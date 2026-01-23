हिवाळ्यात घसा खराब झालाय? मग अशाप्रकारे घरी बनवा अदरक-मधाचा चहा; प्रत्येक घोटात मिळेल आराम

Vasant Panchami 2026 : वसंत पंचमीनिमित्त देवी सरस्वतीला अर्पण करा ‘केसरी खीर’, या दिवशी पदार्थाला आहे विशेष महत्त्व
साहित्य
हा चहा घशातील खवखव, सर्दी, खोकला आणि जुकाम यांसारख्या त्रासांपासून आराम देऊ शकते. अद्रकमधील उष्ण गुणधर्म आणि मधाचे औषधी फायदे मिळून शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती बळकट करण्यास हातभार लावतात. नियमित पण मर्यादित प्रमाणात या चहाचे सेवन केल्यास हिवाळ्यात आरोग्य चांगले राखण्यास मदत होते. योग्य प्रमाण आणि योग्य पद्धतीने घेतल्यास ही नैसर्गिक चहा तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत एक आरोग्यदायी सवय ठरू शकते.