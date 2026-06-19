Cooking Oil: कोणते कुकिंग ऑईल्स आरोग्यासाठी ठरत आहेत धोकादायक? सत्य वाचाच

वास्तविक पाहता, या स्वयंपाकाच्या तेलांमध्ये ट्रान्स फॅट आणि सॅचुरेटेड फॅट मोठ्या प्रमाणात असतात, ज्यामुळे बॅड कोलेस्ट्रॉलसोबतच हृदयविकारांचा धोका वाढतो आणि लठ्ठपणासारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. चला तर आज जाणून घेऊया की अशी कोणती तेलं आहेत जी आरोग्याला हानी पोहोचवू शकतात.
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पाम तेल
सर्वात पहिले तेल म्हणजे पाम तेल. पाम तेलाचा वापर सामान्यतः मिठाई बनवण्यासाठी केला जातो. त्यातून अँटीऑक्सिडंट्स काढून टाकले जातात आणि मिठाईसोबतच जंक फूड बनवण्यासाठीही या तेलाचा वापर केला जातो. पाम तेलामध्ये सॅचुरेटेड फॅटचे प्रमाण खूप जास्त असते, ज्यामुळे बॅड कोलेस्ट्रॉल वेगाने वाढते आणि हृदयविकाराचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो.
रिफाईंड सनफ्लॉवर ऑईलचा त्रास
रिफाइंड सनफ्लॉवर ऑईलमध्ये ओमेगा-६ फॅटी ॲसिडचे प्रमाण जास्त असते, ज्याचे अतिसेवन केल्यास जळजळ होऊ शकतो. उच्च तापमानावर प्रक्रिया केल्यामुळे त्यातील आवश्यक पोषक तत्वे नष्ट होतात. याच्या नियमित सेवनाने हृदयविकार आणि लठ्ठपणाचा धोका वाढू शकतो.
राईस ब्रानही आहे हानिकारक
राईस ब्रान ऑईल आजकाल जास्त वापरले जाते. मात्र हे तेल रिफाईंड आणि प्रक्रिया केलेले असते. त्यात हेक्सिनचा वापर केला जातो, जे आरोग्यासाठी खूप हानिकारक ठरू शकते. त्यामुळे पदार्थांमध्ये राईस ब्रान ऑईलचा वापर करताना तुम्ही व्यवस्थित माहिती जाणून घ्या.
वनस्पती तेल
अनेक जण वनस्पती तेल स्वस्त आणि आरोग्याला चांगले आहे असं समजतात. पण मुख्य म्हणजे वनस्पती तेल हे दोन किंवा अधिक वेगवेगळ्या वनस्पतींपासून काढलेल्या तेलांचे मिश्रण असते. त्यात अनेकदा मका, कॅनोला आणि पाम तेलांचे मिश्रण असते. ते अधिक प्रमाणात रिफाईंड केले जाते, जे आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकते.
कॉर्न ऑईल टाळा
अजून एक तेल म्हणजे कॉर्न ऑईल. यामध्ये पॉलीअनसॅचुरेटेड फॅटी ऍसिडस् आणि ओमेगा-६ फॅटी ऍसिडस् जास्त प्रमाणात असतात, ज्यामुळे शरीरात सूज निर्माण होते. त्यात ओमेगा-३ फॅट्स नगण्य प्रमाणात असतात, जे हृदयासाठी आरोग्यदायी नसतात. यापैकी कोणतेही तेल तुम्ही वापरत असाल तर आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.
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टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.