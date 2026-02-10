Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
रणवीर सिंगला मोठा झटका! फरहान अख्तरच्या Don 3 मधून माघार घेणे अभिनेत्याला पडले महागात, द्यावी लागली कोटींची भरपाई

"डॉन ३" वरून रणवीर सिंग आणि एक्सेल एंटरटेनमेंटमधील वाद आता सर्जनशील मतभेदांच्या पलीकडे गेला आहे. डॉन ३ ची घोषणा २०२३ मध्ये झाली होती आणि आता, तीन वर्षांनंतर, रणवीर सिंगने चित्रपटामधून माघार घेतली आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 08:30 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • रणवीर सिंगला मोठा झटका
  • फरहान अख्तरच्या चित्रपटातून माघार घेणे पडले महागात
  • भरावी लागली एवढी नुकसान भरपाई
 

रणवीर सिंग “डॉन” फ्रँचायझीचा भाग होणार होता. अभिनेता फरहान अख्तरच्या प्रॉडक्शन हाऊस, एक्सेल एंटरटेनमेंट अंतर्गत निर्मित “डॉन ३” या चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारणार होता. परंतु, सर्जनशील मतभेदांमुळे हा प्रकल्प अखेर बंद पडला आहे. ताज्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अभिनेत्याला हा चित्रपट सोडण्याचा निर्णय महागात पडत असल्याचे दिसून येते. फरहान अख्तरने रणवीर सिंगला त्याच्या जाण्याबद्दल भरीव भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. आणि हीच भरपाई अभिनेत्याला महागात पडली आहे.

O Romeo Cast Fees: ‘ओ रोमिओ’ चित्रपटात शाहिद कपूरसोबत दोन सुपरहिट स्टार्स, एकही पैसे न घेता फ्रीमध्ये केले काम

२०२३ मध्ये जेव्हा “डॉन ३” ची घोषणा करण्यात आली तेव्हा रणवीर सिंगला मुख्य भूमिकेसाठी अंतिम निर्णय घेण्यात आला. हा चित्रपट फरहान अख्तर दिग्दर्शित करणार होता आणि एक्सेल एंटरटेनमेंटने त्याची निर्मिती केली होती. परंतु, जवळजवळ तीन वर्षांपासून चित्रपटाबाबत कोणतेही अपडेट समोर आलेले नाही आहेत, ज्यामुळे “डॉन ३” हा चित्रपट कदाचित थांबवण्यात आला असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला. त्यानंतर एक मोठी अपडेट समोर आली की रणवीर आता या प्रकल्पाचा भाग नाही, परंतु आता हे प्रकरण सर्जनशील मतभेदांच्या पलीकडे गेले आहे. रणवीर सिंगला ₹४० कोटी नुकसान भरपाई द्यावी लागली आहे.

रिपोर्ट्सनुसार, ‘डॉन ३’ चे शूटिंग २०२६ मध्ये सुरू होणार होते, परंतु रणवीरच्या बाहेर पडण्यामुळे प्रोडक्शन हाऊसचे मोठे नुकसान झाले आहे. व्हरायटी इंडियामधील एका वृत्तानुसार, चित्रपटाच्या शूटिंगला झालेल्या विलंबामुळे, फरहान अख्तरचे प्रोडक्शन हाऊस, एक्सेल एंटरटेनमेंट, आता रणवीर सिंगकडून ४० कोटी रुपयांची भरपाई मागत आहे, जी विकास खर्च, वेळापत्रक, नियोजन आणि इतर वचनबद्धतेतील विलंबामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करणार आहोत.

कुटुंबासाठी, कुटुंबाची फिल्म! झी स्टुडिओजच्या ‘सुपर डुपर’चा धमाकेदार टीझर रिलीज

रणवीर सिंगने नाही दिली भरपाई

मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की अभिनेता चित्रपटाच्या पटकथेवर नाराज असल्याचे सांगत आहे. त्याने अनेक वेळा पटकथेत बदल सुचवले, परंतु जेव्हा अंतिम मसुदा तयार झाला तेव्हा त्याच्या सूचनांचा समावेश करण्यात आला नाही आणि त्याला पटकथा आवडली नाही. दरम्यान, फरहान अख्तरच्या प्रॉडक्शन हाऊसचे म्हणणे आहे की रणवीर सिंगने सहमती दिल्यानंतरच प्री-प्रॉडक्शनचे काम सुरू होईल.

खरं तर, गेल्या शुक्रवारी, रणवीर आणि एक्सेल एंटरटेनमेंटमध्ये दोन तासांची बैठक झाली, परंतु कोणतेही ठोस निकाल लागले नाहीत. दोन्ही पक्ष जबाबदारी आणि आर्थिक जबाबदारी यावर चर्चा करत राहिले. वाद वाढत असताना, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (पीजीआय) ने मध्यस्थी करण्यासाठी हस्तक्षेप केल्याचे वृत्त आहे, दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड होईल आणि आणखी वाढ होऊ नये अशी आशा होती.

Published On: Feb 10, 2026 | 08:30 AM

