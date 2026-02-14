Budapest Fire : हंगेरीत भीषण अग्नितांडव! कामगारांच्या निवासी इमारतीला लागलेल्या आगीत ३ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

कराचीमध्ये मृत्यूचं तांडव! गुल प्लाझा मॉलच्या भीषण आगीत २६ ठार, अनेक बेपत्ता
मीडिया रिपोर्टनुसार, शुक्रवारी पहाटे २ च्या सुमारास लोक कामगार गाढ झोपेत असताना अचानक इमारतील आग लागली. काही वेळातच या आगीने रौद्र रुप धारण केले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, आगीमुळे इमारतीचे छत कोसळले आणि त्याच्या ढिगाऱ्याखाली तीन जण गाडले गेले होते. यामध्ये एका महिलेसह दोनजण जळून गेले. अग्निशमन दलांनी तातडीने घटनास्थळी पोहचून आग विझवण्याचे कार्य सुरु केले होते.
या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली होती. अग्निशमन आणि बचाव कार्यकर्त्यांनी तातडीने आग विझवण्यास सुरुवात केली. मिळालेल्या माहितीनुसार, घनास्थळी १८ आपत्कालीन वाहने आणि ४० हून अधिक पॅरामेक्सिसही तैनात करण्यात आले होते. या भीषण आगीत २२ जण गंभीर भाजून निघाले असून सध्या त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यातील काही जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचे आणि त्यांच्यावर ICU मध्ये उपचार सुरु असल्याचे वृत्त आहे. अग्निशनम दलांनी आगीत अडकलेल्या लोकांच्या सुटकेसाठी जीवाची बाजी लावली.
अग्निशमन दलांने केलेल्या प्राथमिक तपासानुसार, गॅसगळतीमुळे स्फोट होऊन आग लागली असण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, एक खोलीत गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन ही आग लागली आहे. अधिकाऱ्यांना गॅस वापराबाबत अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे घटनास्थळी आढळून आले आहे. सध्या या प्रकरणी तपास सुरु करण्यात आला असून दोषींवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.
जखमी झालेल्या २२ कामगारांपैकी काहींची प्रकृती गंभीर असल्याचे बचावक पथकाने म्हटले आहे. सध्या त्यांच्यावर ICU मध्ये उपचार सुरु आहेत. सध्या या घटनेनंतर कामगारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न समोर आला आहे. स्वस्त आणि जीर्ण झालेल्या घरांमध्ये राहाणाऱ्यांना कामगारांना आगीचा सतत धोका असतो.
पाकिस्तान हादरलं! कराचीच्या प्रसिद्ध मॉलला भीषण आग; 3 जणांचा होरपळून मृत्यू, थरारक VIDEO
Ans: हंगेरीचा राजधानी बुडापेस्ट येथे इमारतीला आग लागल्याची दुर्घटना घडली आहे.
Ans: बुडापेस्टमधील आगीत ३ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला असून मृतांमध्ये एक महिला आणि दोन पुरुषांचा समावेश आहे.
Ans: बुडापेस्टमध्ये गॅसगळतीमुळे कामगारांच्या इमारतीला आग लागली असल्याचा अंदाज अग्निशमन दलाने वर्तवला आहे.