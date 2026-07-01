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Menstrual Migraine म्हणजे काय? मासिक पाळीतील वेदना आणि असह्य डोकेदुखीपासून सुटका मिळवण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Updated On: Jul 01, 2026 | 05:30 AM IST
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सारांश

मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये डोकेदुखीचा त्रास उद्भवत असेल तर त्याला मासिक पाळीतील मायग्रेन असे म्हंटले जाते. या समस्येकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करणे फार आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

Menstrual Migraine म्हणजे काय? मासिक पाळीतील वेदना आणि असह्य डोकेदुखीपासून सुटका मिळवण्यासाठी करा 'हे' उपाय

Menstrual Migraine म्हणजे काय? मासिक पाळीतील वेदना आणि असह्य डोकेदुखीपासून सुटका मिळवण्यासाठी करा 'हे' उपाय

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विस्तार

मासिक पाळीतील मायग्रेनवर घरगुती उपाय.
मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये वेदना का होतात?
मासिक पाळीतील मायग्रेनची लक्षणे?

मासिक पाळीच्या दिवसांमध्ये सर्वच महिलांना शारीरिक आणि मानसिक त्रासांना सामोरे जावे लागते. पाळी येण्याच्या एक आठवडा आधीपासूनच शरीरात वेगवेगळी लक्षणे दिसू लागतात. कधी मळमळ तर कधी अशक्तपणा आल्यासारखे वाटू लागते. प्रत्येक महिन्यातील चार किंवा पाच दिवस सर्वच महिलांना मासिक पाळी येते. पाळी येणे हे शरीरातील नैसर्गिक चक्र आहे. मासिक पाळी आल्यानंतर पोटात तीव्र वेदना, अशक्तपणा थकवा, काम करण्याची इच्छा न होणे, उलट्या, मळमळ तर काहींना अपचनाच्या समस्या उद्भवू लागतात. पोटात येणाऱ्या तीव्र क्राम्पमुळे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य पूर्णपणेबिघडून जाते. शरीरात होणाऱ्या हार्मोनल बदलांमुळे पाळीच्या दिवसांमध्ये वेदनांना सामोरे जावे लागते. आज आम्ही तुम्हाला मासिक पाळीतील मायग्रेन म्हणजे काय? लक्षणे आणि यावर कोणते उपाय करावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. हे उपाय केल्यास मासिक पाळीच्या वेदनांपासून सुटका मिळेल आणि कायमच आनंदी राहाल.(फोटो सौजन्य – istock)

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मासिक पाळीतील मायग्रेन म्हणजे काय?

मासिक पाळी येण्याच्या आठवडाभर आधीपासूनच महिलांच्या शरीरात वेगवेगळी लक्षणे दिसू लागतात. पाळीच्या २ ते ३ दिवसांआधी आणि पाळी येऊन गेल्यानंतर ३ ते ४ दिवसांनी डोकेदुखी होत असेल तर त्याला मासिक पाळीतील मायग्रेन असे म्हंटले जाते. ही समस्या प्रामुख्याने पाळीच्या चक्रादरम्यान शरीरातील ‘इस्ट्रोजेन हार्मोन्समध्ये चढ उतार झाल्यामुळे उद्भवते. प्रत्येकाला महिन्याला डोकेदुखीचा त्रास उद्भवत असेल तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य ते औषध उपचार करणे फार आवश्यक आहे. मासिक पाळीतील मायग्रेन १ दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ टिकून राहू शकतो.

मायग्रेन झाल्यानंतरदिसून येणारी लक्षणे:

डोक्याच्या एकाच बाजूला तीव्र धडधडणारी वेदना.
मळमळणे किंवा उलटी होणे.
प्रकाश, मोठा आवाज किंवा विशिष्ट वासाची प्रचंड ॲलर्जी.

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मासिक पाळीतील मायग्रेनवर घरगुती उपाय:

मासिक पाळीच्या आधी इस्ट्रोजेनची खूप कमी झाल्यामुळे मायग्रेनचा त्रास होतो. डोकेदुखीच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी शांत झोप घेणे फार आवश्यक आहे. याशिवाय जास्त वेळ उपाशी राहू नये. उपाशी राहिल्यामुळे डोकेदुखीची समस्या उद्भवण्याची जास्त शक्यता असते. तीव्र डोकेदुखी वाढल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य ते औषध उपचार करणे फार आवश्यक आहे. मायग्रेन कमी करण्यासाठी आल्याचा चहा प्यावा. आल्यामध्ये असलेले दाहक विरोधी गुणधर्म वेदनांपासून सुटका मिळवून देतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

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Frequently Asked Questions

  • Que: Menstrual Migraine म्हणजे काय?

    Ans: मासिक पाळीच्या काळात हार्मोन्समध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे काही महिलांना तीव्र डोकेदुखी, मळमळ, प्रकाश किंवा आवाजाचा त्रास होऊ शकतो, याला Menstrual Migraine म्हणतात.

  • Que: मासिक पाळीच्या वेळी मायग्रेन का होतो?

    Ans: पाळीच्या आधी किंवा दरम्यान इस्ट्रोजेनसारख्या हार्मोन्सच्या पातळीत होणारे बदल मायग्रेन ट्रिगर करू शकतात.

  • Que: Menstrual Migraine कमी करण्यासाठी कोणते उपाय करता येतात?

    Ans: पुरेशी झोप घेणे, पाणी पिणे, ताण कमी करणे, नियमित आहार घेणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य उपचार घेणे मदत करू शकते.

Web Title: What is a menstrual migraine try these remedies to get relief from menstrual pain and unbearable headaches

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Published On: Jul 01, 2026 | 05:30 AM

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