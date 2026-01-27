Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘हा सन्मान आधीच केला असता…’, धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण मिळताच अनिल शर्मा भावुक, पोस्ट शेअर करत म्हणाले…

अनेक लोक धर्मेंद्र यांच्याबद्दल पोस्ट करताना दिसत आहेत आणि त्यांच्या मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्काराबद्दल आनंद व्यक्त करत आहेत. तसेच बॉलीवूड दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांनीही भावुक पोस्ट शेअर केली आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 09:50 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित
  • धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण मिळताच अनिल शर्मा भावुक
  • धर्मेंद्र यांच्यासाठी हेमा मालिनीही भावुक
 

केंद्र सरकारने २०२६ चा पद्म पुरस्कार जाहीर केला आणि ज्येष्ठ दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र सिंह देओल यांना पद्मविभूषण जाहीर केले. या बातमीने केवळ देओल कुटुंबालाच नव्हे तर संपूर्ण चित्रपटसृष्टीला भावनिक आणि आनंदी झाला आहे. धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण मिळाल्याची बातमी समोर येताच लोकांनी आनंद व्यक्त करणाऱ्या पोस्ट शेअर करण्यास सुरुवात केली आहे. आता, अनिल शर्मा यांनीही त्यांची आठवण काढून आणि त्यांच्या गौरवशाली वारशाला श्रद्धांजली वाहिली आहे. चित्रपट निर्माते अनिल शर्मा यांनी अलीकडेच धर्मेंद्र यांच्याबद्दल एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये, स्टारने त्यांना आठवताना त्यांच्या भावना शेअर केल्या आहेत.

“शांततेत राहा, देश आपला आहे”, ए.आर. रहमानच्या ‘जातीयवाद’ व्यक्तव्यावर आता वहिदा रहमान यांची प्रतिक्रिया; म्हणाल्या…

२००७ मध्ये अनिल शर्मा यांनी धर्मेंद्र, सनी आणि बॉबी देओल अभिनित “अपने” हा चित्रपट बनवला. हा चित्रपट खूप हिट झाला. आता, धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण मिळाल्याची बातमी समोर आल्यावर, अनिल शर्मा यांनी एक भावनिक पोस्ट शेअर केली, आणि लिहिले, “काश हा सन्मान आधीच झाला असता, आणि तो स्वीकारण्यासाठी ते आमच्यासोबत असते.” अनिल शर्मा यांची भावनिक पोस्ट व्हायरल होत आहे. तसेच चाहते या पोस्टवर भरभरून प्रतिसाद देत आहेत.

 

“गदर २” सारख्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांच्या पोस्टवर चाहते प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. दिग्दर्शकाने त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, “@aapkadharam जी यांना पद्मविभूषण मिळाल्याबद्दल त्यांच्या सर्व चाहत्यांना हार्दिक अभिनंदन. मला वाटतं की त्यांना हा सन्मान आधीच मिळाला असता, जेव्हा ते स्वतः ते स्वीकारू शकले असते… तर त्यांचा आनंद अमर्याद असता.’ पण सत्य हे आहे की आता लोक दिग्दर्शकाच्या पोस्टवर भरभरून कमेंट करत त्याला प्रतिसाद देत आहेत.

12.45 कोटींची Rolls-Royce खरेदी केल्यानंतर रॅपर बादशाहचे धक्कादायक विधान; म्हणाला ‘आजही मी किंमत पाहून..’

धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण मिळणार असल्याची घोषणा होताच अभिनेत्री आणि त्यांची हेमा मालिनी यांना खूप आनंद झाला. सोशल मीडियावर आनंद व्यक्त करताना त्यांनी लिहिले की, “सरकार धर्मजींना त्यांच्या उत्कृष्ट योगदानासाठी पद्मविभूषण देत आहे याचा मला खूप अभिमान आहे.” परंतु, हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. धर्मेंद्र यांना यापूर्वी २०१२ मध्ये पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

धर्मेंद्र यांनी 1960 मध्ये ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ या चित्रपटातून आपल्या अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यानंतर अभिनेत्याने बंदिनी, आयी मिलन की बेला आणि काजल यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आणि प्रसिद्धी मिळवली. तसेच, 1965 मध्ये आलेल्या हकीकत चित्रपटाने हा अभिनेता रातोरात स्टार बनला. आणि चाहत्यांनी धर्मेंद्र यांना बॉलीवूडचे सुपरस्टार बनवले.

Published On: Jan 27, 2026 | 09:50 AM

