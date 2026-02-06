Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Drying Clothes Indoors: तुम्हीही बेडरूममध्ये ओले कपडे वाळवता का? मग वेळीच सावध व्हा, होऊ शकतो ‘हा’ गंभीर आजार

हिवाळा किंवा पावसाळ्यात अनेकदा आपण बाहेर कपडे सुकत नाही म्हणून पंख्याच्या खाली ओले कपडे वाळत घालतो. पण तुम्ही कधी हा विचार केला आहे का? ही सवय आरोग्यासाठी किती धोकादायक ठरू शकते? 

Updated On: Feb 06, 2026 | 07:01 PM
तुम्हीही बेडरूममध्ये ओले कपडे वाळवता का? मग वेळीच सावध व्हा, होऊ शकतो 'हा' गंभीर आजार

तुम्हीही बेडरूममध्ये ओले कपडे वाळवता का? मग वेळीच सावध व्हा, होऊ शकतो 'हा' गंभीर आजार

Follow Us:
Follow Us:

हिवाळ्याच्या आणि पावसाळ्याच्या दिवसात जेव्हा बाहेर सूर्यप्रकाश कमी असतो, तेव्हा सर्वजण ओले कपडे घरात वाळवत घालत असतात. अनेकदा बेडरूममध्ये सर्वत्र ओले कपडे वाळत घालतो. पण तुम्हाला माहितीय का खोलीत किंवा बेडरूममध्ये ओले कपडे लटकवल्याने तुमच्या घरातील हवा प्रदूषित होऊ शकते? ही पद्धत केवळ तुमच्या भिंतींनाच नुकसान करत नाही तर तुमच्या आरोग्यालाही गंभीर धोका निर्माण करू शकते. ओल्या कपड्यांचा आरोग्यावर काय परिणाम होऊ शकते? जाणून घ्या सविस्तर माहिती…

ओले कपडे वाळत असताना हवेत ओलावा सोडतात, ज्यामुळे घरातील वातावरण दमट आणि जड बनते. जास्त आर्द्रतेमुळे भिंतींच्या कोपऱ्यात, कपाटांच्या मागे आणि छतावर काळ्या बुरशीची वाढ होऊ शकते, ज्यामुळे घराची रचना कमकुवत होते.

१ वर्षाच्या चिमुकल्याच्या श्वासनलिकेत अडकला बदाम, डॉक्टरांच्या तत्परतेमुळे वाचले बाळाचे प्राण

घरात कपडे सुकवणे धोकादायक का आहे?

घरात कपडे सुकवणे दमा, गवत ताप आणि आधीच अस्तित्वात असलेल्या ऍलर्जी असलेल्या लोकांसाठी आरोग्यास धोका निर्माण करू शकते. यूकेमधील मॅकिंटॉश स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरने केलेल्या अभ्यासातही हे अधोरेखित झाले. या अभ्यासादरम्यान, संशोधन पथकाला असे आढळून आले की अनेक घरांमध्ये जास्त आर्द्रता असते. या आर्द्रतेपैकी एक तृतीयांश घरामध्ये कपडे सुकवल्यामुळे होते. ग्लासगो येथील मॅकिंटोश एन्व्हायर्नमेंटल आर्किटेक्चरच्या संशोधन युनिटने १०० घरांचा अभ्यास केला. त्यांना आढळले की ८७% लोक थंड हवामानात त्यांचे कपडे घरात वाळवतात.

घरात वाळवल्याने बुरशी

जेव्हा ओले कपडे घरात सुकविण्यासाठी टांगले जातात तेव्हा ते सुमारे दोन लिटर पाणी आसपासच्या हवेत सोडतात. पुरेशा वायुवीजनाशिवाय, ही ओलावा राहते, ज्यामुळे भिंती, छत आणि अगदी कपड्यांवर बुरशीची वाढ होते. तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, बुरशीच्या संपर्कात आल्याने दमा, सीओपीडी किंवा सिस्टिक फायब्रोसिस सारख्या पूर्व-अस्तित्वात असलेल्या आजार असलेल्या लोकांसाठी समस्या वाढू शकतात. बुरशीजन्य बीजाणूंच्या दीर्घकाळ संपर्कात राहिल्याने श्वसनमार्गाची जळजळ होऊ शकते, श्वसनाच्या समस्या वाढू शकतात आणि काही प्रकरणांमध्ये ते प्राणघातक देखील ठरू शकतात.

