परीक्षा जवळ आल्या? मुलांची स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी वापरा या सोप्या स्टडी टिप्स

Study Tips : परीक्षा जवळ आल्या की मुलांबरोबरच पालकांचीही चिंता वाढते. अनेकदा मुलं अभ्यास करतात पण वाचलेलं लक्षात राहत नाही. अशा वेळी योग्य अभ्यासपद्धती आणि काही सोप्या सवयींच्या मदतीने मुलांची स्मरणशक्ती वाढवता येते.

Updated On: Mar 10, 2026 | 12:15 PM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • मुलांना घोकंपट्टी करण्याऐवजी धडा समजून घेऊन आपल्या भाषेत सांगण्याचा सराव करायला सांगा.
  • वाचन करताना धड्यातील महत्त्वाचे मुद्दे मार्क केल्यास ते लक्षात ठेवणे सोपे होते.
  • रोज शाळेत शिकलेल्या गोष्टींबद्दल मुलांशी चर्चा केल्यास अभ्यास सहज लक्षात राहतो.
आजच्या स्पर्धात्मक शिक्षणपद्धतीत मुलांवर अभ्यासाचा ताण वाढत चालला आहे. विशेषतः परीक्षा जवळ आल्या की मुलांबरोबरच पालकांचीही चिंता वाढते. अनेकदा मुलं खूप वेळ अभ्यास करतात, पण तरीही वाचलेलं लक्षात राहत नाही किंवा परीक्षेत लिहिताना आठवत नाही. त्यामुळे “इतका अभ्यास करूनही पाठ का होत नाही?” असा प्रश्न पालकांना पडतो.

खरं तर मुलांची स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी केवळ जास्त वेळ अभ्यास करणे पुरेसे नसते, तर योग्य पद्धतीने अभ्यास करण्याची सवय लावणे अधिक महत्त्वाचे असते. अभ्यास मजेदार, समजून घेऊन आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने केला तर मुलांना गोष्टी लवकर लक्षात राहतात. म्हणूनच पालकांनी मुलांना घोकंपट्टी करण्याऐवजी समजून घेऊन शिकण्याची सवय लावली, तसेच काही सोप्या स्टडी टिप्सचा वापर केला तर मुलांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होऊ शकते आणि परीक्षेची भीतीही कमी होऊ शकते. पुढील काही सोप्या टिप्स वापरून तुम्ही मुलांच्या अभ्यासातील ही समस्या सहज दूर करू शकता.

स्टडी टिप्स

  • मुलांना रात्री झोपताना निर्यात पडल्यावर दीर्घश्वसन करून वाचलेल्या सर्व गोष्टी आठवण्याची सवय लावा.
    मुले जर एकच उत्तर अनेक वेळा वाचत बसली असतील तर त्यांना ते उत्तर शांत चित्ताने एकदाच वाचायला सांगून आठवेल तितके उत्तर न बघता लिहिण्याचा सराव घ्या.
  • मुलांची घोकंपट्टी करण्याची खोड मोडायची असेल तर त्यांना ती धडा किंवा उत्तर समजून घेऊन त्याचे आपल्या भाषेत विषण करण्यास सांगा,
  • भाषेच्या विषयांचा अभ्यास करताना संपूर्ण धडा गोष्टीस्वरूपात त्यांना समजावून सांगा. म्हणजे त्याविषयी आलेल्या कोणत्याही अवांतर प्रश्नाचे उत्तर ते सहज सोडवू शकतील.
  • मुलांना दमटावून अभ्यासाला बसवले तर ते रुची घेऊन एकाग्रतेने वाचणार नाहीत. त्यासाठी आधी त्यांना अभ्यासाची गोडी निर्माण होईल यासाठी प्रयत्न करा.
  • मुलांशी रोज न विसरता शाळेत शिकवलेल्या अभ्यासासंबंधी हसत खेळत चर्चा करा. त्यामुळे परीक्षेचा अभ्यास करताना त्यांना त्या गोष्टी नवीन वाटणार नाहीत.
  • वाचन करताना मुलांना धड्‌यातले किंवा उत्तरातले महत्त्वाचे मुद्दे हायलाइंट करण्याची सवय लावा. जेणेकरून वाचन करताना ते सहज डोळ्यांसमोर येतील व लक्षातही राहतील.
  • धड्यातले एखादे महत्त्वाचे नाव लक्षात राहत नसेल तर त्या शब्दाला यमक जुळेल असा शब्द किंवा एखादी आठवण लक्षात ठेवावी. ज्यामुळे उत्तर लिहिताना तो शब्द न अडता पटकन आठवेल.
Published On: Mar 10, 2026 | 12:15 PM

