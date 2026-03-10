Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Summer Drink : उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा मिळवून देईल ‘शिकंजी’, पारंपरिक पेयाची रेसिपी जाणून घ्या

Shikanji Drink Recipe : लिंबापासून तयार होणारे शिकंजी हे एक पारंपारिक ड्रिंक आहे. ते शरीराला थंडावा मिळवून देऊन डिहायड्रेशनच्या समस्येला दूर करते. चला तर मग घरच्या घरी शिकंजी पेय कसे तयार करायचे ते जाणून घेऊया.

Updated On: Mar 10, 2026 | 09:47 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • उन्हाळ्यात शरीराला थंडाव्याची गरज असते.
  • यात समर ड्रिंक्स तुमची मदत करतात.
  • लिंबापासून तयार होणारे शिकंजी हे पेय उन्हाळ्यासाठी फार लोकप्रिय आहे.
उन्हाळा सुरू झाला की शरीराला सतत थंडावा देणाऱ्या पेयांची गरज भासते. वाढत्या उष्णतेमुळे शरीरातील पाणी कमी होते आणि थकवा, डिहायड्रेशन, डोकेदुखी अशा समस्या जाणवू लागतात. अशा वेळी घरच्या घरी बनवलेली नैसर्गिक पेये शरीरासाठी खूप फायदेशीर ठरतात. त्यापैकीच एक अत्यंत लोकप्रिय आणि पारंपरिक पेय म्हणजे शिकंजी. निवडक साहित्यापासून तयार होणारं हे ड्रिंक चवीला फार छान लागत शिवाय आरोग्यालाही अनेक फायदे मिळवून देतं. उन्हाळ्यासाठी जर तुम्ही घरी थंडगार पेय बनवण्यचा विचार करत असाल शिकंजी तुमच्यासाठी एक योग्य पर्याय ठरेल.

उन्हाळ्यात शरीराला द्या गारवा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार बडीशेप सरबत, पचनक्रिया राहील सुरळीत

लिंबामध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन C असते, जे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करते. तसेच पुदिना, काळं मीठ आणि भाजलेले जिरे पचनाला मदत होते. त्यामुळे उन्हाळ्यात घरात पाहुणे आले असतील, मुलांना काही थंडगार प्यायचे असेल किंवा बाहेरून आल्यावर लगेच फ्रेश व्हायचे असेल तर शिकंजी हा उत्तम पर्याय ठरतो. चला तर मग, अगदी सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी थंडगार आणि चविष्ट शिकंजी कशी बनवायची याची रेसिपी जाणून घेऊयात.

साहित्य

  • 2 लिंबू
  • 3 ग्लास थंड पाणी
  • 3–4 टेबलस्पून साखर
  • ½ टीस्पून काळं मीठ
  • ½ टीस्पून भाजलेले जिरे पावडर
  • 5–6 पुदिन्याची पाने
  • चिमूटभर मीठ
  • बर्फाचे तुकडे
कांदापोहे खाऊन कंटाळा आल्यास वाटीभर पोह्यांपासून झटपट बनवा कुरकुरीत पोह्यांचे नगेट्स, नोट करा रेसिपी

कृती

  • सर्वप्रथम एका भांड्यात लिंबू पिळून त्याचा रस काढून घ्या.
  • त्यात साखर घालून नीट ढवळा, जेणेकरून साखर पूर्णपणे विरघळेल.
  • आता त्यात थंड पाणी घाला आणि पुन्हा एकदा चांगले मिक्स करा.
  • त्यानंतर काळं मीठ, साधं मीठ आणि भाजलेले जिरे पावडर घाला.
  • पुदिन्याची पाने हलकीशी चिरून त्यात घाला.
  • सर्व मिश्रण नीट ढवळा आणि चव पाहून साखर किंवा मीठ कमी-जास्त करा.
  • शेवटी ग्लासमध्ये बर्फाचे तुकडे घालून थंडगार शिकंजी सर्व्ह करा.
  • गरम उन्हाळ्यात ही थंडगार शिकंजी शरीराला ताजेतवाने करते आणि उष्णतेपासून आराम देते.

Published On: Mar 10, 2026 | 09:35 AM

Topics:  

