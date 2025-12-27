West Bengal Famous Street Food Aloo Chop Recipe In Marathi
Recipe : पश्चिम बंगालमधील फेमस पदार्थ, मसालेदार अन् कुरकुरीत असा ‘आलू चॉप’ तुम्ही कधी खाल्ला आहे का?
Aloo Chop Recipe : हिवाळ्यात जर काही गरमा गरम आणि कुरकुरीत खाण्याची क्रेव्हिंग्स होत असेल तर आलू चॉप तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय आहे. बटाट्याच्या मसालेदार स्टफिंगला बेसनाच्या सारणात बुडवून मग तळून याला तयार केले जाते.
बांगलादेश, बिहार, झारखंड आणि ओडिशासारख्या शेजारील प्रदेशांमध्ये आलू चॉप हा फार फेमस स्ट्रीट फूड आहे.
या पदार्थ मुंबईच्या बटाटा वड्याची आठवण करून देईल पण याची चव थोडी वेगळी आहे.
संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी काही तरी म्हणून तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करू शकता.
भारतीय स्वयंपाकघरात बटाट्याला विशेष स्थान आहे आणि त्यापासून बनणारे पदार्थ तर प्रत्येकाच्या आवडीचे असतात. त्यापैकीच एक लोकप्रिय आणि चविष्ट नाश्ता म्हणजे आलू चॉप. बाहेरून खमंग आणि कुरकुरीत, तर आतून मऊ, मसालेदार बटाट्याचे सारण असलेला आलू चॉप चहा किंवा कॉफीसोबत खाल्ला की त्याची चव आणखी खुलते. महाराष्ट्रात पावसाळ्यात किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी आलू चॉप खास करून केला जातो. घरी येणाऱ्या पाहुण्यांसाठी पटकन तयार होणारा हा पदार्थ लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडतो. कमी साहित्य, सोपी पद्धत आणि अप्रतिम चव यामुळे आलू चॉप प्रत्येक गृहिणीचा आवडता पर्याय आहे. चला तर मग, घरच्या घरी तयार होणारी खमंग आलू चॉपची एक सोपी रेसिपीजाणून घेऊया.