मँचेस्टर विद्यापीठातील राष्ट्रीय अ‍ॅस्परगिलोसिस केंद्राचे संचालक प्रोफेसर डेव्हिड डेनिंग यांनी स्पष्ट केले की, बहुतेक निरोगी लोक बुरशी टाळू शकतात, परंतु शारीरिक अपंगत्व असलेल्यांना जास्त धोका असतो. ते स्पष्ट करतात की बुरशीमुळे दम्याच्या रुग्णांमध्ये खोकला आणि श्वासोच्छवासाच्या समस्या वाढू शकतात, तर कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती असलेल्यांमध्ये, फुफ्फुसीय अ‍ॅस्परगिलोसिस होऊ शकते, एक गंभीर संसर्ग ज्यामुळे फुफ्फुसांचे कायमचे आणि कधीकधी प्राणघातक नुकसान होऊ शकते.

ओलसरपणामुळे धुळीच्या कणांचा धोका वाढू शकतो

या अभ्यासात सहभागी असलेल्या संशोधक रोझाली मेनन म्हणाल्या की, ओले कपडे वाळवल्याने घरातील आर्द्रता किती प्रमाणात वाढते हे लोकांना माहिती नव्हते. “जेव्हा आम्ही लोकांच्या घरांना भेट दिली तेव्हा आम्हाला आढळले की ते त्यांच्या बैठकीच्या खोल्या आणि बेडरूममध्ये कपडे वाळवत आहेत. काही लोक प्रत्यक्षात त्यांची घरे सजवत होते, परंतु फक्त एक कपडा कपडे धुण्यामुळे हवेत दोन लिटर पाणी सोडले जाते.” विविध प्रकारच्या एकूण ७५% घरांमध्ये, आर्द्रतेची पातळी इतकी जास्त होती की ती धुळीच्या कणांच्या वाढीस चालना देते. धुळीचे कण हे घरातील धुळीत आढळणारे लहान, सूक्ष्म कीटक आहेत जे उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाहीत.

घरात बुरशी आणि बॅक्टेरिया

संशोधनादरम्यान, टीमला ओले कपडे घरामध्ये सुकवणे आणि बुरशी यांच्यात एक मजबूत संबंध आढळला. हे एका विशिष्ट प्रकारच्या बुरशीच्या बीजाणूमुळे होते जे कमकुवत रोगप्रतिकारक शक्ती असलेल्या लोकांमध्ये फुफ्फुसांच्या संसर्गास कारणीभूत ठरते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, नमुना घेतलेल्या २५% घरांमध्ये हे आढळले. अभियांत्रिकी आणि भौतिक विज्ञान संशोधन परिषदेने निधी पुरवलेले हे संशोधन, घरातील कपडे वाळवण्याच्या परिणामांचा मागोवा घेणारे पहिले संशोधन होते. सर्वेक्षण केलेल्या सर्व प्रकारच्या घरांमध्ये कपडे वाळवण्यासाठी पुरेशा जागेचा अभाव आढळून आला. त्यानंतर, संशोधकांनी शिफारस केली आहे की नवीन घरांमध्ये कपडे वाळवण्यासाठी समर्पित जागा तयार कराव्यात.

Valentine Day Special: केनडियरचे व्हॅलेन्टाईन्स-डे कलेक्शन साजरा करत आहे आधुनिक प्रेमाचा उत्सव

Web Title: Drying clothes indoors can this cause serious health problems

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 07:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Flowering Plants: घराच्या बाल्कनीमध्ये लावा ‘ही’ सुंदर फुलझाडे, घरामध्ये ताजेपणा आणि सकारात्मक ऊर्जा
1

Flowering Plants: घराच्या बाल्कनीमध्ये लावा ‘ही’ सुंदर फुलझाडे, घरामध्ये ताजेपणा आणि सकारात्मक ऊर्जा

