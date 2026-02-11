Valentine’s Day 2026 : डेट नाईटसाठी परफेक्ट लूक हवाय? या घरगुती टिप्स चेहऱ्याला मिळवून देतील इन्स्टंट ग्लो

Valentine Day 2026: प्रेमाची डिजीटल खूण तरूणाईची पसंती! काय आहे ‘कपल्स गर्ल रिंग’
स्क्रब
चमकदार त्वचा हवी असेल तर तुमचा चेहरा स्वच्छ ठेवणे गरजेचे आहे. दिवसातून दोनदा चेहरा पाण्याने धुवा आणि आठवड्यातून दोनदा ओट्स किंवा कॉफी- साखरेच्या मिश्रणाने हलके स्क्रब करा. यामुळे त्वचेवरील मृत पेशी निघून जातात आणि चेहरा उजळतो.
पाणी आणि आहार
ठेवण्यासाठी भरपूर पाणी पिणे गरजेचे आहे. संतुलित आहारासोबत दिवसातून सुमारे ८ ते १० ग्लास पाणी प्या. काही दिवस जंक फूड टाळा. तसेच नारळ पाणी, ड्रायफ्रूट, फळे आणि हिरव्या भाज्यांचा आहारात समावेश करा. फिटॅमिन सी युक्त फळांमुळे त्वचा उजळते.
फेस पॅक
घरगुती घटकांपासून बनवलेला फेस पॅक त्वचेसाठी सर्वात सुरक्षित आणि फायदेशीर ठरतो. पॅक तयार करण्यासाठी १ चमचा दही, १ चमचा मध आणि चिमूटभर हळद मिसळा. हा पॅक १५ ते २० मिनिटे तुमच्या चेहऱ्यावर लावा. हा फेस पॅक त्वचेला मॉइश्चरायझ करतो.
कोरफडीचे जेल
झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर कोरफडीचे जेल लावा. यामुळे त्वचेला खोलवर पोषण मिळते, मुरुमे कमी होतात. रात्रभर हे चोहन्याला लावून सकाळी चेहरा धुवा, तुमची त्वचा मऊ होईल.
पुरेशी झोप
दररोज ७-८ तास झोप प्या आणि मन ठेवण्याचा प्रयत्न करा. रोज ध्यान किंवा हलका व्यायाम केल्यास फायदा होईल.
