि मानसिक जडण घडण होताना त्रास होतो. करियरबद्दल वाटणाऱ्या चिंता आणि यामुळे मुृलं खचतात. यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास देखील कमी होतो. या काळात पालकांचा पाहिजे तसा आधार मुलांना मिळाला नाही ते वाईट संगतीला लागतात.

आता यातले शारीरिक बदल कोणते ?

 

हार्मोनल बदल
चेहऱ्यावर येणारे पिंपल्स
आवाजात आणि दिसण्यातील बदल
अचानक घाम येणं
वेगाने वाढणारी शारीरिक वाढ अशा शारीरिक बदलांबरोबरच मानसिक बदल देखील होतात.

मानसिक बदल

शारीरिक बदलाचा परिणाम मानसिकतेवर देखील होतो. मुलांना मिशी फुटणं असो किंवा मुली देखील मासिकपाळी आणि त्यामुळे होणारे बदल या सगळ्यात पौगंडावस्थेतील मुलांना सतत हा प्रश्न पडतो की, मी चांगला दिसतो का, मला मिशी फुटते ती चांगली दिसेल का ? तर मुली देखील वजन वाढणं किंवा कमी होणं यात मी कशी दिसतेय .या सगळ्याचा प्रभाव त्यांच्या मनावर होत असतो. त्यामुळे सतत मनात चलबिचल होणं सतत कोणत्यातरी प्रश्नांनी मन ग्रासलेलं असणं या गोष्टी होतात.

पालकांची भुमिका

याचवेळी मुलांवर न ओरडता समजून घेणं, नात्यात विश्वास देणं, मुलांना न ओरडता त्यांना आई बाबा मित्र वाटायला पाहिजेत अशी संयमाची भुमिका पालकांची असायला पाहजेत, असं तज्ज्ञ कायम सांगतात. या वयातील मुलांना चांगल्या प्रकारे समजून घेतल्याल पालक आणि मुलं यांच्यात गप्पा गोष्टी होतात आणि नातं घट्ट होतं. मुलांवर चिडचिड न करता ती जास्तवेळ का झोपतायत, मुलांच्या मोबाईलचा स्क्रीन टायमिंग किती आहे याकडे लक्ष देणं पालकांची भूमिका आहे.

Published On: Mar 10, 2026 | 05:19 PM

