Summer Drink : उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा मिळवून देईल ‘शिकंजी’, पारंपरिक पेयाची रेसिपी जाणून घ्या

उन्हाळ्यात शरीराला द्या गारवा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार बडीशेप सरबत, पचनक्रिया राहील सुरळीत
लिंबामध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन C असते, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करते. तसेच पुदिना, काळं मीठ आणि भाजलेले जिरे पचनाला मदत होते. त्यामुळे उन्हाळ्यात घरात पाहुणे आले असतील, मुलांना काही थंडगार प्यायचे असेल किंवा बाहेरून आल्यावर लगेच फ्रेश व्हायचे असेल तर शिकंजी हा उत्तम पर्याय ठरतो. चला तर मग, अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी थंडगार आणि चविष्ट शिकंजी कशी बनवायची याची रेसिपी जाणून घेऊयात.
साहित्य
कृती