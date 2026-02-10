कन्फर्म! T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना होणार, ड्रामेबाजीनंतर पाकिस्तानचा निर्णय

India vs Pakistan Match Update : दीर्घ नाट्यानंतर, पाकिस्तानने २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात भारताविरुद्ध खेळण्यास सहमती दर्शवली आहे. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकाच्या वेळापत्रकानुसार हा सामना १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये खेळला जाईल. रविवारी लाहोरमध्ये आयसीसी, पीसीबी आणि बीसीबीच्या त्रिपक्षीय बैठकीनंतर भारत-पाकिस्तान सामन्यावर सहमती झाली. आयसीसीने त्याच्या सोशल मिडियावर या सामन्यांची घोषणा केली आहे. मागील बऱ्याच दिवसांपासून पाकिस्तान भारताविरुद्ध सामना खेळणार नाही याचा वाद सुरू होता.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना निश्चित आहे, आता हा सामना नियोजित वेळेनुसार खेळवला जाणार आहे. चाहत्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. पाकिस्तानी माध्यमांनीही भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना १५ फेब्रुवारी रोजी वेळापत्रकानुसार होईल याची पुष्टी केली आहे. पाकिस्तानने भारताविरुद्ध खेळण्यास सहमती दर्शवली आहे. क्रिकबझच्या मते, सामन्याबाबत लवकरच अधिकृत घोषणा केली जाईल. पाकिस्तान सरकारने यापूर्वी १ फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध खेळण्यास त्यांच्या संघाला परवानगी देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर, आयसीसीने ८ फेब्रुवारी रोजी लाहोरला एक शिष्टमंडळ पाठवले.
SA vs CAN T20 World Cup: दक्षिण आफ्रिकेचा एकतर्फी विजय, कॅनडाचा 57 धावांनी पराभव
पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी, आयसीसीचे उपाध्यक्ष इम्रान ख्वाजा आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम बैठकीला उपस्थित होते. वृत्तानुसार, पाकिस्तानने आयसीसीकडे अनेक अटी मांडल्या होत्या, परंतु आयसीसीने त्यापैकी काही स्वीकारण्यास नकार दिला. बीसीबीचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम यांनी सोमवारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ला २०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील भारताविरुद्धचा पहिला गट सामना १५ फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेत हलवण्याची विनंती केली.
Pakistan will play all their scheduled #T20WorldCup 2026 matches after “successful talks” between the ICC and PCB. Details ⬇️https://t.co/NfIIqztYww — ICC (@ICC) February 9, 2026
क्रिकबझच्या वृत्तानुसार, अमिनुल इस्लाम म्हणाले, “कालच्या माझ्या पाकिस्तान भेटीनंतर आणि आमच्या चर्चेच्या निकालांचा विचार करून, मी संपूर्ण क्रिकेट परिसंस्थेच्या फायद्यासाठी पाकिस्तानला १५ फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध आयसीसी टी२० विश्वचषक सामना खेळण्याची विनंती करतो.”
दरम्यान, आयसीसीने एका प्रेस रिलीजमध्ये म्हटले आहे की, सध्याच्या प्रकरणासंदर्भात बांगलादेश क्रिकेट बोर्डावर कोणताही आर्थिक, क्रीडा किंवा प्रशासकीय दंड आकारला जाणार नाही यावर सहमती झाली आहे. पाकिस्तानने बांगलादेशबाबत आयसीसीकडे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. शिवाय, बांगलादेश २०३१ च्या आयसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वचषकापूर्वी आयसीसी कार्यक्रमाचे आयोजन करेल.