Hair Care Tips: केस गळण्याआधी दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, टक्कल पडू नये म्हणून जीवनशैलीत फॉलो करा निरोगी सवयी

वातावरणात सतत होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता आणि वारंवार जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांमुळे शरीरसोबतच त्वचा आणि केसांच्या समस्या वाढू लागतात. केस गळणे ही अतिशय सामान्य समस्या आहे. महिलांसह पुरुषांचे सुद्धा केस मोठ्या प्रमाणावर गळतात. सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही, पण कालांतराने केसांमध्ये टक्कल पडण्यास सुरुवात होते. पूर्वीच्या काळी वय वाढल्यानंतर केस गळायचे पण हल्ली तरुण वयातच केसांच्या अनेक समस्या निर्माण होतात. शरीरात होणारे हार्मोनल बदल, कामाचा वाढता तणाव, प्रदूषण, ताणतणाव, अपुरी झोप इत्यादी अनेक गोष्टींमुळे केसांची मूळ कमकुवत होऊन जातात आणि केस गळण्यास सुरुवात होते.उशीवर, बाथरूममध्ये किंवा कंगव्यात मोठ्या प्रमाणात केस दिसू लागल्यानंतर चिंता व्यक्त केली जाते.(फोटो सौजन्य – istock)
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शरीर आणि स्कल्प मध्ये होणाऱ्या अंतर्गत बदलांमुळे केस गळण्यास सुरुवात होते. केस गळू लागल्यानंतर वेगवेगळ्या केमिकल युक्त हेअर केअर ट्रीटमेंट, हेअर प्रॉडक्ट आणि हेअर मास्कचा वापर केला जातो. पण यामुळे केसांच्या समस्या कमी होण्याऐवजी आणखीनच वाढू लागतात आणि केसांना हानी पोहचते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला केसांच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी कोणते घरगुती उपाय करावेत? केस गळण्याआधी कोणती लक्षणे दिसून येतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. यामुळे केस गळणे कमी होऊन केसांची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल आणि केस घनदाट, मजबूत होतील.
केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये केस अतिशय पातळ आणि विरळ होऊन जातात. काहींचे केस वेगाने तुटून जातात. केसांच्या मुळांना आवश्यक पोषण न मिळाल्यामुळे मूळ खूप जास्त कमकुवत होऊन जातात आणि केस तुटून टक्कल पडते. सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अतिशय किरकोळ आणि सामान्य समजून दुर्लक्ष केले जाते. काही दिवसांमध्ये केसांच्या भांगात अरुंद फट पडते.
Hair Care Tips: हेअर स्ट्रेटनिंग आणि स्मूथनिंगमध्ये काय फरक? सुंदर आणि सिल्की केसांसाठी कोणती ट्रीटमेंट बेस्ट?
डोक्याच्या मधोमध असलेला भांग रोजच्या पेक्षा खूप जास्त विरळ दिसू लागतो. पुरुषांमध्ये हेअरलाईन मागे सरकू लागते किंवा कपाळ आधीपेक्षा मोठे दिसू लागते. हेअर फॉलिकल्स हळूहळू आकुंचन पावल्यामुळे केसांच्या मुळांना आवश्यक पोषण मिळत नाही आणि केस गळून पडतात. त्यामुळे केसांच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी घरगुती उपाय करावेत. केस गळती थांबवण्यासाठी घरगुती उपाय करावेत. घरगुती उपाय केल्यामुळे केसांच्या समस्यांपासून आराम मिळतो. नियमित भरपूर पाण्याचे सेवन, पौष्टिक आहार, शारीरिक हालचाली आणि ७ ते ८ तासांची शांत झोप घेणे फार आवश्यक आहे. कमी मानसिक तणाव आणि गरजेपेक्षा कमीत कमी केमिकल युक्त हेअर केअरचा वापर केल्यास केसांच्या समस्या कमी होऊन जातील.