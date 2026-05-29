GT Vs RR Live: ‘प्रिन्स’चा राजेशाही थाट! Shubhman Gill चा शतकी झंझावात; रॉयल्सला नमवत फायनलमध्ये प्रवेश

साई सुदर्शन आणि शुभमन गिलची शानदार खेळी
राजस्थान रॉयल्सचे गोलंदाज सपशेल फेल
शुभमन गिलची शानदार शतकी खेळी
Tata IPL 2026 GT Vs RR Qualifier 2 Live Updates: आज चंदीगडमध्ये गुजरात टायटन्स आणि राजस्थान रॉयल्समध्ये आयपीएल 2026 चा क्वालिफायर 2 सामना खेळवण्यात आला. राजस्थान रॉयल्सने प्रथम फलंदाजी केली. वैभव सूर्यवंशीच्या खेळीच्या जोरावर राजस्थानने गुजरातला 215 रन्सचे टार्गेट दिले होते. गुजरात कडून साई सुदर्शन आणि कर्णधार शुभमन गिलने शानदार भागीदारी केली. अखेर या सामन्यात गुजरात टायटन्सचा विजय झाला आहे. त्यामुळे गुजरात टायटन्सने क्वालिफायर 2 मध्ये राजस्थानचा 7 विकेट्सने पराभव करत फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. आता गुजरात विरुद्ध आरसीबी अंतिम सामना 31 मे रोजी अहमदाबादमध्ये होणार आहे.
गुजरात टायटन्सची फलंदाजी
राजस्थान रॉयल्सने दिलेल्या 215 रन्सचा पाठलाग करण्यासाठी गुजरात टायटन्सकडून कर्णधार शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन मैदानात खेळण्यासाठी आले. मात्र या दोघांनी अत्यंत सूचक, आक्रमक आणि शानदार भागीदारी रचली आणि गुजरातचा विजय निश्चित केला. शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी 167 रन्सची भागीदारी केली. साई सुदर्शन 58 रन्सवर विचित्र पद्धतीने आउट झाला. त्यानंतर जोस बटलर खेळण्यासाठी आला. प्रिन्स म्हणून ओळख असलेल्या शुभमन गिलने शानदार शतकी खेळी केली.
राजस्थान रॉयल्सची गोलंदाजी
215 रन्सचा बचाव करणे राजस्थानच्या गोलंदाजांना शक्य झाले नाही. क्वालिफायर 2 मध्ये अत्यंत सर्वसाधारण अशी गोलंदाजी पाहायला मिळाली. शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी राजस्थानच्या गोलंदाजांची अक्षरश: धुलाई केली. अखेर ब्रिजेश शर्माने साई सुदर्शनला आउट करत राजस्थानला पहिली विकेट मिळवून दिली.
राजस्थान रॉयल्सची फलंदाजी
रियान परागने चंदीगडच्या खेळपट्टीवर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जयस्वाल खेळण्यासाठी मैदानात आले होते. मात्र राजस्थानसाठी जयस्वाल यशस्वी खेळी करू शकला नाही. तो केवळ 1 रन करून आउट झाला. त्यानंतर मागच्या सामन्यात वेगवान अर्धशतक खेळी करणारा ध्रुव जुरेल मैदानात आला. जुरेल 7 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर खेळण्यासाठी रवींद्र जाडेजा आणि वैभव सूर्यवंशीने राजस्थानचा डाव सावरला.
Under immense pressure, the Captain says 𝙆𝙚𝙚𝙥 𝘾𝙖𝙡𝙢
🎥 The moment Shubman Gill got to a masterful ton 👏 #TATAIPL | #Qualifier2 | #GTvRR | @gujarat_titans — IndianPremierLeague (@IPL) May 29, 2026
गुजरात टायटन्सची गोलंदाजी
गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांनी आज चांगली गोलंदाजी केली. मोहम्मद सिराजने यशस्वीला आउट केले. तर रबाडाने ध्रुव जुरेलची विकेट घेतली. जेसन होल्डरने जोफ्रा आर्चर आणि दासून शनकाला आउट केले. प्रसिद्ध कृष्णाने एक विकेट घेतली.
गुजरात टायटन्स :शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर, निशांत सिंधू, राहुल तेवाटिया, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा, प्रसीद कृष्णा.
राजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा.