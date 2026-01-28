Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Video Viral Portugal Streets Turn Red As Two Million Litres Of Wine Spill Viral News In Marathi

दारूची नदी! पुर्तगालच्या रस्त्यावर वाहून गेली 22 लाख लीटरची रेड वाईन, लालभडक झाला रास्ता अन् घटनेचा Video Viral

Red Wine River : भट्टीची टाकी फुटली अन् रस्त्यावर वाहून गेली लाखो लिटरची रेड वाईन. व्हिडिओ पोर्तुगालच्या एका शहरातील असल्याचे सांगण्यात येत असून तो सोशल मीडियावर खूप जास्त ट्रेंड करत आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 02:49 PM
दारूची नदी! पुर्तगालच्या रस्त्यावर वाहून गेली 22 लाख लीटरची रेड वाईन, लालभडक झाला रास्ता अन् घटनेचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
  • पोर्तुगालमधील एका शहरात रेड वाईन तयार करणाऱ्या भट्टीतील टाकीचा स्फोट झाल्याने सुमारे २२ लाख लिटर रेड वाईन रस्त्यावर वाहून गेली.
  • वाईनचे प्रमाण इतके प्रचंड होते की रस्ते आणि गल्ली नद्यांसारख्या दिसू लागल्या. हा संपूर्ण थरार स्थानिकांनी मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केला.
  • घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला असून याला लाखो व्युज मिळाल्या आहेत.
सोशल मिडियावर नुकताच एक धक्कादायक व्हिडिओ फार वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओ पोर्तुगालचा असल्याचे सांगण्यात येत असून इथल्या रस्त्यांवर आपल्याला एक लाल पाण्याची नदी वाहताना दिसते. व्हिडिओतील दाव्यांवर विश्वास ठेवला तर ही नदी साधी सुधी नसून रेड वाईनची नदी आहे. हो तुम्ही बरोबर ऐकलंत, पोर्तुगालच्या एका शहरांत रेड वाईनची अनोखी नदी वाहताना दिसली. ही नदी नैसर्गिक नसून एका घटनेमुळे ती तयार झाली. चला तर मग नक्की काय घडलंय ते सविस्तर जाणून घेऊया.

काय घडलं व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेला हा व्हिडिओ पोर्तुगालचा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये म्हटले आहे की, ‘पोर्तुगीज शहरातील एका रेड वाईन बनवणाऱ्या भट्टीतील टाकीचा स्फोट झाल्याने सुमारे २२ लाख लिटर वाईन वाहून गेली.वाईनचे प्रमाण इतके प्रचंड होते की ते पूर आलेल्या नदीसारखे दिसत होते’. व्हिडिओमध्ये, तुम्ही पाहू शकता की रस्त्यावर रेड वाईनचे प्रमाण इतके प्रचंड आहे की रस्ते आणि गल्ल्या नद्यांसारख्या दिसतात. रेड वाईन सर्वत्र वाहत आहे, ज्यामुळे असे दिसते की रेड वाईनचा पूर परिसरात आला आहे. वाइन साठवणूक टाक्या दाब सहन करू न शकल्याने अचानक हा अपघात झाल्याचे वृत्त आहे. काही मिनिटांतच लाखो लिटर वाइन बाहेर पडू लागले. स्थानिकांनी हे दृश्य त्यांच्या मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केले, जे सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

 

दरम्यान हा व्हिडिओ @Sheetal2242 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “जर ही घटना भारतात घडली असती तर सगळे भांडे घेऊन गेले असते” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरे बापरे, पण ही वाइन चोरताना कोणीही दिसत नाही.” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “ही खूप वर्षांपूर्वीची घटना आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Video viral portugal streets turn red as two million litres of wine spill viral news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 02:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काश्मीर हादरलं: सोनमर्गमध्ये अचानक फुटले बर्फाचे डोंगर, पाहताच सुन्न करणारे दृश्य अन् घटनेचा Video Viral 
1

काश्मीर हादरलं: सोनमर्गमध्ये अचानक फुटले बर्फाचे डोंगर, पाहताच सुन्न करणारे दृश्य अन् घटनेचा Video Viral 

गोड बोलून शिकार करणार होता तरस, तितक्यात कासवाने अशी हुशारी दाखवली की शिकारीची झाला अवाक्; Video Viral
2

गोड बोलून शिकार करणार होता तरस, तितक्यात कासवाने अशी हुशारी दाखवली की शिकारीची झाला अवाक्; Video Viral

Bhopal AIIMS Snatching: भोपाळ AIIMS रुग्णालयात महिला डॉक्टरची लूट; लिफ्टमध्ये आला अन् मंगळसूत्र …
3

Bhopal AIIMS Snatching: भोपाळ AIIMS रुग्णालयात महिला डॉक्टरची लूट; लिफ्टमध्ये आला अन् मंगळसूत्र …

Viral: मृत्यूशी झुंज! तासभर ट्रॅक्टरखाली दबला होता तरुण; बाहेर हात काढून मागत होता मदत, थरारक VIDEO समोर
4

Viral: मृत्यूशी झुंज! तासभर ट्रॅक्टरखाली दबला होता तरुण; बाहेर हात काढून मागत होता मदत, थरारक VIDEO समोर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दारूची नदी! पुर्तगालच्या रस्त्यावर वाहून गेली 22 लाख लीटरची रेड वाईन, लालभडक झाला रास्ता अन् घटनेचा Video Viral

दारूची नदी! पुर्तगालच्या रस्त्यावर वाहून गेली 22 लाख लीटरची रेड वाईन, लालभडक झाला रास्ता अन् घटनेचा Video Viral

Jan 28, 2026 | 02:48 PM
BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी आता NEET द्वारेच प्रवेश! NCAHP ने जाहीर केली नोटीस

BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी आता NEET द्वारेच प्रवेश! NCAHP ने जाहीर केली नोटीस

Jan 28, 2026 | 02:42 PM
Ajit Pawar Plane Crash: वेळ थांबली… ओळख मात्र घड्याळाने दिली; हातावरचे घड्याळच ठरले ओळखीचे शेवटचे साक्षीदार

Ajit Pawar Plane Crash: वेळ थांबली… ओळख मात्र घड्याळाने दिली; हातावरचे घड्याळच ठरले ओळखीचे शेवटचे साक्षीदार

Jan 28, 2026 | 02:40 PM
Bihar crime: तरुणीने दिला नकार, तरुणाने घरात घुसून चेहऱ्यावर फेकला अॅसिड; आरोपी अटकेत

Bihar crime: तरुणीने दिला नकार, तरुणाने घरात घुसून चेहऱ्यावर फेकला अॅसिड; आरोपी अटकेत

Jan 28, 2026 | 02:38 PM
Shadashtak Yog 2026: मंगळ आणि गुरु ग्रहाचा महान संयोगाने तयार होणार षडाष्टक योग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Shadashtak Yog 2026: मंगळ आणि गुरु ग्रहाचा महान संयोगाने तयार होणार षडाष्टक योग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Jan 28, 2026 | 02:30 PM
Flightradar24 चा मोठा खुलासा; लँडिंगचा दुसरा प्रयत्न जीवावर बेतला, 35 मिनिटांचा प्रवास अन् महाराष्ट्राने आपला ‘दादा’ गमावला

Flightradar24 चा मोठा खुलासा; लँडिंगचा दुसरा प्रयत्न जीवावर बेतला, 35 मिनिटांचा प्रवास अन् महाराष्ट्राने आपला ‘दादा’ गमावला

Jan 28, 2026 | 02:26 PM
IND vs NZ 4th T20I : भारतीय फिरकीपटू कामगिरी उंचावणार? न्यूझीलंडविरुद्ध दबदबा ठेवणार सूर्याआर्मी 

IND vs NZ 4th T20I : भारतीय फिरकीपटू कामगिरी उंचावणार? न्यूझीलंडविरुद्ध दबदबा ठेवणार सूर्याआर्मी 

Jan 28, 2026 | 02:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM