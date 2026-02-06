Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Scuba Diving : स्कूबा डायव्हिंगमध्ये करिअर बनवण्याची संधी, प्रशिक्षणासाठी जाणून घ्या योग्य मार्ग

Scuba Diving News : पाण्याखालचं जग म्हणजे स्कूबा डायव्हिंग हा भारतात एक नवीन व्यवसाय म्हणून उदयास येत आहे. तथापि, सध्या देशात व्यावसायिक प्रशिक्षण देणारी काही डायव्ह सेंटर्स आहेत.

Updated On: Feb 06, 2026 | 06:46 PM
Scuba Diving News in Marathi : भारतातील स्कूबा डायव्हिंग हळूहळू एक वाढणारा व्यवसाय आणि करिअर पर्याय बनत आहे. पूर्वी लोक ते फक्त छंद म्हणून किंवा सुट्टीत थ्रिलसाठी करत असत, परंतु आता सर्व वयोगटातील लोक ते गांभीर्याने घेत आहेत. समुद्रात बुडण्याचा आणि पाण्याखालील जग पाहण्याचा अनुभव अनेकांना आकर्षित करतो. म्हणूनच बरेच लोक ते केवळ एक साहसी नाही तर एक आशादायक करिअर पर्याय देखील मानत आहेत.

स्कूबा म्हणजे सेल्फ-कंटेन्ड अंडरवॉटर ब्रीथिंग अ‍ॅपरेटस. १९५० च्या दशकात जॅक-यवेस कौस्टेउ यांनी याची सुरुवात केली. तेव्हापासून, या क्रियाकलापाला जगभरात हळूहळू लोकप्रियता मिळाली आहे. भारतात स्कूबा डायव्हिंगची सुरुवात १९९० च्या सुमारास झाली. सुरुवातीला त्याची गती मंद होती, परंतु कालांतराने ती वाढली आहे. आज, भारतातील अनेक किनारी भागात, स्कूबा डायव्हिंग केवळ एक साहसी अनुभव म्हणून स्वीकारले जात नाही तर व्यावसायिकदृष्ट्या देखील वाढत आहे. लोक आता प्रशिक्षक, डायव्ह मास्टर किंवा टूर ऑपरेटर यासारख्या पदांवर डायव्हिंग करायला शिकत आहेत, जे स्पष्टपणे दर्शवते की भविष्यात भारतात स्कूबा डायव्हिंग एक मजबूत करिअर आणि व्यवसाय म्हणून उदयास येऊ शकते.

भारतात स्कूबा डायव्हिंग लोकप्रिय करण्यात बॉलीवूड चित्रपटांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. या चित्रपटांद्वारे लोकांना पहिल्यांदाच सुंदर पाण्याखालील जग पाहण्याची संधी मिळाली.

चित्रपट ‘ब्लू’ (२००९)

२००९ मध्ये, अक्षय कुमार आणि लारा दत्ता अभिनीत ‘ब्लू’ चित्रपट प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना पाण्याखालील जगाची ओळख करून दिली. जरी चित्रपटाचा कळस भयावह होता आणि त्यावेळी भारतात स्कूबा डायव्हिंग ही एक नवीन घटना होती, तरी त्याला फारशी लोकप्रियता मिळाली नाही. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवरही विशेष यशस्वी झाला नाही, ज्यामुळे स्कूबा डायव्हिंगला त्याची इच्छित ओळख मिळू शकली नाही.

“जिंदगी ना मिलेगी दोबारा” ने क्रेझ

२०११ मध्ये आलेल्या “जिंदगी ना मिलेगी दोबारा” या चित्रपटाने चित्रच बदलून टाकले. हृतिक रोशन, फरहान अख्तर, अभय देओल, कतरिना कैफ आणि कल्की कोचलिन अभिनीत या चित्रपटाने प्रवास आणि साहसाचे सुंदर चित्रण केले. चित्रपटाची सुरुवात स्कूबा डायव्हिंगच्या दृश्याने होते, ज्यामध्ये पाण्याखालील जगाचे रंगीत आणि शांत जग दाखवले जाते. पाण्याखाली पोहण्याच्या आणि उडण्याच्या संवेदनाने अनेकांना त्यांच्या बकेट लिस्टमध्ये स्कूबा डायव्हिंग जोडण्यास प्रेरित केले.

“द स्काय इज पिंक” ने एक वेगळी बाजू

प्रियंका चोप्रा-जोन्स आणि फरहान अख्तर अभिनीत २०१९ मध्ये आलेल्या “द स्काय इज पिंक” या चित्रपटाने पाण्यातील क्रियाकलापांची एक वेगळी बाजू दाखवली. चित्रपटात असे दाखवण्यात आले की जरी एखाद्याला स्कूबा डायव्ह करायचे नसले तरी ते स्नॉर्कलिंगद्वारे पाण्याखालील जगाचा आनंद घेऊ शकतात.

