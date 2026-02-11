Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Valentine’s Day 2026 : डेट नाईटसाठी परफेक्ट लूक हवाय? या घरगुती टिप्स चेहऱ्याला मिळवून देतील इन्स्टंट ग्लो

व्हॅलेंटाईन डे म्हणजे खास दिसण्याचा दिवस. डेट नाईटसाठी पार्लरमध्ये महागडे फेशियल करण्यापेक्षा काही दिवस आधी घरच्या घरी नैसर्गिक उपाय केले तर चेहऱ्यावर इन्स्टंट ग्लो येऊ शकतो. चला जाणून घेऊया सोप्या स्किन केअर टिप्स.

Updated On: Feb 11, 2026 | 01:36 PM
Valentine's Day 2026 : डेट नाईटसाठी परफेक्ट लूक हवाय? या घरगुती टिप्स चेहऱ्याला मिळवून देतील इन्स्टंट ग्लो

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • व्हॅलेंटाईन डे म्हणजे प्रेमाचा दिवस. कपल्ससाठी हा दिवस खास मानला जातो.
  • व्हॅलेंटाईन वीक कपल्सना आपल्या पार्टेरसोबत मोकळा वेळ घालवण्याची संधी मिळवून देते.
  • तुम्हीही यानिमित्त आपल्या पार्टनरसोबत डेटला जाण्याचा विचार करत असाल तर काही स्किन केअर टिप्स तुमच्या फार मदतीची ठरतील.
व्हॅलेंटाईन डेनिमित्त अनेकांचे प्लॅन्स ठरतात. यासाठी मुलींना खास तयारी करावी लागते, डिनर डेट, मुव्ही डेटसाठी आपण सुंदर दिसावे असे वाटत असते. त्यासाठी पार्लरमध्ये महागडे फेशियल करण्यापेक्षा हॅलेंटाईन डेच्या काही दिवस आधीच घरीच काही उपाय केल्यास तुमच्या चेहऱ्यावर इन्स्टंट ग्लो येईल. घर असणाऱ्या नैसर्गिक घटकांचा वापर करून तुम्ही तुमची त्वचा निरोगी, मऊ आणि चमकदार बनवू शकता. त्यासाठी काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करा

Valentine Day 2026: प्रेमाची डिजीटल खूण तरूणाईची पसंती! काय आहे ‘कपल्स गर्ल रिंग’

स्क्रब

चमकदार त्वचा हवी असेल तर तुमचा चेहरा स्वच्छ ठेवणे गरजेचे आहे. दिवसातून दोनदा चेहरा पाण्याने धुवा आणि आठवड्यातून दोनदा ओट्स किंवा कॉफी- साखरेच्या मिश्रणाने हलके स्क्रब करा. यामुळे त्वचेवरील मृत पेशी निघून जातात आणि चेहरा उजळतो.

पाणी आणि आहार

ठेवण्यासाठी भरपूर पाणी पिणे गरजेचे आहे. संतुलित आहारासोबत दिवसातून सुमारे ८ ते १० ग्लास पाणी प्या. काही दिवस जंक फूड टाळा. तसेच नारळ पाणी, ड्रायफ्रूट, फळे आणि हिरव्या भाज्यांचा आहारात समावेश करा. फिटॅमिन सी युक्त फळांमुळे त्वचा उजळते.

फेस पॅक

घरगुती घटकांपासून बनवलेला फेस पॅक त्वचेसाठी सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर ठरतो. पॅक तयार करण्यासाठी १ चमचा दही, १ चमचा मध आणि चिमूटभर हळद मिसळा. हा पॅक १५ ते २० मिनिटे तुमच्या चेहऱ्यावर लावा. हा फेस पॅक त्वचेला मॉइश्चरायझ करतो.

कोरफडीचे जेल

झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर कोरफडीचे जेल लावा. यामुळे त्वचेला खोलवर पोषण मिळते, मुरुमे कमी होतात. रात्रभर हे चोहन्याला लावून सकाळी चेहरा धुवा, तुमची त्वचा मऊ होईल.

Valentine’s Day 2026: बॉयफ्रेंडला काय गिफ्ट करावं ते सुचत नाहये? मग ‘हे’ भन्नाट गिफ्ट आयडियाज येतील कामी

पुरेशी झोप

दररोज ७-८ तास झोप प्या आणि मन ठेवण्याचा प्रयत्न करा. रोज ध्यान किंवा हलका व्यायाम केल्यास फायदा होईल.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Feb 11, 2026 | 01:00 PM

