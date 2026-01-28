Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • What Is Minimization These Things Will Be Useful To Keep The Environment Positive And Happy At Home

‘मिनिमलायझेशन’ म्हणजे काय? घरातील वातावरण सकारात्मक आणि आनंदी राहण्यासाठी ‘या’ गोष्टी ठरतील उपयोगी

दिवसभर स्त्रिया घरातील कामे करत असतात. कधी फ्रिज साफ करणे तर कधी कपाट व्यवस्थित लावून ठेवणे, इत्यादी गोष्टी करताना महिलांची खूप जास्त धावपळ होते. त्यामुळे या टिप्स फॉलो करून तुम्ही घर आवरू शकता.

Updated On: Jan 28, 2026 | 03:20 PM
'Minimization' म्हणजे काय? घरातील वातावरण सकारात्मक आणि आनंदी राहण्यासाठी 'या' गोष्टी ठरतील उपयोगी

'Minimization' म्हणजे काय? घरातील वातावरण सकारात्मक आणि आनंदी राहण्यासाठी 'या' गोष्टी ठरतील उपयोगी

Follow Us:
Follow Us:

आज काय घालू?’ पासून ते ‘घरात एवढा पसारा कुठून आला?’ इथपर्यंत आपण स्त्रिया दररोज अनेक विचारांशी झगडत असतो. ‘मिनिमलायझेशन’ म्हणजे सर्व सुखाचा त्याग करणे नव्हे, तर ज्या गोष्टी आपल्याला खरोखर आनंद देतात, त्याच गोष्टीसोबत जगणे, एक एक करत जमवलेल्या वस्तू जेव्हा पसारा वाटू लागतात, तीच वेळ असते मिनिमलायझेशनची ! अर्थात कमी करण्याची. फेकून देणे हा त्यावर उपाय नाही. तर आपल्या दृष्टीने निरुपयोगी झालेली वस्तू वापरण्याजोग्या स्थितीत असताना देऊन टाकणे हा योग्य पर्याय आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

लहान मुलं कायमच उद्धटपणे बोलतात? मुलांना चांगल्या सवयी लावण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, दिसून येईल बदल

कपाटात मोजके पण उत्तम कपडे:

आपल्यापैकी अनेकींच्या कपाटात असे कपडे असतात जे आपण ‘कधीतरी बारीक झाल्यावर घालू’ म्हणून साठवून ठेवतो. मिनिमलायझेशनचा पहिला नियम म्हणजे जे कपडे गेल्या १ वर्षात तुम्ही एकदाही घातले नाहीत, ते कोणालातरी देऊन टाका. कपाटात मोजके पण उत्तम कपडे असतील, तर दररोज सकाळी काय घालू हा निर्णय घेण्याचा ताण कमी होतो.

स्वयंपाकघरातील साधेपणा:

खरेदीच्या उत्साहात आपण अनेकदा अशी उपकरणे किंवा भांडी घेतो ज्याचा वापर वर्षातून एकदाच होतो. ओट्यावर जेवढा कमी पसारा, तेवढी कामात गती आणि मनात शांतता राहते. ‘मल्टी-पर्पज’ गोष्टींचा वापर वाढवणे हाच खरा मिनिमलिझम आहे.

मानसिक मिनिमलायझेशन:

केवळ वस्तूच नाही, तर विचारही मिनिमल करा. सोशल मीडियावरील नको असलेल्या लोकांशी तुलना करणे, सतत ‘परफेक्ट’ दिसण्याचा दबाव घेणे हे मानसिक पसारे आहेत. जे लोक किंवा जे विचार तुम्हाला ऊर्जा देत नाहीत, त्यांना आयुष्यातून ‘डिलीट’ करायला शिका.

