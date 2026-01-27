Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Stonehenge Stones : स्टोनहेंजचे सर्वात मोठे रहस्य उलगडले! ५००० वर्षापूर्वीचा ‘तो’ दावा ठरला खोटा, शास्त्रज्ञही हैराण

Stonehenge Stones Mystery : दक्षिण इंग्लंडमधील ५००० वर्षे जुन्या स्टोनहेंज स्टोन्सबाबत शास्त्रज्ञांनी मोठा खुलासा केला आहे. आजवर हे स्टोन्स हिमनद्यांमुळे वाहून आले असल्याचे मानले जायचे, पण यामागचे सत्य काही वेगळेच आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 09:38 AM
Stonehenge Stones

Stonehenge Stones : स्टोनहेंजचं सर्वात मोठं रहस्य उलगडलं! ५००० वर्षापूर्वीचा 'तो' दावा ठरला खोटा, शास्त्रज्ञही हैराण (फोटो सौजन्य: iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • स्टोनहेंजचे सर्वात मोठे रहस्य उलगडले
  • हिमनद्यांमुळे नव्हे मानवाने आणले स्टोन्स
  • शास्त्रज्ञही हैराण
Stonehenge Mystery : जगात अशी अनेक रहस्ये आहेत, ज्यांचा आजपर्यंत उलगडा झालेला नाही.  आज मानवाने विज्ञानात, तंत्रज्ञानात मोटी प्रगती केली आहे. परंतु आजही मानवी कर्तृत्वाच्या काही प्राचीन खुणा आपल्याला थक्क करतात.सध्या अशाच एका मोठ्या रहस्याचा उलगडा शास्त्रज्ञांनी केला आहे. ५००- वर्षे जुने असलेले दक्षिण लंडनमधील स्टोनहेंज स्टोन्सतचे मोठे सत्य जगासमोर आले आहे. हे सत्य इतिहासकारांसाठी आणि वैज्ञानिकांसाठी थक्क करणारे आहे.

अखेर गुपित उलगडलं! ११.५ अब्ज वर्षांपूर्वीच्या अद्भुत आकाशगंगेचा लागला शोध, वैज्ञानिकही चक्रावले

काय आहे स्टोनहेंज स्टोन्सचे रहस्य?

गेल्या अनेक दशकांपासून  स्टोनहेंज स्टोन्स म्हणजे महाकाय दगड हे वेल्स आणि स्कॉटलँडमधून शेकडो दूर सॅलिबरी प्लेनपर्यंत कसे पोहोचले यावर संशोधन सुरु होते. काही तज्ज्ञांनी दावा केला होता कीहे महाकाय दगड हिमयुगातील ग्लेशियर्स हिमनद्यांमुळे वाहून आले असावेत. याला ग्लेशियर्स ट्रान्सपोर्ट थेअर म्हटले जाते. परंतु कम्युनिकेशन अर्थ अँड एनव्हायर्नमेंट या संशोधनपत्रिकेत हा दावा फेटाळून लावण्यात आला आहे.

ऑस्ट्रेलियातील कर्टिन युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी नुकतेच एक शोधपत्रिका प्रसिद्ध केली आहे. या शोध पत्रिकेत ५००० वर्षापूर्वाचा दावा फेटाळण्यात आला आहे. युनिव्हर्सिटीच्या संशोधकांनी स्टोनहेंज परिसरातील माती आणि नद्यांचा गाळातील झिरकॉन आणि ॲपेटाइट या सूक्ष्म जीवांचा अभ्यास केला. या अभ्यासातून त्यांना मोठ्या रहस्याचा उलगडा झाला आहे. या संशोधनानुसार, महाकाय दगडांमदजील खनिजे आणि सॅलिबरी प्लेनच्या जमिनीतील खनिजे पूर्णपमे वेगळी आहेत. यामुळे हे दगड तेथील मूळचे नाहीत.

संशोधकांच्या मते हे दगड हिमनद्यामुळे वाहून आले असते तर त्यामध्ये प्रवासाच्या वाटेवर दगडांचे छोटे तुकडे, कण, खुणा सापडल्या असते. पण या मार्गावर कोणत्याही प्रकारचे दगडांचे फुटप्रिंट सापडलेले नाहीत. संशोधकांच्या मते बर्फाच्या नद्या दक्षिण लंडनमध्ये कधी आल्याच नाहीत यामुळे हे महाकाय दगड वाहून आलेले नाहीत.

मानवाने आणले दगड? 

या संशोधनात सांगण्याता आले आहे की, स्टोनहेंजमधील ब्लूस्टोन्स २२५ किलोमीटर  दूर असलेल्या वेल्समधून आणले गेले आहेत, तर अल्टर स्टोन हा स्कॉटलँडमधून ५०० ते ७०० मीटर दूर आणला गेला आहे. पंरुत हे बर्फाच्या नद्यांमधून वाहत आलेले नाहीत, तर मानवानेच आणले असल्याचे या संशोधनात सांगण्यात आले आहेत.

