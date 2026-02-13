रोमँटिक गेटवे प्लॅन करताय? 2026 च्या ‘व्हॅलेंटाईन’ला महाराष्ट्रातील ही ठिकाणे ठरतील परफेक्ट!

स्टेटस नाही, दिखावा नाही! Gen Z ला भावतंय ‘क्वाईट डेटिंग’; नक्की आहे तरी काय? जाणून घ्या नवा ट्रेंड
महाबळेश्वर
महाराष्ट्रातील लोकप्रिय हिल स्टेशनपैकी एक असलेले महाबळेश्वर रोमँटिक सहलीसाठी आदर्श आहे. वेण्णा लेकमध्ये बोटिंग, आर्थर सीटवरून दिसणारा नजारा आणि ताज्या स्ट्रॉबेरीचा आस्वाद हा अनुभव अधिक खास बनवतो. जवळच असलेल्या टॅपोलामध्ये शांत वातावरणात कॅम्पिंग करता येते.
नाशिक
लक्झरी आणि निवांतपणा आवडणाऱ्यांसाठी नाशिक उत्तम पर्याय आहे. Sula Vineyards किंवा Soma Vine Village येथे वाईन टेस्टिंगसोबत द्राक्षबागेत फेरफटका मारता येतो. सूर्यास्ताच्या वेळी कॅन्डल लाइट डिनरचा आनंद घेत रोमँटिक क्षण अनुभवता येतात.
माथेरान
शहराच्या गोंगाटापासून दूर जायचे असल्यास माथेरान हा उत्तम पर्याय आहे. येथे वाहनांना बंदी असल्याने वातावरण शांत आणि प्रसन्न असते. टॉय ट्रेनचा प्रवास आणि इको पॉईंट किंवा लॉइसा पॉईंटवरून दिसणारे दृश्य सहलीला खास बनवते.
लोणावळा
लोणावळ्याजवळील पावना लेक येथे तलावकाठी तंबूत राहण्याचा अनुभव वेगळाच असतो. रात्री शेकोटी, संगीत आणि पहाटे धुक्याने नटलेला तलाव — हे क्षण संस्मरणीय ठरतात.
तारकर्ली
कोकण किनाऱ्यावर वसलेले तारकर्ली स्वच्छ पाणी आणि पांढऱ्या वाळूसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे स्कूबा डायव्हिंगसारखे वॉटर स्पोर्ट्स करता येतात तसेच बॅकवॉटरमध्ये हाऊसबोटमध्ये मुक्काम करण्याचाही पर्याय आहे.
