Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Maharashtra Live Updates-

Updated On: Feb 10, 2026 | 08:42 AM
LIVE
Maharashtra Breaking News Updates Today: सोन्या - चांदीच्या दरात चढउतार सुरुच! भारतात किंचीत घसरले दर

Maharashtra Breaking News Updates Today:

  • 10 Feb 2026 08:42 AM (IST)

    10 Feb 2026 08:42 AM (IST)

    BCCI चा नवा केंद्रीय करार जाहीर; शुभमन गिलचे प्रमोशन 

    भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) पुढील सत्रासाठी खेळाडूंच्या वार्षिक केंद्रीय कराराची घोषणा केली असून यात मोठे फेरबदल पाहायला मिळत आहेत. कसोटी आणि वनडेचा कर्णधार शुभमन गिलला त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीचे फळ म्हणून बढती (प्रमोशन) मिळाली आहे, तर वरिष्ठ खेळाडू रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या ग्रेडमध्ये कपात करण्यात आली आहे. रवींद्र जडेजा आणि जसप्रीत बुमराह यांनी आपले 'अ' श्रेणीतील स्थान कायम राखले आहे.

  • 10 Feb 2026 08:38 AM (IST)

    10 Feb 2026 08:38 AM (IST)

    राज्यात मोठ्या राजकीय घडामोडींचे संकेत; मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत गुप्त बैठक  

    मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल रात्री अचानक दिल्लीचा दौरा करून भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा केल्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या दौऱ्यावरून परतल्यानंतर आज पहाटेच मुख्यमंत्री मुंबईत दाखल झाले असून, या भेटीमुळे आगामी काळात राज्यात मोठ्या सत्तांतराचे संकेत मिळत आहेत.

    विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणाबाबत मित्रपक्षांसोबत चर्चा सुरू झाल्याची माहिती समोर येत असतानाच, आता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यादेखील आज सायंकाळी दिल्लीला रवाना होणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांचा गोपनीय दौरा आणि त्यानंतर सुनेत्रा पवार यांचा दिल्ली प्रवास यामुळे राज्याच्या राजकारणाला कोणती नवी दिशा मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

  • 10 Feb 2026 08:34 AM (IST)

    10 Feb 2026 08:34 AM (IST)

    T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना होणार

    India vs Pakistan Match Update : दीर्घ नाट्यानंतर, पाकिस्तानने २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात भारताविरुद्ध खेळण्यास सहमती दर्शवली आहे. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाच्या वेळापत्रकानुसार हा सामना १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये खेळला जाईल. रविवारी लाहोरमध्ये आयसीसी, पीसीबी आणि बीसीबीच्या त्रिपक्षीय बैठकीनंतर भारत-पाकिस्तान सामन्यावर सहमती झाली. आयसीसीने त्याच्या सोशल मिडियावर या सामन्यांची घोषणा केली आहे. मागील बऱ्याच दिवसांपासून पाकिस्तान भारताविरुद्ध सामना खेळणार नाही याचा वाद सुरू होता.

  • 10 Feb 2026 08:33 AM (IST)

    10 Feb 2026 08:33 AM (IST)

    रणवीर सिंगला मोठा झटका!

    रणवीर सिंग “डॉन” फ्रँचायझीचा भाग होणार होता. अभिनेता फरहान अख्तरच्या प्रॉडक्शन हाऊस, एक्सेल एंटरटेनमेंट अंतर्गत निर्मित “डॉन ३” या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारणार होता. परंतु, सर्जनशील मतभेदांमुळे हा प्रकल्प अखेर बंद पडला आहे. ताज्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अभिनेत्याला हा चित्रपट सोडण्याचा निर्णय महागात पडत असल्याचे दिसून येते. फरहान अख्तरने रणवीर सिंगला त्याच्या जाण्याबद्दल भरीव भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. आणि हीच भरपाई अभिनेत्याला महागात पडली आहे.

  • 10 Feb 2026 08:33 AM (IST)

    10 Feb 2026 08:33 AM (IST)

    टेकडीवर फिरायला गेला, पण परतलाच नाही!

    लोणावळा: लोणावळा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाचा दरीत कोसळून मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव प्रज्वल गिरी (२६ वय) असे आहे. तो नाश्त्यासाठी थांबला आणि त्याच्यासोबत असं घडलं. प्रज्वल पुणे येथील बीएडचे शिक्षण घेत होता. तिथेच तो एमपीएससी परीक्षेची तयारी देखील करीत होता. तो बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथील प्रसिद्ध व्याख्याते प्रा. वसंत गिरी यांचा सुपुत्र होता.

Maharashtra to World Breaking News: 

स्थानिक निवडणुकानंतर आता विधान परिषदांच्या निवडणुकीकडे लागले लक्ष

मुंबई : लोकसभा, विधानसभा त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. या सर्व महत्त्वाच्या निवडणुका झाल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये असलेली प्रशासकीय राजवट संपृष्टात आली आहे. त्यानंतर आता २०२३ पासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधान परिषद मतदारसंघातील निवडणूक होण्याची चिन्ह आहेत. राज्यात सध्या या मतदारसंघाच्या १७ जागा रिक्त असल्याचे दिसून येत आहे.

महाराष्ट्र विधान परिषदेचे संख्याबळ ७८ सदस्यीय असून, स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातून २२ सदस्य निवडून दिले. जिल्हा परिषदांचे लोकनियुक्त, स्वीकृत आणि पदसिद्ध सदस्य हे या मतदारसंघाचे मतदार असून, विधान परिषदेवर जाण्यासाठी राज्यातील ही सर्वांत ‘अर्थपूर्ण’ आणि महागडी निवडणूक समजली जाते. अनेक दिग्गज नेत्यांनी पूर्वी या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. मात्र, काही पक्षांनी राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या धनिकांनाही याच मतदारसंघाच्या माध्यमातून आमदारकी बहाल केली होती.

 

 

