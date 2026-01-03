Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

कोरियन स्किनकेअर रुटीन घ्या! चेहऱ्याला येईल चमक, हिराच जणू

कोरियन स्किनकेअर आपल्याला सांगते की सुंदर त्वचा ही वेळ, संयम आणि नियमित काळजीतूनच मिळते. हार्ट लीफ त्वचेची संवेदनशीलता कमी करून लालसरपणा व सूज शांत करते.

Updated On: Jan 03, 2026 | 09:16 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

गेल्या काही वर्षांत कोरियन स्किनकेअरने आपल्याला एक महत्त्वाची गोष्ट शिकवली आहे—सुंदर त्वचा एका रात्रीत मिळत नाही. कोणतीही जादुई क्रीम किंवा तात्काळ परिणाम देणारा उपाय नसतो. सुंदर आणि निरोगी त्वचा ही वेळ, संयम, सातत्य आणि त्वचेसोबत समन्वयाने काम करणाऱ्या घटकांमुळे तयार होते. कोरियन स्किनकेअरमध्ये त्वचा झाकण्यापेक्षा ती आतून निरोगी ठेवण्यावर अधिक भर दिला जातो. त्यामुळेच आज काही खास कोरियन स्किनकेअर घटक जगभरात लोकप्रिय होत आहेत. योग्य वेळ आणि नियमित वापर केल्यास या घटकांचा फरक त्वचेला नक्कीच जाणवतो.

दिल्लीच्या पदार्थाला आणा तुमच्या स्वयंपाकघरात, घरीच बनवा चटपटीत ‘मटार कुलचे’, चव अशी की सर्वच होतील खुश

हार्ट लीफ (Heartleaf)

धूळ, प्रदूषण, सतत प्रवास, उशिरापर्यंत जागरण किंवा लग्नसराईचा ताण या सगळ्यामुळे त्वचा संवेदनशील होते. अशा वेळी हार्ट लीफ हा घटक त्वचेसाठी दिलासा देणारा ठरतो. कोरियन स्किनकेअरमध्ये अनेक वर्षांपासून वापरात असलेला हा घटक २०२६ मध्ये विशेष चर्चेत आला आहे. हार्ट लीफ त्वचेवरील लालसरपणा कमी करतो, सूज शांत करतो आणि त्वचेची नैसर्गिक संरक्षणात्मक थर हळूहळू मजबूत करतो. विशेष म्हणजे तो रोमछिद्रे बंद न करता किंवा त्वचेला जडपणा न देता त्वचा शांत आणि संतुलित ठेवतो.

राइस एक्स्ट्रॅक्ट (Rice Extract)

कोरियन स्किनकेअरमध्ये चावलाच्या अर्काचा वापर अगदी वेगळ्या आणि आधुनिक पद्धतीने केला जातो. त्वचा कोरडी करणे किंवा ब्लीचसारखा परिणाम देण्याऐवजी, २०२६ मध्ये राइस एक्स्ट्रॅक्टचा वापर सौम्य आणि नैसर्गिक तेजासाठी केला जात आहे. हा घटक त्वचेची पोत गुळगुळीत करतो, त्वचेच्या संरक्षणात्मक थराला आधार देतो आणि एक हलकी, नैसर्गिक चमक देतो—जी कृत्रिम वाटत नाही. राइस एक्स्ट्रॅक्ट मेलानिनशी लढा देत नाही, तर त्याच्यासोबत काम करून त्वचेचा रंग समतोल ठेवतो.

मगवॉर्ट (Mugwort)

कधी त्वचा खूप तेलकट, तर कधी कोरडी; कधी मुरुम, तर कधी अचानक शांत—अशा सतत बदलणाऱ्या त्वचेसाठी मगवॉर्ट अत्यंत फायदेशीर मानला जातो. या घटकात दाह-रोधी (Anti-inflammatory) आणि जंतुनाशक (Antibacterial) गुणधर्म असतात, तरीही तो त्वचेवर अतिशय सौम्य असतो. मगवॉर्ट त्वचेचा समतोल राखण्यास मदत करतो. मुरुम शांत करतो, लालसरपणा कमी करतो आणि त्वचा कोरडी न करता जखमा भरून येण्यास सहाय्य करतो. नियमित वापरामुळे मुरुमांची समस्या कमी होते, सुरकुत्या कमी दिसू लागतात आणि त्वचा अधिक शांत व निरोगी राहते.

