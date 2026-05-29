GT Vs RR Live: संकटमोचक Vaibhav Suryvanshi! राजस्थानचा कोसळणारा डाव सावरला; गुजरातसमोर बलाढ्य आव्हान

यशस्वी जयस्वाल केवळ 1 रन करून झाला आउट
राजस्थान रॉयल्सने 12 ओव्हर्समध्ये गमावल्या 4 विकेट्स
दुखापतीमुळे रवींद्र जाडेजा झाला रिटायर्ड हर्ट
Tata IPL 2026 GT Vs RR Qualifier 2 Live Updates: चंदीगडच्या क्रिकेट स्टेडियमवर सध्या आयपीएल 2026 चा महत्वाचा सामना सुरू आहे. क्वालिफायर 2 चा सामना सुरू आहे. राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरात टायटन्स आमनेसामने आले आहेत. रियान परागने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा शानदार खेळी केली. अखेर राजस्थान रॉयल्सने गुजरात टायटन्सला 215 रन्सचे टार्गेट दिले आहे.
राजस्थान रॉयल्सची फलंदाजी
रियान परागने चंदीगडच्या खेळपट्टीवर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वाल खेळण्यासाठी मैदानात आले होते. मात्र राजस्थानसाठी जयस्वाल यशस्वी खेळी करू शकला नाही. तो केवळ 1 रन करून आउट झाला. त्यानंतर मागच्या सामन्यात वेगवान अर्धशतक खेळी करणारा ध्रुव जुरेल मैदानात आला. जुरेल 7 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर खेळण्यासाठी रवींद्र जाडेजा आणि वैभव सूर्यवंशीने राजस्थानचा डाव सावरला.
RR vs GT Qualifier 2 Live: पहिली लढाई राजस्थानने जिंकली; रियान परागचा फलंदाजीचा निर्णय
रवींद्र जाडेजाने चांगली खेळी करत राजस्थानला सावरले. मात्र दुखापतीमुळे तो रिटायर्ड हर्ट झाला. त्यानंतर कर्णधार रियान पराग खेळण्यासाठी आला. त्याने काही आक्रमक फटके लगावले. मात्र मोठा फटका मारण्याच्या नादात 11 रन्स करून तो आउट झाला. जोफ्रा आर्चरने 7 रन्स केल्या. तर दासून शनकाने 3 रन्स केल्या. वैभव सूर्यवंशीने परिस्थितीचा विचार करत एका बाजूने राजस्थानची धावगती सुरू ठेवली. त्याने शानदार अर्धशतक लगावले.
गुजरात टायटन्सची गोलंदाजी
गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांनी आज चांगली गोलंदाजी केली. मोहम्मद सिराजने यशस्वीला आउट केले. तर रबाडाने ध्रुव जुरेलची विकेट घेतली. जेसन होल्डरने जोफ्रा आर्चर आणि दासून शनकाला आउट केले. प्रसिद्ध कृष्णाने एक विकेट घेतली.
He only gets more clutch with each game 😎🩷 Vaibhav Sooryavanshi with 🔙 to 🔙 fifties in the playoffs 👏 Updates ▶️ https://t.co/eupS8cBPc2#TATAIPL | #Qualifier2 | #TheFinalLeap | #GTvRR pic.twitter.com/173szb4Rwp — IndianPremierLeague (@IPL) May 29, 2026
गुजरात टायटन्स :शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर, निशांत सिंधू, राहुल तेवाटिया, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, प्रसीद कृष्णा.
राजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा.