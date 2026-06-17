Black Coffee: ब्लॅक कॉफी पिण्याची योग्य वेळ कोणती, काय सांगते संशोधन?

रक्तातील साखरेची पातळी कायमच राहाल नियंत्रणात! रोज प्या एक कप ब्लॅक कॉफी, संपूर्ण शरीराला होतील भरमसाट फायदे
ब्लॅक कॉफीची सवय
लोक अनेकदा सकाळी उठल्याबरोबर ब्लॅक कॉफी पिण्यास सुरुवात करतात. पण वैद्यकीय शास्त्रानुसार, ही चुकीची वेळ आहे. जेव्हा आपण सकाळी उठतो, तेव्हा आपल्या शरीरात कॉर्टिसोल नावाच्या हार्मोनची पातळी जास्त असते. याला ‘स्ट्रेस हार्मोन’ असंही म्हणतात, जे आपल्याला नैसर्गिकरित्या जागे करते आणि सतर्क ठेवते. त्यामुळे, जेव्हा तुम्ही या वेळी कॉफी पिता, तेव्हा कॅफीन कॉर्टिसोलच्या नैसर्गिक उत्पादनाचा वेग कमी करते.
परिणामी, शरीर कॉफीवर अवलंबून राहू लागते आणि सकाळी तुमची नैसर्गिक ऊर्जा हळूहळू कमी होऊ लागते. रिकाम्या पोटी कॉफी प्यायल्याने आम्लपित्त आणि छातीत जळजळदेखील होऊ शकते. म्हणून, रिकाम्या पोटी कॉफी पिणे टाळावे.
ब्लॅक कॉफी पिण्याची योग्य वेळ कोणती?
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ब्लॅक कॉफी पिण्याची सर्वोत्तम आणि सर्वात शास्त्रीय वेळ म्हणजे झोपेतून उठल्यानंतर २ ते ३ तासांनी, म्हणजेच सकाळी ९:३० ते ११:३० च्या दरम्यान. या काळात शरीरातील कॉर्टिसोलची पातळी कमी होऊ लागते आणि तुम्हाला थोडा आळस येऊ शकतो. कॅफीन ऊर्जेची पातळी वाढवण्यास मदत करू शकते, ज्यामुळे तुम्ही कोणत्याही दुष्परिणामांशिवाय दिवसभर सक्रिय राहू शकता.
शिवाय, दुपारच्या जेवणानंतर अनेकदा आळस येतो, जेव्हा कॉर्टिसोलची पातळी पुन्हा कमी होते. दुपारी एक कप ब्लॅक कॉफी प्यायल्याने तुमची उत्पादकता वाढू शकते. जर तुम्ही जिममध्ये जात असाल, तर व्यायामाच्या ३० मिनिटे आधी ब्लॅक कॉफी प्या. हे एक उत्कृष्ट प्री-वर्कआउट पेय आहे जे चयापचय क्रिया वाढवते आणि चरबी जाळण्यास मदत करते.
सकाळी उठल्यानंतर नियमित करा ब्लॅक कॉफीचे सेवन, शरीराला होतील गुणकारी फायदे
दिवसातून किती ब्लॅक कॉफी प्यावी
तुम्ही दिवसातून साधारण २-३ कप ब्लॅक कॉफी पिऊ शकता. यापेक्षा अधिक ब्लॅक कॉफी तुमच्या शरीरावर दुष्परिणाम करू शकते. त्याप्रमाणेच तुम्ही जर आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन याचे सेवन केले तर तुम्हाला त्याचे अधिक चांगले परिणाम मिळू शकतात. याशिवाय तुम्ही कोणती ब्लॅक कॉफी पित आहात आणि त्यात किती चमचे समावेश करत आहात हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय याचे अतिसेवन करू नये.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.