Vasant Panchami 2026 : वसंत पंचमीनिमित्त देवी सरस्वतीला अर्पण करा ‘केसरी खीर’, या दिवशी पदार्थाला आहे विशेष महत्त्व

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी
केशरी खीर ही वसंत पंचमीसाठी खास बनवली जाणारी पारंपरिक गोड डिश आहे. केशरामुळे खिरीला सुंदर पिवळसर रंग, सुगंध आणि राजेशाही चव मिळते. दूध, तांदूळ, साखर आणि सुकामेवा यांच्या संगमातून तयार होणारी ही खीर प्रसाद म्हणून अर्पण केली जाते. ही खीर केवळ चवीलाच अप्रतिम नसून मनाला समाधान देणारी आणि सणाचा गोडपणा वाढवणारी आहे. चला तर मग, वसंत पंचमीच्या शुभ मुहूर्तावर घरच्या घरी केशरी खीर कशी बनवायची याची एक सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.
साहित्य:
कृती