संशोधकांच्या मते, हे महाकाय दगड मावनवानेच बोटींच्या मदतीने किंवा जमिनीमार्गे उचलून आणले आहेत. परंतु अजूनही असा प्रश्न पडतो की एवढे मोठे स्टोन्स मानवाने कशा प्रकारे आणले असतील. यासाठी किती मोठ्या बोटीचा वापर करावा लागला असेल? दगड आणण्यासाठी वापरलेली बोट कुठे आहे? हे प्रश्न सध्या अनुत्तरितच आहेत.

ॲमेझॉनच्या काळजात काय दडलंय? हजारो वर्षे जगापासून लपलेल्या ‘त्या’ जमातीचा उलगडा

 

Web Title: Stonehenge stones mystery solved transported by humans

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 09:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारतामध्ये सुरु झाले लोकशाही पर्व! प्रजासत्ताक दिन साजरा; जाणून घ्या 26 जानेवारीचा इतिहास
1

भारतामध्ये सुरु झाले लोकशाही पर्व! प्रजासत्ताक दिन साजरा; जाणून घ्या 26 जानेवारीचा इतिहास

सेवासदन संस्थापिका थोर समाजसेविका रमाबाई रानडे यांची जयंती; जाणून घ्या 25 जानेवारी इतिहास
2

सेवासदन संस्थापिका थोर समाजसेविका रमाबाई रानडे यांची जयंती; जाणून घ्या 25 जानेवारी इतिहास

स्वरसम्राट पंडीत भीमसेन जोशी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या २४ जानेवारीचा इतिहास
3

स्वरसम्राट पंडीत भीमसेन जोशी यांची पुण्यतिथी; जाणून घ्या २४ जानेवारीचा इतिहास

आझाद हिंद सेनेची स्थापना करणारे सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती; जाणून घ्या 23 जानेवारीचा इतिहास
4

आझाद हिंद सेनेची स्थापना करणारे सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती; जाणून घ्या 23 जानेवारीचा इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Stonehenge Stones : स्टोनहेंजचे सर्वात मोठे रहस्य उलगडले! ५००० वर्षापूर्वीचा ‘तो’ दावा ठरला खोटा, शास्त्रज्ञही हैराण

Stonehenge Stones : स्टोनहेंजचे सर्वात मोठे रहस्य उलगडले! ५००० वर्षापूर्वीचा ‘तो’ दावा ठरला खोटा, शास्त्रज्ञही हैराण

Jan 27, 2026 | 09:38 AM
Free Fire Max: गरनाने जारी केले आजचे कोड्स! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी आत्ताच रेडीम करा, जाणून घ्या

Free Fire Max: गरनाने जारी केले आजचे कोड्स! रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी आत्ताच रेडीम करा, जाणून घ्या

Jan 27, 2026 | 09:37 AM
हातात मावणारा ‘जंगलाचा राजा’! जगातील सर्वात छोट्या सिंहाची गर्जना पाहून नेटिझन्स झाले फिदा; मजेदार Video Viral

हातात मावणारा ‘जंगलाचा राजा’! जगातील सर्वात छोट्या सिंहाची गर्जना पाहून नेटिझन्स झाले फिदा; मजेदार Video Viral

Jan 27, 2026 | 09:35 AM
India Budget 2026: बजेटनंतर बाजारात येणार वादळ! गेल्या ५ वर्षांचा धक्कादायक इतिहास काय सांगतो जाणून घ्या 

India Budget 2026: बजेटनंतर बाजारात येणार वादळ! गेल्या ५ वर्षांचा धक्कादायक इतिहास काय सांगतो जाणून घ्या 

Jan 27, 2026 | 09:28 AM
T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी होण्याबाबत पाकिस्तान अंतिम निर्णय कधी घेणार? पीसीबी अध्यक्षांनी केली तारीख जाहीर

T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी होण्याबाबत पाकिस्तान अंतिम निर्णय कधी घेणार? पीसीबी अध्यक्षांनी केली तारीख जाहीर

Jan 27, 2026 | 09:27 AM
Maharashtra Breaking News LIVE Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News LIVE Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

Jan 27, 2026 | 09:11 AM
12.45 कोटींची Rolls-Royce खरेदी केल्यानंतर रॅपर बादशाहचे धक्कादायक विधान; म्हणाला ‘आजही मी किंमत पाहून..’

12.45 कोटींची Rolls-Royce खरेदी केल्यानंतर रॅपर बादशाहचे धक्कादायक विधान; म्हणाला ‘आजही मी किंमत पाहून..’

Jan 27, 2026 | 09:11 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM