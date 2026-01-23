Vasant Panchami 2026 : वसंत पंचमीनिमित्त देवी सरस्वतीला अर्पण करा ‘केसरी खीर’, या दिवशी पदार्थाला आहे विशेष महत्त्व

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Kesari Kheer Recipe : महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील पंचमीला साजरा होणारा सण म्हणजे वसंत पंचमी. या दिवशी देवी सरस्वती मातेची पूजा करून तिला केसरी खीर अर्पित केली जाते. चला या खिरीची पारंपारिक रेसिपी जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 23, 2026 | 09:32 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • देवी सरस्वतीच्या जन्मोत्सवानिमित्त वसंत पंचमीचा सण साजरा केला जातो.
  • या दिवशी देवीची पूजा केली जाते आणि तिला प्रसाद अर्पण केला जातो.
  • या प्रसादात तुम्ही केसरी खीर तयार करू शकता.
वसंत पंचमी हा सण म्हणजे निसर्गाच्या नव्या सुरुवातीचा, आनंदाचा आणि सकारात्मक ऊर्जेचा उत्सव. हिवाळ्याची थंडी कमी होऊन वातावरणात गोडवा आणि प्रसन्नता येऊ लागते. या दिवशी विद्या, कला आणि ज्ञानाची देवी माँ सरस्वती यांची पूजा केली जाते. पिवळा रंग हा वसंत पंचमीचा मुख्य रंग मानला जातो, जो समृद्धी, उत्साह आणि शुभतेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे या दिवशी पिवळ्या रंगाचे कपडे परिधान करणे आणि पिवळ्या रंगाचे पदार्थ बनवण्याची परंपरा आहे.

केशरी खीर ही वसंत पंचमीसाठी खास बनवली जाणारी पारंपरिक गोड डिश आहे. केशरामुळे खिरीला सुंदर पिवळसर रंग, सुगंध आणि राजेशाही चव मिळते. दूध, तांदूळ, साखर आणि सुकामेवा यांच्या संगमातून तयार होणारी ही खीर प्रसाद म्हणून अर्पण केली जाते. ही खीर केवळ चवीलाच अप्रतिम नसून मनाला समाधान देणारी आणि सणाचा गोडपणा वाढवणारी आहे. चला तर मग, वसंत पंचमीच्या शुभ मुहूर्तावर घरच्या घरी केशरी खीर कशी बनवायची याची एक सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

 साहित्य:

  • फुल क्रीम दूध – १ लिटर
  • बासमती तांदूळ – ¼ कप
  • साखर – ½ कप (चवीनुसार)
  • केशर – १०–१२ काड्या
  • कोमट दूध – २ टेबलस्पून (केशर भिजवण्यासाठी)
  • वेलची पूड – ½ टीस्पून
  • बदाम – २ टेबलस्पून (कापलेले)
  • काजू – २ टेबलस्पून (तुकडे केलेले)
  • मनुका – १ टेबलस्पून
  • तूप – १ टीस्पून
कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम तांदूळ स्वच्छ धुऊन २० मिनिटे पाण्यात भिजत ठेवा.
  • जाड बुडाच्या पातेल्यात दूध उकळायला ठेवा. दूध उकळल्यानंतर गॅस मंद करा.
  • भिजवलेले तांदूळ दूधात घालून सतत ढवळत शिजवा. तांदूळ मऊ आणि खीर घट्ट होईपर्यंत शिजू द्या.
  • दुसऱ्या भांड्यात तूप गरम करून त्यात काजू, बदाम आणि मनुका हलकेसे परतून घ्या.
  • खिरीत साखर घालून नीट मिसळा. साखर घातल्यानंतर खीर थोडी पातळ होते, त्यामुळे ५–७ मिनिटे आणखी शिजवा.
  • भिजवलेले केशर, वेलची पूड आणि परतलेला सुकामेवा खिरीत घाला.
  • सर्व साहित्य नीट मिसळून २–३ मिनिटे उकळू द्या आणि गॅस बंद करा.
  • तयार खीर गरमा गरम खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
 

Published On: Jan 23, 2026 | 09:31 AM