सर्वांसाठी जगताना स्वतःला विसरू नका; हे 5 प्रसंग जिथे ‘सेल्फिश’ होणंच योग्य ठरतं

आर्थिक बचत आणि दर्जा:

डेकोर दहा स्वस्त गोष्टी घेण्यापेक्षा एकच पण उत्तम दर्जाची वस्तू घेण्याची सवय लावा. यामुळे घराचा पसारा कमी होतो आणि पैशांचीही बचत होते. मिनिमलिस्ट स्त्री ही अधिक सजग ग्राहक असते. जेव्हा वस्तू कमी असतात, तेव्हा त्या आवरण्यासाठी लागणारा वेळ आणि मेहनत वाचते.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: What is minimization these things will be useful to keep the environment positive and happy at home

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 03:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

लहान मुलं कायमच उद्धटपणे बोलतात? मुलांना चांगल्या सवयी लावण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, दिसून येईल बदल
1

लहान मुलं कायमच उद्धटपणे बोलतात? मुलांना चांगल्या सवयी लावण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ सोप्या टिप्स, दिसून येईल बदल

कोणत्याही लक्षणांशिवाय होऊ शकतो हर्नियाचा त्रास! शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे आणि त्यावरील उपाय
2

कोणत्याही लक्षणांशिवाय होऊ शकतो हर्नियाचा त्रास! शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे आणि त्यावरील उपाय

शरीरात सतत थकवा जाणवतो? आयर्नची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर दिसू लागतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, वेळीच घ्या उपचार
3

शरीरात सतत थकवा जाणवतो? आयर्नची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर दिसू लागतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, वेळीच घ्या उपचार

सासू सून वादाची पहिली ठिणगी! घरातील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून फॉलो करा ‘या’ टिप्स
4

सासू सून वादाची पहिली ठिणगी! घरातील परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून फॉलो करा ‘या’ टिप्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मिनिमलायझेशन’ म्हणजे काय? घरातील वातावरण सकारात्मक आणि आनंदी राहण्यासाठी ‘या’ गोष्टी ठरतील उपयोगी

‘मिनिमलायझेशन’ म्हणजे काय? घरातील वातावरण सकारात्मक आणि आनंदी राहण्यासाठी ‘या’ गोष्टी ठरतील उपयोगी

Jan 28, 2026 | 03:20 PM
“गरीबाला सोन्यासारखं घर बांधून दिलं, माझा देव…”,अजित पवारांच्या निधनाने सूरज चव्हाण भावुक, भावनिक पोस्ट करत म्हणाला….

“गरीबाला सोन्यासारखं घर बांधून दिलं, माझा देव…”,अजित पवारांच्या निधनाने सूरज चव्हाण भावुक, भावनिक पोस्ट करत म्हणाला….

Jan 28, 2026 | 03:15 PM
India-EU व्यापार कराराने अमेरिकेला झोंबली मिरची; ट्रम्प यांच्या मंत्र्याचा जळफळाट, म्हणाले ‘भारत फायद्यात…

India-EU व्यापार कराराने अमेरिकेला झोंबली मिरची; ट्रम्प यांच्या मंत्र्याचा जळफळाट, म्हणाले ‘भारत फायद्यात…

Jan 28, 2026 | 03:15 PM
Bhandara Crime: चित्रपटात जवळ न बसल्याचा राग; पत्नीने पतीवर चढवला चाकूने जीवघेणा हल्ला

Bhandara Crime: चित्रपटात जवळ न बसल्याचा राग; पत्नीने पतीवर चढवला चाकूने जीवघेणा हल्ला

Jan 28, 2026 | 03:13 PM
हिंदी चित्रपटांच्या स्पर्धेत ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चा दमदार टिकाव!

हिंदी चित्रपटांच्या स्पर्धेत ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चा दमदार टिकाव!

Jan 28, 2026 | 02:58 PM
Ajit Pawar Plane Crash: प्रोटोकॉल बाजूला, माणुसकी पुढे! अजित पवारांनी २० दिवसांपूर्वी नक्की काय केलं होतं? वाचा तो थरारक प्रसंग

Ajit Pawar Plane Crash: प्रोटोकॉल बाजूला, माणुसकी पुढे! अजित पवारांनी २० दिवसांपूर्वी नक्की काय केलं होतं? वाचा तो थरारक प्रसंग

Jan 28, 2026 | 02:54 PM
दारूची नदी! पुर्तगालच्या रस्त्यावर वाहून गेली 22 लाख लीटरची रेड वाईन, लालभडक झाला रास्ता अन् घटनेचा Video Viral

दारूची नदी! पुर्तगालच्या रस्त्यावर वाहून गेली 22 लाख लीटरची रेड वाईन, लालभडक झाला रास्ता अन् घटनेचा Video Viral

Jan 28, 2026 | 02:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM