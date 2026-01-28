८ जानेवारीच्या सकाळी अजित पवार आपल्या पुण्यातील ‘जिजाई’ निवासस्थानावरून पिंपरी-चिंचवड येथील एका पूर्वनियोजित कार्यक्रमासाठी निघाले होते. त्यांचा ताफा पुण्यातील रेंज हिल परिसरातून जात असताना, त्यांना रस्त्यात एका मोटारसायकलस्वाराचा भीषण अपघात झाल्याचे दिसले. तो तरुण रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला होता.
सामान्यतः उपमुख्यमंत्र्यांचा ताफा कोणत्याही कारणास्तव थांबत नाही, कारण त्यामागे सुरक्षेचे कडक नियम असतात. मात्र, त्या तरुणाची अवस्था पाहून अजित पवारांनी सुरक्षेचे सर्व प्रोटोकॉल बाजूला ठेवले आणि तातडीने ताफा थांबवण्याचे आदेश दिले. पवारांनी स्वतः गाडीतून उतरून जखमी तरुणाची विचारपूस केली आणि वेळ न घालवता त्याला उपचारासाठी पिंपरी-चिंचवड येथील रुग्णालयात नेण्याची व्यवस्था केली. त्यांच्या या तत्परतेमुळे त्या तरुणाला वेळेत उपचार मिळाले आणि त्याचा जीव वाचला.
अजित पवारांच्या या कृतीचा व्हिडिओ आणि माहिती समोर आल्यानंतर नेटिझन्सनी त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. “सत्तेपेक्षा माणुसकी मोठी असते, हे दादांनी दाखवून दिले,” अशा प्रतिक्रिया समर्थकांनी दिल्या आहेत. राजकारणाच्या धावपळीतही जनतेच्या प्रश्नांची आणि त्यांच्या आयुष्याची जाणीव ठेवणारा नेता, अशा शब्दांत त्यांचे स्मरण केले जात आहे.