वाढती आवड आणि ओळख

या चित्रपटांनंतर, भारतात स्कूबा डायव्हिंगमध्ये लोकांची आवड वाढू लागली. हा एक साहसी खेळ आहे जो रोमांच आणि मनाची शांती दोन्ही प्रदान करतो. हळूहळू, लोकांना हे जाणवू लागले की भारतातही अनेक सुंदर स्कूबा डायव्हिंग स्पॉट्स आहेत. आज, भारताला स्कूबा डायव्हिंगसाठी एक लपलेला खजिना म्हणून पाहिले जाते आणि हा खेळ खेळणाऱ्या लोकांची संख्या सतत वाढत आहे. तर, भारतात स्कूबा डायव्हिंगसाठी रोजगाराच्या संधींचा शोध घेऊया.

प्रमाणित स्कूबा डायव्हर झाल्यानंतर करिअरचे पर्याय

प्रमाणित स्कूबा डायव्हर बनणे तुमच्यासाठी अनेक नवीन करिअरचे मार्ग उघडते. स्कूबा डायव्हिंग आता फक्त एक छंद राहिलेला नाही; तो एक व्यावसायिक करिअर देखील बनू शकतो. खाली काही शीर्ष करिअर पर्याय दिले आहेत:

१. स्कूबा प्रशिक्षक

जर तुम्हाला स्कूबा डायव्हिंग आवडते आणि तुम्ही इतरांना शिकवू इच्छित असाल, तर तुमच्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. स्कूबा प्रशिक्षकाचे काम त्यांच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे आणि त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे आहे. हे काम आव्हानात्मक आहे, परंतु खूप समाधानकारक देखील आहे. लोकांना पहिल्यांदाच पाण्याखाली श्वास घेताना पाहणे हा खरोखरच एक खास अनुभव आहे.

२. सहाय्यक प्रशिक्षक

एक सहाय्यक प्रशिक्षक मुख्य प्रशिक्षकाला मदत करतो. प्रशिक्षक विद्यार्थ्याला प्रशिक्षण देत असताना, सहाय्यक प्रशिक्षक इतर विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवतो. हे पद सामान्यतः अशा लोकांसाठी असते जे स्वतः प्रशिक्षक बनू इच्छितात.

३. डायव्हमास्टर

एक डायव्हमास्टर पाण्याखाली मार्गदर्शक म्हणून काम करतो. जे आधीच प्रमाणित डायव्हर आहेत आणि मनोरंजनासाठी डायव्हिंग करू इच्छितात ते डायव्हिंगमास्टरची मदत घेऊ शकतात.

डायव्हिंगमास्टरचे काम: डायव्हिंगमास्टरला योग्य ठिकाणी मार्गदर्शन करणे, त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, प्रत्येकाला चांगला अनुभव मिळावा याची खात्री करणे, यासाठी शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त आणि मेहनती असणे आवश्यक आहे.

४. पाण्याखालील छायाचित्रकार

जर तुम्हाला फोटोग्राफीची आवड असेल तर तुम्ही पाण्याखालील छायाचित्रकार बनू शकता. पाण्याखालील जग अविश्वसनीयपणे सुंदर आहे आणि ते कॅमेऱ्यात कैद करणे हा एक अनोखा अनुभव आहे.

हे काम तुम्हाला सागरी जीवनाचे जवळून निरीक्षण करण्याची आणि समजून घेण्याची संधी देते.

५. डायव्ह शॉप मॅनेजर

डायव्ह शॉप मॅनेजरचे काम संपूर्ण डायव्ह सेंटरचे व्यवस्थापन करणे आहे. यामध्ये डायव्हचे वेळापत्रक तयार करणे, ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांना हाताळणे आणि उपकरणे आणि सुरक्षितता राखणे समाविष्ट आहे.

डायव्ह शॉप मॅनेजर होण्यासाठी प्रथम स्कूबा प्रशिक्षक असणे फायदेशीर मानले जाते.

६. सार्वजनिक सुरक्षा डायव्हर

हे काम मनाने कमकुवत असलेल्यांसाठी नाही. या डायव्हर्सना बचाव कार्य, शोध कार्य आणि पाण्याखालील तपासासाठी प्रशिक्षित केले जाते.

या पातळीपर्यंत पोहोचण्यासाठी, एखाद्याला प्रथम प्रगत ओपन वॉटर डायव्हर आणि रेस्क्यू डायव्हर बनणे आवश्यक आहे.

७. पाण्याखालील मॉडेल

काही स्कूबा डायव्हर्स मोफत डायव्ह करतात आणि पाण्याखालील मॉडेल बनतात. यामध्ये त्यांचा श्वास रोखून धरणे आणि पाण्याखाली पोझ देणे समाविष्ट आहे, जे सोपे वाटू शकते परंतु त्यासाठी बराच प्रयत्न आणि सराव आवश्यक आहे.

८. सागरी संशोधक

स्कूबा डायव्हिंग समुद्र आणि त्याच्या प्राण्यांची जवळून समज प्रदान करते. हौशी स्कूबा डायव्हर्सना ४० मीटरपर्यंत डायव्ह करण्याची परवानगी आहे, जे वैज्ञानिक संशोधनात मदत करते.

९. बोट कॅप्टन

जगातील बहुतेक सर्वोत्तम डायव्हिंग साइट्स किनाऱ्यापासून खूप दूर असल्याने अनेक डायव्हिंग शॉप्स आणि रिसॉर्ट्स बोट कॅप्टनचा परवाना असलेल्या डायव्हर्सना प्राधान्य देतात.

Published On: Feb 06, 2026 | 06:46 PM