आठवड्यातून किती वेळा चिकन खाऊ शकता? वेळीच सावध व्हा अन्यथा…, डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला
2

आठवड्यातून किती वेळा चिकन खाऊ शकता? वेळीच सावध व्हा अन्यथा…, डॉक्टरांनी दिला महत्त्वाचा सल्ला

तुमच्या रोजच्या चालण्याने आरोग्य सुसाट धावेल! अर्धाच्यावर आजार होतील कमी, फक्त 20 मिनिटे…
3

तुमच्या रोजच्या चालण्याने आरोग्य सुसाट धावेल! अर्धाच्यावर आजार होतील कमी, फक्त 20 मिनिटे…

संपूर्ण जग गाढ झोपेत असताना होतो या ठिकाणी होतो सूर्योदय, पहा नकाशावरील देशांची नावे आणि सविस्तर माहिती
4

संपूर्ण जग गाढ झोपेत असताना होतो या ठिकाणी होतो सूर्योदय, पहा नकाशावरील देशांची नावे आणि सविस्तर माहिती

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Drying Clothes Indoors: तुम्हीही बेडरूममध्ये ओले कपडे वाळवता का? मग वेळीच सावध व्हा, होऊ शकतो ‘हा’ गंभीर आजार

Drying Clothes Indoors: तुम्हीही बेडरूममध्ये ओले कपडे वाळवता का? मग वेळीच सावध व्हा, होऊ शकतो ‘हा’ गंभीर आजार

Feb 06, 2026 | 07:01 PM
IND vs ENG, U19 World Cup Final : सामना एक अन्…! वैभव सूर्यवंशीकडून विक्रमांची झडी; फायनलमध्ये 175 धावांची स्फोटक खेळी

IND vs ENG, U19 World Cup Final : सामना एक अन्…! वैभव सूर्यवंशीकडून विक्रमांची झडी; फायनलमध्ये 175 धावांची स्फोटक खेळी

Feb 06, 2026 | 06:59 PM
Scuba Diving : स्कूबा डायव्हिंगमध्ये करिअर बनवण्याची संधी, प्रशिक्षणासाठी जाणून घ्या योग्य मार्ग

Scuba Diving : स्कूबा डायव्हिंगमध्ये करिअर बनवण्याची संधी, प्रशिक्षणासाठी जाणून घ्या योग्य मार्ग

Feb 06, 2026 | 06:46 PM
Maharashtra Politics: तीन माजी आमदारांच्या कुटुंबीयांमुळे…! उद्या ZP इलेक्शनचा धुरळा; ‘या’ तालुक्यात

Maharashtra Politics: तीन माजी आमदारांच्या कुटुंबीयांमुळे…! उद्या ZP इलेक्शनचा धुरळा; ‘या’ तालुक्यात

Feb 06, 2026 | 06:44 PM
Krrish 4: हृतिक हृतिक रोशनच्या ‘क्रिश ४ चित्रपटात ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मुख्य भूमिका साकारणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या चित्रपट

Krrish 4: हृतिक हृतिक रोशनच्या ‘क्रिश ४ चित्रपटात ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मुख्य भूमिका साकारणार असल्याची माहिती मिळत आहे. या चित्रपट

Feb 06, 2026 | 06:34 PM
क्रिकेट सामन्या दरम्यान झालेल्या किरकोळ वादातून तरुणाची हत्या; मावळातील सोमाटणे फाटा येथील घटना

क्रिकेट सामन्या दरम्यान झालेल्या किरकोळ वादातून तरुणाची हत्या; मावळातील सोमाटणे फाटा येथील घटना

Feb 06, 2026 | 06:19 PM
डोंगरगणची शाळा आता थेट चंद्रावर! NASA च्या मोहिमेत ३९ विद्यार्थ्यांचा ऐतिहासिक सहभाग; ‘असं’ मिळणार बोर्डिंग पास

डोंगरगणची शाळा आता थेट चंद्रावर! NASA च्या मोहिमेत ३९ विद्यार्थ्यांचा ऐतिहासिक सहभाग; ‘असं’ मिळणार बोर्डिंग पास

Feb 06, 2026 | 06:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM