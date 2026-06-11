रोज वापरली जाणारी टॅल्कम पावडर वाढवेल गंभीर आजाराला धोका, वेळीच व्हा सावध; डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला

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टॅल्क म्हणजे काय?
टॅल्क ही साधारणपणे नैसर्गिकरित्या आढळणारी चिकणमाती आहे जी मॅग्नेशियम सिलिकेटपासून बनवली जाते. यात मॅग्नेशीयम, ऑक्सीजन आणि सिलिकाॅनसारखे घटक मसळलेले असतात. पृथ्वीवरील सर्वात मऊ खनिज मानले जाते जे बारीक करुन त्याच्यापासून टॅल्कम पावडर तयार केली जाते. टॅल्क हा सामान्यपणे धोकादायक नसतो. ब्यूटी प्रोडक्ट्समध्येही याचा वापर सुरक्षित मानला जातो परंतु टॅल्कमध्ये एस्बेस्टॉस देखील असतो जो कर्करोगाचे एक प्रमुख कारण आहे. तो टॅल्कच्या जवळच्या परिसरात आढळतो. टॅल्कसोबतच त्याचेही उत्खनन केले जाते.
टॅल्कम पावडर आणि टॅल्कयुक्त मेकअप उत्पादने काही तज्ज्ञांच्या मते संभाव्यतः असुरक्षित मानली जातात, कारण टॅल्क पूर्णपणे ॲस्बेस्टॉस-मुक्त आहे की नाही किंवा त्यापासून तयार केलेले उत्पादन वापरण्यास सुरक्षित आहे की नाही, हे निश्चितपणे ठरवण्यासाठी एकसमान आणि सार्वत्रिक मानके उपलब्ध नाहीत.
कोणत्या ब्यूटी प्रोडक्समध्ये टॅल्कचा वापर होतो?
ब्लश, आय शॅडो, कॉम्पॅक्ट पावडर आणि इतर मॅटिफायिंग मेकअप प्रोडक्ट्स. याशिवाय बेबी प्रोडक्ट्समध्येही याचा वापर होतो. प्लास्टिक आणि रबरी वस्तूंची टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी, पेंट, सिरॅमिक आणि कागद बनवण्यासाठीही याचा वापर केला जातो.
शरीराला काय धोका होतो?
टॅल्कम पावडरचे नुकसान लगेच दिसून येत नाही. पण जर तुम्ही अधिक काळापासून या पावडरचा वापर करत असाल तर काळासोबत तुमच्या त्वचेच तुम्हाला काही बदल झालेले दिसून येतील.
त्वचेची छिद्रे बंद होणे आणि मुरुमे
जेव्हा सतत किंवा दररोज टॅल्कम पावडरचा वापर केला जातो तेव्हा याचे कण त्वचेवर साचून हळूहळू त्वचेची छिद्रे बंद करतात. यामुळे त्वचेवरील घाण आणि तेल दूर करता येत नाही. परिणामी त्वचेवर मुरुमांची समस्या जाणवू लागते.
संवेदनशील त्वचा
टॅल्क फार वेगाने त्वचेतील ओलावा शोषून घेते ज्यामुळे त्वचा कोरडी होऊ लागते. टॅल्कच्या सततच्या वापरामुळे त्वचा संवेदनशील होऊ शकते. त्वचेवरील ओलावा दूर केल्यामुळे टॅल्क त्वचेवरील संरक्षण थर कमकुवत करतो. यामुळे त्वचेला खाज सुटते आणि पुरळ होण्याची समस्या जाणवू लागते.
लहान मुलांसाठी हानिकारक
बालरोगतज्ञ कधीही मुलांवर टॅल्कम पावडरचा वापर न करण्याचा सल्ला देतात. अनेकदा लहान मुलांच्या गुप्तांगावर पावडरचा वापर केला जातो. टॅल्कमुळे त्या भागात खाज सुटु शकते आणि संवेदनशिलता येऊ शकते. तसेच, श्वासावाटे ही पावडर शरीराच्या आत गेल्यास फुफ्फुसांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो.
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शरीराला नुकसान
टॅल्कमध्ये ॲस्बेस्टॉस असल्याने जर ते नाकावाटे फुफ्फुसांमध्ये गेले तर यामुळे आजाराचा धोका वाढू शकतो. यामुळे फुफ्फुसाचा कॅन्सर होण्याचा धोकाही वाढू शकतो. महिलांमध्ये यामुळे ओव्हरीयन कॅन्सर होण्याचा धोका वाढतो.