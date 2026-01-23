Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

हिवाळ्यात घसा खराब झालाय? मग अशाप्रकारे घरी बनवा अदरक-मधाचा चहा; प्रत्येक घोटात मिळेल आराम

Ginger Honey Tea Recipe : आल्यामध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात तर मध घशातील कफ आणि जळजळ कमी करण्यास मदत करते. हिवाळ्यात आलं-मधाचा चहा शरीराला अनेक फायदे मिळवून देतो. चला तर मग याची रेसिपी जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 23, 2026 | 03:43 PM
हिवाळ्यात घसा खराब झालाय? मग अशाप्रकारे घरी बनवा अदरक-मधाचा चहा; प्रत्येक घोटात मिळेल आराम

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • हिवाळ्यात थंड हवेमुळे सर्दी-खोकला होणे फार सामान्य गोष्ट आहे.
  • तुमचाही घसा खराब झाला असेल तर या चहाची रेसिपी तुमच्यासाठी फायद्याची ठरू शकते.
  • जाणून घ्या अद्रक-मधाचा आयुर्वेदिक चहा घरच्या घरी कसा तयार करायचा.
हिवाळ्याच्या दिवसांत शरीराला उब देणारी आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरणारी नैसर्गिक पेये अधिक उपयुक्त ठरतात. अद्रक आणि मध ही दोन्ही घटक पोषक तत्त्वांनी समृद्ध असून सर्दी-खोकला, घशातील खवखव आणि थकवा कमी करण्यासाठी ओळखले जातात. या दोन्हींच्या संगमातून तयार होणारी अद्रक -मधाची चहा चवीला स्वादिष्ट तर आहेच, पण शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासही मदत करते. आल्याचा तिखटपणा आणि मधाचा दाहक-विरोधी गुणधर्म घशातील जळजळ आणि कफ कमी करतात. यात असणाऱ्या अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणांमुळे स्नायूंच्या वेदना आणि सांधेदुखीत आराम मिळतो. ही चहा तयार करण्यासाठी फारशी गुंतागुंत नसते. निवडक साहित्यापासून हा चहा तयार केला जातो.

Vasant Panchami 2026 : वसंत पंचमीनिमित्त देवी सरस्वतीला अर्पण करा ‘केसरी खीर’, या दिवशी पदार्थाला आहे विशेष महत्त्व

साहित्य

  • तीन कप पाणी
  • तीन चमचे चहापत्ती
  • एक चमचा बारीक चिरलेला ताजा अद्रक
  • एक चमचा लिंबाचा रस
  • एक ते दोन चमचे मध
चहा बनवण्याची पद्धत 
  • चहा बनवताना सर्वप्रथम पॅनमध्ये पाणी घेऊन ते गॅसवर गरम केले जाते.
  • पाणी उकळू लागल्यानंतर त्यात चिरलेला अद्रक घालून आच मध्यम ठेवली जाते.
  • अदरकाची चव पाण्यात मिसळल्यानंतर त्यात चहापत्ती टाकली जाते.
  • सर्व साहित्य नीट मिसळून काही वेळ उकळल्यानंतर गॅस बंद केला जातो.
  • नंतर चहा गाळून कपात ओतली जाते आणि शेवटी त्यात लिंबाचा रस आणि मध मिसळला जातो.
  • तुमचा गरमागरम अद्रक मधाचा चहा तयार आहे, चहाची मजा त्याला गरम असताना पाण्यातच आहे.
विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

हा चहा घशातील खवखव, सर्दी, खोकला आणि जुकाम यांसारख्या त्रासांपासून आराम देऊ शकते. अद्रकमधील उष्ण गुणधर्म आणि मधाचे औषधी फायदे मिळून शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती बळकट करण्यास हातभार लावतात. नियमित पण मर्यादित प्रमाणात या चहाचे सेवन केल्यास हिवाळ्यात आरोग्य चांगले राखण्यास मदत होते. योग्य प्रमाण आणि योग्य पद्धतीने घेतल्यास ही नैसर्गिक चहा तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत एक आरोग्यदायी सवय ठरू शकते.

 

Published On: Jan 23, 2026 | 03:40 PM