Horror Story: दूर किल्ल्यावरून माझ्याकडे पाहत होती… मोकळे केस, लालभडक वेश! मागेमागे घरात आली

कोरियन स्किनकेअरचा मुख्य मंत्र म्हणजे त्वचेला जबरदस्तीने बदलण्याऐवजी तिच्यासोबत काम करणे. हार्ट लीफ, राइस एक्स्ट्रॅक्ट आणि मगवॉर्ट हे तिन्ही घटक त्वचेला दीर्घकाळासाठी फायदेशीर ठरतात. ते त्वचेवर तात्पुरता परिणाम न करता, हळूहळू पण ठोस बदल घडवून आणतात. जर तुम्हालाही चमकदार नव्हे, तर खरोखर निरोगी आणि संतुलित त्वचा हवी असेल, तर कोरियन स्किनकेअरमधील हे घटक नक्कीच उपयोगी ठरू शकतात. संयम ठेवा, नियमित काळजी घ्या आणि त्वचेला स्वतःच्या गतीने बहरू द्या—हेच कोरियन स्किनकेअरचे खरे रहस्य आहे.

Web Title: Try the korean skincare routine marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 09:16 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ratha Saptami 2026: 25 की 26 कधी साजरी केली जाणार आहे रथसप्तमी, जाणून घ्या वेळ आणि पूजा पद्धत

Ratha Saptami 2026: 25 की 26 कधी साजरी केली जाणार आहे रथसप्तमी, जाणून घ्या वेळ आणि पूजा पद्धत

Jan 18, 2026 | 12:01 PM
राजकारणावर कौटुंबिक सलोखा भारी; बारामतीच्या कृषीप्रदर्शनात सुप्रिया सुळे–सुनेत्रा पवार एकत्र

राजकारणावर कौटुंबिक सलोखा भारी; बारामतीच्या कृषीप्रदर्शनात सुप्रिया सुळे–सुनेत्रा पवार एकत्र

Jan 18, 2026 | 11:57 AM
‘द्वेषात आंधळे झाले आहेत…’, Chhava चित्रपटाच्या वक्तव्यावर कंगना रणौतने ए.आर. रहमानला सुनावले खडेबोल

‘द्वेषात आंधळे झाले आहेत…’, Chhava चित्रपटाच्या वक्तव्यावर कंगना रणौतने ए.आर. रहमानला सुनावले खडेबोल

Jan 18, 2026 | 11:52 AM
Maharashtra Politics: मोठी बातमी! ग्रामपंचायतींवर प्रशासनराज येणार? ‘या’ जिल्ह्यात तब्बल 155…

Maharashtra Politics: मोठी बातमी! ग्रामपंचायतींवर प्रशासनराज येणार? ‘या’ जिल्ह्यात तब्बल 155…

Jan 18, 2026 | 11:51 AM
सुरक्षित मातृत्वाकडे एक पाऊल: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान काय आहे? गरोदर महिलांना फ्रीमध्ये दिल्या जातात या सुविधा

सुरक्षित मातृत्वाकडे एक पाऊल: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान काय आहे? गरोदर महिलांना फ्रीमध्ये दिल्या जातात या सुविधा

Jan 18, 2026 | 11:50 AM
पहिल्यांच झाली फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेसाठी उपनगराध्यक्षाची लढत; ओंकार कामठेंनी मारली बाजी

पहिल्यांच झाली फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषदेसाठी उपनगराध्यक्षाची लढत; ओंकार कामठेंनी मारली बाजी

Jan 18, 2026 | 11:40 AM
Pmc Election Result : दिग्गजांना नवख्यांकडून घरचा रस्ता; ‘या’ बड्या नेत्यांचा पराभुतांमध्ये समावेश

Pmc Election Result : दिग्गजांना नवख्यांकडून घरचा रस्ता; ‘या’ बड्या नेत्यांचा पराभुतांमध्ये समावेश

Jan 18, 2026 | 11:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM