बिर्याणीच काय हैदराबादी हरियाली चिकन देखील आहे लाजवाब! एकदा खाल तर बोटंच चाटाल; विकेंड स्पेशल आजच नोट करा रेसिपी

Hyderabadi Hariyani Chicken Recipe : विकेंडचा दिवस जवळ आलाय. या दिवशी फक्त आरामच केला जात नाही तर चवदार पदार्थांचा मुख्य म्हणजे नॉनव्हेज पदार्थांचा आस्वाद घेतला जातो. यंदा हटके काहीतरी ट्राय करा, घरी बनवा हरियाली चिकन.

Updated On: Jan 24, 2026 | 09:44 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • हैदराबादची मेजवानी सर्वांनाच वेड लावून ठेवते.
  • आतापर्यंत आपण हैदराबादी बिर्याणीचं नाव खूप ऐकलंय.
  • पण तुम्ही कधी हैदराबादी स्टाईल हरियाली चिकन बनवून खाल्लं आहे का?
चिकनप्रेमींची संख्या मोठी असल्यामुळे चिकनपासून विविध चविष्ट पदार्थ तयार केले जातात. चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी चिकन, कढई चिकन, बटर चिकन, मुरग मुसल्लम, चिकन कोरमा, चिकन 65 आणि हैदराबादी चिकन बिर्याणी हे पदार्थ केवळ भारतातच नव्हे तर परदेशातही लोकप्रिय आहेत. विशेषतः हैदराबादी बिर्याणी नॉनव्हेज प्रेमींना नकार देणे कठीण जाते. मात्र, बिर्याणीव्यतिरिक्त हैदराबादचा आणखी एक खास आणि चवीला अप्रतिम असा पदार्थ म्हणजे हरियाली चिकन. हिरव्या रंगाची क्रीमी ग्रेव्ही आणि मऊ, रसाळ चिकन यामुळे हा पदार्थ खास ठरतो. या लेखात आपण हैदराबादी हरियाली चिकनची सविस्तर रेसिपी जाणून घेणार आहोत.

Vasant Panchami 2026 : वसंत पंचमीनिमित्त देवी सरस्वतीला अर्पण करा ‘केसरी खीर’, या दिवशी पदार्थाला आहे विशेष महत्त्व

हरियाली चिकन हे नावाप्रमाणेच दिसायला हिरवेगार असते. यामध्ये भरपूर प्रमाणात कोथिंबीर आणि पुदिन्याचा वापर केला जातो, ज्यामुळे ग्रेव्हीला नैसर्गिक हिरवा रंग मिळतो. यासोबतच साबुत आणि वाटलेले मसाले संतुलित प्रमाणात घातले जातात, त्यामुळे चव न खूप तिखट होते, न खूप फिकी. पारंपरिक पद्धतीने देशी तुपात बनवले जाणारे हरियाली चिकन हैदराबादमध्ये लग्नसमारंभ किंवा खास प्रसंगी आवर्जून तयार केले जाते. चला तर मग याची रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • कोथिंबीर – 50 ग्रॅम
  • पुदिना – 100 ग्रॅम
  • आले – 10 ग्रॅम
  • हिरव्या मिरच्या – 10 ग्रॅम
  • लसूण – 20 ग्रॅम
  • कांदा (तळलेला) – 50 ग्रॅम
  • काजू – 50 ग्रॅम
  • बदाम – 50 ग्रॅम
  • दही – 100 ग्रॅम
  • लिंबू – 1
  • धणे पावडर – 4 टेबलस्पून
  • लाल तिखट – 2 टीस्पून
  • हळद – 1 टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  •  तूप – 150 ग्रॅम
  • हिरवी वेलची – 6
  • लवंग – 8
  • मोठी वेलची – 5
  • दालचिनी – 2 काड्या
  • गरम मसाला – 1 टीस्पून
  • हिरवी वेलची पावडर – 2 टीस्पून
  • हे साहित्य साधारण 2 ते सव्वा 2 किलो चिकनसाठी पुरेसे आहे.
हिवाळ्यात घसा खराब झालाय? मग अशाप्रकारे घरी बनवा अदरक-मधाचा चहा; प्रत्येक घोटात मिळेल आराम

कृती 

  • सर्वप्रथम कांदा बारीक चिरून कमी आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या.
  • कोथिंबीर आणि पुदिना स्वच्छ धुऊन त्याच्या जाड काड्या काढून टाका.
  • मिक्सरच्या भांड्यात कोथिंबीर, पुदिना, लसूण, आले, हिरव्या मिरच्या, तळलेला कांदा, काजू, बदाम आणि दही एकत्र घाला.
  • हे सर्व साहित्य एकत्र वाटून गुळगुळीत पेस्ट तयार करा. गरज असल्यास 2–3 चमचे पाणी घालू शकता.
  • आता चिकन नीट धुऊन स्वच्छ करून त्यावर लिंबाचा रस पिळून चांगले मिक्स करा.
  • यानंतर चिकनमध्ये धणे पावडर, मीठ, लाल तिखट आणि हळद घालून मिसळा.
  • तयार केलेली हिरवी पेस्ट चिकनमध्ये घालून हाताने नीट मळा, जेणेकरून चिकनवर मसाल्याचे व्यवस्थित कोटिंग होईल.
  • एका पॅनमध्ये देशी तूप गरम करून त्यात हिरवी वेलची, मोठी वेलची, लवंग आणि दालचिनी घालून परतून घ्या.
  • वेलची थोडीशी ठेचून घ्या, म्हणजे तिचा सुगंध अधिक खुलतो.
  • हे गरम तूप आणि मसाले मेरिनेट केलेल्या चिकनमध्ये घाला.
  • आता मोठ्या पॅनमध्ये चिकन मध्यम आचेवर झाकण ठेवून शिजवायला ठेवा. चिकन पूर्णपणे मऊ आणि रसाळ होईपर्यंत शिजू द्या.
  • शेवटी गरम मसाला आणि हिरवी वेलची पावडर घालून हलकेच ढवळा.
  • तयार झालेले हैदराबादी हरियाली चिकन लच्छा पराठा, रुमाली रोटी, नान किंवा साध्या भातासोबत सर्व्ह करू शकता. याची क्रीमी, सुगंधी चव नक्कीच सर्वांना आवडेल.

Web Title: Weekend special hyderabadi hariyali chicken recipe in marathi

Published On: Jan 24, 2026 | 09:44 AM

