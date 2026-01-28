Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ajit Pawar Plane Crash: प्रोटोकॉल बाजूला, माणुसकी पुढे! अजित पवारांनी २० दिवसांपूर्वी नक्की काय केलं होतं? वाचा तो थरारक प्रसंग

Ajit Pawar News: अजित पवारांनी ८ जानेवारी रोजी पुण्यात एका रस्ते अपघातातील जखमीला मदत करण्यासाठी त्यांनी चक्क स्वतःचा 'प्रोटोकॉल' तोडला आणि तातडीने मदत उपलब्ध करून दिली.

Updated On: Jan 28, 2026 | 02:54 PM
Ajit Pawar Plane Crash: प्रोटोकॉल बाजूला, माणुसकी पुढे! अजित पवारांनी २० दिवसांपूर्वी नक्की काय केलं होतं? वाचा तो थरारक प्रसंग
  • प्रोटोकॉल बाजूला, माणुसकी पुढे!
  • अजित पवारांनी २० दिवसांपूर्वी नक्की काय केलं होतं?
  • वाचा तो थरारक प्रसंग
Ajit Pawar Plane Crash News Marathi: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) हे त्यांच्या कडक शिस्तीसाठी आणि स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जातात. मात्र, नुकत्याच घडलेल्या एका प्रसंगाने त्यांच्यातील हळव्या माणुसकीचे दर्शन संपूर्ण महाराष्ट्राला घडले आहे. ८ जानेवारी रोजी पुण्यात एका रस्ते अपघातातील जखमीला मदत करण्यासाठी त्यांनी चक्क स्वतःचा ‘प्रोटोकॉल’ तोडला आणि तातडीने मदत उपलब्ध करून दिली. त्यांच्या या ‘दरियादिली’चे सोशल मीडियावर प्रचंड कौतुक होत आहे.

नेमकी घटना काय?

८ जानेवारीच्या सकाळी अजित पवार आपल्या पुण्यातील ‘जिजाई’ निवासस्थानावरून पिंपरी-चिंचवड येथील एका पूर्वनियोजित कार्यक्रमासाठी निघाले होते. त्यांचा ताफा पुण्यातील रेंज हिल परिसरातून जात असताना, त्यांना रस्त्यात एका मोटारसायकलस्वाराचा भीषण अपघात झाल्याचे दिसले. तो तरुण रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला होता.

Ajit Pawar Plane Crash: वेळ थांबली… ओळख मात्र घड्याळाने दिली; हातावरचे घड्याळच ठरले ओळखीचे शेवटचे साक्षीदार

प्रोटोकॉल बाजूला सारून मदतीला धावले

सामान्यतः उपमुख्यमंत्र्यांचा ताफा कोणत्याही कारणास्तव थांबत नाही, कारण त्यामागे सुरक्षेचे कडक नियम असतात. मात्र, त्या तरुणाची अवस्था पाहून अजित पवारांनी सुरक्षेचे सर्व प्रोटोकॉल बाजूला ठेवले आणि तातडीने ताफा थांबवण्याचे आदेश दिले. पवारांनी स्वतः गाडीतून उतरून जखमी तरुणाची विचारपूस केली आणि वेळ न घालवता त्याला उपचारासाठी पिंपरी-चिंचवड येथील रुग्णालयात नेण्याची व्यवस्था केली. त्यांच्या या तत्परतेमुळे त्या तरुणाला वेळेत उपचार मिळाले आणि त्याचा जीव वाचला.

सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव

अजित पवारांच्या या कृतीचा व्हिडिओ आणि माहिती समोर आल्यानंतर नेटिझन्सनी त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. “सत्तेपेक्षा माणुसकी मोठी असते, हे दादांनी दाखवून दिले,” अशा प्रतिक्रिया समर्थकांनी दिल्या आहेत. राजकारणाच्या धावपळीतही जनतेच्या प्रश्नांची आणि त्यांच्या आयुष्याची जाणीव ठेवणारा नेता, अशा शब्दांत त्यांचे स्मरण केले जात आहे.

अजित पवारांचे चित्रपटसृष्टीशी होतं विशेष नातं, मुलाला टीव्हीवर पाहण्याची वडिलांची इच्छा; दादांनी का निवडला राजकारणाचा मार्ग?

