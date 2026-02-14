Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
दुबईच्या ‘किंग’ची भारतीय कुटुंबाशी अनपेक्षित भेट, मग पुढे जे घडलं… संपूर्ण इंटरनेट पाहून भारावलं; Video Viral

Indian Family Meet Dubai King : अनपेक्षित भेट, अविस्मरणीय आठवण! दुबईच्या राजाची झाली भारतीय कुटुंबासोबत अनपेक्षित भेट. यानंतर जे त्याने केलं ते पाहून इंटरनेटवर सर्वच दुबईच्या शासकाची प्रशंसा करू लागले.

Updated On: Feb 14, 2026 | 09:01 AM
दुबईच्या 'किंग'ची भारतीय कुटुंबाशी अनपेक्षित भेट, मग पुढे जे घडलं... संपूर्ण इंटरनेट पाहून भारावलं; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

  • भारतीय कुटुंबाची अचानक दुबईच्या शासकासोबत भेट झाली.
  • कोणताही ताफा किंवा कडक सुरक्षा नसताना शासकाने कुटुंबाची भेट घेतली.
  • हा साधा क्षण कुटुंबासाठी मोठी आठवण ठरला.
दुबईतील कुद्रा लेक्समध्ये वीकेंडचा आनंद लुटु पाहणाऱ्या भारतीय कुटुंबाला अजिबात वाटलं नसेल की त्यांची सामान्य संध्याकाळा एका अविस्मरणीय आठवणीत रुपांतरीत होणार आहे. सैह अल सलामच्या वाळवंटात असलेल्या कुद्रा तलावाला भेट देण्यासाठी आलेल्या या कुटुंबाची अचानक दुबईचे शासक शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम यांच्याशी भेट झाली. ही भेट इतकी साधी आणि संस्मरणीय होती की यातील दृश्यांनी यूजर्सचीही मने जिंकली. चला नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

शॉर्टकटचा प्लॅन फसला; ट्रॅफिकमुळे फूटपाथवर चढवली स्कूटर, पण आज्जीने केलं असं काही… चालकाला जन्माची अद्दल घडली

काय घडलं व्हिडिओत?

या घटनेचा व्हिडिओ @sadharan_sa_sourabh नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये घटनेची माहिती देताना लिहिण्यात आले की, “कुद्रा लेक्समधील एका सामान्य वीकेंडला आम्ही महामहिम शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम यांना तिथून जाताना पाहिले. हे क्षण अविस्मरणीय होते. त्यांनी मुलांनी आशिर्वाद दिला, कोल्ड काॅफी दिली आणि त्यांच्या दयाळूपणाने खरोखरच हा एक खास क्षण बनला”.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, तेथे कोणतीही कडक सुरक्षा किंवा गाड्यांचा ताफा नव्हता, तसेच रस्ता मोकळाही नव्हता. वातावरण पूर्णपणे सामान्य होते. गाडी कुटुंबाजवळून जात असताना, शेख मोहम्मद यांनी स्वतः त्यांची खिडकी खाली केली आणि मुलांना हसत आपल्याकडे बोलावले. त्यांनी मुलांना जवळ बोलावले, त्यांना आशीर्वाद दिला आणि फोटोही काढले. सत्तेच्या शिखरावर असलेल्या शासकाच्या या साध्या हावभावाने उपस्थितांना भावूक केले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sourabh Jain (@sadharan_sa_sourabh)

आजारी पत्नीला पाठीवर घेऊन पती पोहचला जग्गनाथ पुरी… युजर्स म्हणाले, “हेच काय ते खरं प्रेम”; Video Viral

कुटुंबातील एका सदस्याने हा खास क्षण कॅमेऱ्यात कैद केला. सोशल मीडियावर शेअर झाल्यानंतर हा व्हिडिओ लवकरच व्हायरल झाला. लाखो लोकांनी तो पाहिला आहे आणि हजारो लोकांनी त्यावर कमेंट केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “किती छान” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ते खरोखर उदार होते” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “त्यांचा साधेपणा लक्षणीय होता”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Web Title: Video viral dubai king sheikh mohammed kind meet up with indian family viral news in marathi

Published On: Feb 14, 2026 | 09:01 AM

