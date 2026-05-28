Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

बकरी ईद, ज्याला ईद-उल-अजहा किंवा बलिदानाचा सण म्हणून ओळखले जाते, हा इस्लाम धर्मातील अत्यंत पवित्र सण मानला जातो. या सणाची मुळे प्रेषित हजरत इब्राहिम यांच्या श्रद्धा, त्याग आणि अल्लाहवरील अपार विश्वासाशी जोडलेली आहेत. अल्लाहच्या आदेशाचे पालन करताना त्यांनी आपल्या पुत्राचा बलिदान देण्याची तयारी दर्शवली, आणि त्यांच्या या समर्पणाच्या स्मरणार्थ जगभरातील मुस्लिम बांधव हा सण मोठ्या श्रद्धेने साजरा करतात. रमजान ईदप्रमाणेच बकरी ईदलाही धार्मिकदृष्ट्या मोठे महत्त्व असून, या दिवशी नमाज, दानधर्म आणि कुर्बानीद्वारे त्याग व मानवतेचा संदेश दिला जातो. या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी अहिल्यानगरमध्ये प्रतिनिधी पोपट पिटेकर यांनी मुस्लीम विचारवंत सय्यद वाहब यांच्याशी विशेष बातचीत केली आहे.
