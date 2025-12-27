Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Recipe : पश्चिम बंगालमधील फेमस पदार्थ, मसालेदार अन् कुरकुरीत असा 'आलू चॉप' तुम्ही कधी खाल्ला आहे का?

Aloo Chop Recipe : हिवाळ्यात जर काही गरमा गरम आणि कुरकुरीत खाण्याची क्रेव्हिंग्स होत असेल तर आलू चॉप तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. बटाट्याच्या मसालेदार स्टफिंगला बेसनाच्या सारणात बुडवून मग तळून याला तयार केले जाते.

Dec 27, 2025
पश्चिम बंगालमधील फेमस पदार्थ, मसालेदार अन् कुरकुरीत असा 'आलू चॉप' तुम्ही कधी खाल्ला आहे का?

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • बांगलादेश, बिहार, झारखंड आणि ओडिशासारख्या शेजारील प्रदेशांमध्ये आलू चॉप हा फार फेमस स्ट्रीट फूड आहे.
  • या पदार्थ मुंबईच्या बटाटा वड्याची आठवण करून देईल पण याची चव थोडी वेगळी आहे.
  • संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी काही तरी म्हणून तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करू शकता.
भारतीय स्वयंपाकघरात बटाट्याला विशेष स्थान आहे आणि त्यापासून बनणारे पदार्थ तर प्रत्येकाच्या आवडीचे असतात. त्यापैकीच एक लोकप्रिय आणि चविष्ट नाश्ता म्हणजे आलू चॉप. बाहेरून खमंग आणि कुरकुरीत, तर आतून मऊ, मसालेदार बटाट्याचे सारण असलेला आलू चॉप चहा किंवा कॉफीसोबत खाल्ला की त्याची चव आणखी खुलते. महाराष्ट्रात पावसाळ्यात किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी आलू चॉप खास करून केला जातो. घरी येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी पटकन तयार होणारा हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो. कमी साहित्य, सोपी पद्धत आणि अप्रतिम चव यामुळे आलू चॉप प्रत्येक गृहिणीचा आवडता पर्याय आहे. चला तर मग, घरच्या घरी तयार होणारी खमंग आलू चॉपची एक सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

  • उकडलेले बटाटे – 4 ते 5
  • कांदा – 1 बारीक चिरलेला
  • हिरवी मिरची – 2 बारीक चिरलेली
  • आलं-लसूण पेस्ट – 1 चमचा
  • हळद – ½ चमचा
  • लाल तिखट – 1 चमचा
  • गरम मसाला – ½ चमचा
  • कोथिंबीर – बारीक चिरलेली
  • मीठ – चवीनुसार
  • लिंबाचा रस – 1 चमचा
  • बेसन – 1 कप
  • हळद – चिमूटभर
  • मीठ – चवीनुसार
  • पाणी – आवश्यकतेनुसार
  • तेल – आवश्यकतेनुसार
कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम उकडलेले बटाटे सोलून नीट कुस्करून घ्या.
  • कढईत थोडे तेल गरम करून त्यात कांदा, हिरवी मिरची आणि आलं-लसूण पेस्ट परतून घ्या.
  • त्यात हळद, लाल तिखट, गरम मसाला आणि मीठ घालून मिश्रण छान परता.
  • आता कुस्करलेले बटाटे घालून सर्व मसाले नीट मिसळा.
  • शेवटी कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस घालून गॅस बंद करा. मिश्रण थंड होऊ द्या.
  • थंड झाल्यावर त्याचे लहान गोळे किंवा चपटे चॉप तयार करा.
  • बेसन, हळद, मीठ आणि पाणी मिसळून पातळ पीठ तयार करा.
  • कढईत तेल गरम करा. प्रत्येक चॉप बेसनाच्या पिठात बुडवून गरम तेलात सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.
  • गरमागरम आलू चॉप तयार आहेत.
  • आलू चॉप हिरव्या चटणीसोबत किंवा टोमॅटो सॉससोबत गरमागरम सर्व्ह करा.

Published On: Dec 27, 2025 | 09:30 AM

