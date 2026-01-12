Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Why Is Bhogi Celebrated A Day Before Makar Sankranti Know Its Significance And Importance

मकरसंक्रांतीच्या एक दिवसआधी भोगी का साजरा केली जाते? जाणून घ्या यामागील महत्व

मकर संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी भोगी सण साजरा केला जातो. यादिवशी घरात मिक्स भाज्यांचा वापर करून बनवलेली भोगीची भाजी आणि तीळ लावून बनवलेली बाजरीची भाकरी बनवली जाते. जाणून घ्या भोगीची महत्व.

Updated On: Jan 12, 2026 | 02:46 PM
मकरसंक्रांतीच्या एक दिवसआधी भोगी का साजरा केली जाते?

मकरसंक्रांतीच्या एक दिवसआधी भोगी का साजरा केली जाते?

Follow Us:
Follow Us:

संपूर्ण देशभरात मकरसंक्रांतीच्या एक दिवस आधी भोगी साजरा केली जाते. यादिवशी महिलांना केस धुवण्याचा सल्ला घरातील वडीलधाऱ्या व्यक्ती कायमच देतात. देवाची पूजा केल्यानंतर घरात हंगामातील मिक्स भाज्यांचा वापर करून चविष्ट भाजी बनवली जाते. या भाजीसोबत खाण्यासाठी तीळ लावलेली बाजरीची भाकरी बनवताना. कारण थंडीच्या दिवसांमध्ये शरीराला उष्ण पदार्थांची आवश्यकता असते. तीळ आणि वेगवेगळ्या भाज्यांचे सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतात. तमिळनाडूमध्ये संक्रांतीच्या आधी तीन दिवस पोंगल नावाचा उत्सव साजरा केला जातो. याशिवाय दक्षिण भारतात भोगी सणाला खूप जास्त महत्व आहे. हा दिवस उपभोगाचे आणि आनंदाचे प्रतीक मानला जातो. जुन्या गोष्टींना दुर्लक्ष करुन नवीन गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले जाते. चला तर जाणून घेऊया भोगीचे महत्व. पहा व्हिडिओ.(फोटो सौजन्य – pinterest)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

संक्रांतीच्या आधी भोगी का साजरा करतात?

मकर संक्रांतीच्या आधल्या दिवशी भोगी साजरा केली जाते. भोगी याचा शब्दशहा अर्थ उपभोग घेणे. या काळात काही खास भाज्या येतात. त्यात पावटा, वाल, मटार, तुरीच्या शेंगा, हरभरा, बोर इत्यादी भाज्यांची मिक्स भाजी बनवली जाते. ज्याला भोगीची भाजी असे म्हणतात. ही भाजी तीळ लावलेल्या बाजरीच्या भाकरीसोबत खाल्ली जाते. यानिमित्ताने विशेष भाज्यांचा आस्वाद घेतला जातो. भोगी सण केवळ महाराष्ट्रातच नाहीतर संपूर्ण देशभरात साजरा केला जातो. हा सण शेतात आलेल्या पिकांसाठी भगवान इंद्राचा आशीर्वाद मानला जातो. ‘जो न खाई भोगी तो सदा रोगी’ असे सुद्धा म्हंटले जाते. त्यामुळे जी व्यक्ती भोगीच्या दिवशी या भाजीचे सेवन करत नाही तो आरोग्यासाठी चांगल्या असलेल्या गोष्टी गमावतो, असे म्हणले जाते. त्यामुळे भोगीच्या दिवशी भाजीचे सेवन आहारात करावे.

पौराणिक कथेनुसार, इंद्रदेवाने धरतीवर उदंड पिके पिकवी धनधान्य वाढावे यासाठी प्रार्थना केली होती. त्यामुळे पृथ्वीवर कायम धनधान्याची बरकत व्हावी वर्षभर पिके यावी म्हणून भोगीचा सण साजरा केला जातो, अशी मान्यता आहे. हा सण केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर भारतात प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने साजरा केला जातो. हिंदू धर्मात सर्वच सणावारांना विशेष महत्व आहे. तसेच भोगीच्या दुसऱ्या दिवशी मकरसंक्रांत असते. घरात सुगड पूजन झाल्यानंतर महिलांना हळदीकुंकू देऊन वाण दिले जाते. ‘तीळ गूळ घ्या आणि गोड गोड बोला’ असा संदेश दिला जातो.

Web Title: Why is bhogi celebrated a day before makar sankranti know its significance and importance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 02:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या
1

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी तयार होणार विष योग, व्यवसाय आणि आरोग्यात येऊ शकतात समस्या

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष
2

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश
3

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, अभ्यासात आणि करिअरमध्ये मिळेल अपेक्षित यश

Ratha Saptami 2026: 25 की 26 कधी साजरी केली जाणार आहे रथसप्तमी, जाणून घ्या वेळ आणि पूजा पद्धत
4

Ratha Saptami 2026: 25 की 26 कधी साजरी केली जाणार आहे रथसप्तमी, जाणून घ्या वेळ आणि पूजा पद्धत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM