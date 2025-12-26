Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

हिवाळ्यात आवर्जून बनवा पंजाबचा फेमस पदार्थ ‘सरसो दा साग’, चवीसह शरीरालाही मिळवून देईल अनेक फायदे

Sarso Da Saag Recipe : थंडीत जर तुम्ही सरसो दा साग नाही खाल्लंत तर मग काय केलं... थंडीची ही फेमस डिश पंजाबमध्ये फार लोकप्रिय असून हिवाळ्यात अनेकांच्या घरी ती आवर्जून बनवली जाते. जाणून घ्या पारंपरिक रेसिपी.

Updated On: Dec 26, 2025 | 09:48 AM
हिवाळ्यात आवर्जून बनवा पंजाबचा फेमस पदार्थ 'सरसो दा साग', चवीसह शरीरालाही मिळवून देईल अनेक फायदे

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • हिवाळ्याला सुरुवात झाली असून य ऋतूत काही पदार्थ हे आवर्जून खाल्ले जातात.
  • थंडीत शरीराल ऊब मिळवून देण्यासाठी काही पदार्थांची फार मदत होते.
  • सरसो दा साग ही पंजाबची फेमस डिश आहे जी थंडीत आवर्जून खाल्ली जाते.
हिवाळ्याचा ऋतू म्हटलं की ताज्या पालेभाज्यांची रेलचेल दिसते आणि त्यात सर्वात खास स्थान मिळतं ते सरसों दा सागला. पंजाबची ही पारंपरिक रेसिपी केवळ चवीसाठीच नाही, तर आरोग्यासाठीही अत्यंत फायदेशीर मानली जाते. सरसों दा साग हा पंजाबी घराघरात हिवाळ्यात आवर्जून केला जातो. सरसोंची पाने म्हणजेच मोहरीची भाजी ही आयर्न, कॅल्शियम, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्सने भरलेली असते.

Christmas 2025 : सणानिमित्त घरी बनवा टेस्टी सर्वांच्या आवडीचा ‘रेड वेल्व्हेट केक’, रेसिपी नोट करा

थंड हवामानात शरीराला उष्णता देण्याचे काम ही भाजी करते. त्यामुळे सर्दी-खोकला, अशक्तपणा यापासून बचाव होतो. पारंपरिक पद्धतीने बनवलेला सरसों दा साग मंद आचेवर शिजवला जातो, ज्यामुळे त्याची नैसर्गिक चव आणि पौष्टिकता टिकून राहते. ग्रामीण पंजाबमध्ये आजही हा साग मातीच्या चुलीवर शिजवला जातो आणि वरून देशी तुपाचा फोडणी दिली जाते. साध्या मसाल्यांमध्ये तयार होणारा हा साग चवीला अप्रतिम आणि पोटभरीचा असतो. चला तर मग, घरच्या घरी अस्सल पंजाबी चवीचा सरसों दा साग कसा बनवायचा ते पाहूया.

 साहित्य

  • सरसोंची पाने (मोहरीची भाजी) – 2 वाट्या
  • पालक – 1 वाटी
  • बथुआ (असल्यास) – ½ वाटी
  • हिरवी मिरची – 2
  • लसूण – 6-7 पाकळ्या
  • आले – 1 इंच
  • कांदा – 1 मध्यम
  • मका पीठ – 2 टेबलस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • तूप – 2 टेबलस्पून
  • लाल तिखट – ½ टीस्पून
31 डिसेंबर स्पेशल घरी बनवा मसालेदार अन् शाही चवीचे ‘शामी कबाब’, लगेच नोट करा रेसिपी

कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम सर्व पालेभाज्या नीट धुऊन चिरून घ्या.
  • कुकरमध्ये मोहरीची पाने, पालक, बथुआ, हिरवी मिरची, आले, लसूण आणि मीठ घालून थोडं पाणी टाका.
  • 3-4 शिट्ट्या देऊन भाज्या नीट शिजवून घ्या.
  • थंड झाल्यावर मिश्रण मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्या.
  • कढईत तूप गरम करून त्यात बारीक चिरलेला कांदा परतून घ्या.
  • त्यात वाटलेला साग घाला आणि मंद आचेवर शिजवा.
  • मका पीठ थोड्या पाण्यात मिसळून सागात घाला आणि नीट ढवळा.
  • लाल तिखट घालून 10–15 मिनिटे मंद आचेवर उकळू द्या.
  • गरमागरम मक्याची भाकरी, लोणी आणि कांद्याच्या फोडींसोबत सरसों दा साग सर्व्ह करा.

Web Title: Winter special make sarso da saag recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 09:47 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी
1

आता गोड खा, कोणत्याही गिल्टशिवाय… साखर-मैद्याशिवाय घरी बनवा प्रोटीन-रिच ‘ब्राउनी’, शेफने शेअर केली रेसिपी

पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! हिरव्यागार मिरच्यांपासून झटपट बनवा झणझणीत चवीचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी
2

पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! हिरव्यागार मिरच्यांपासून झटपट बनवा झणझणीत चवीचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी

Recipe : उरलेल्या शिळ्या डाळीपासून बनवता येतील चटकदार अन् खमंग पराठे, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल
3

Recipe : उरलेल्या शिळ्या डाळीपासून बनवता येतील चटकदार अन् खमंग पराठे, एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

लहान मुलांसह मोठ्यांसाठी पोट भरेल असा पौष्टिक पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट बदामशेक
4

लहान मुलांसह मोठ्यांसाठी पोट भरेल असा पौष्टिक पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट बदामशेक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM
भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

Jan 20, 2026 | 08:21 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

Jan 20, 2026 | 08:15 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM