२८ वर्षीय युवकाचा हिप्परगा तलावात बुडून दुर्दैवी मृत्यू! मोसिन रशीद शेख असे मृत युवकाचे नाव

Updated On: May 29, 2026 | 09:48 PM IST
सोलापूर शहरातील नई जिंदगी – विष्णुनगर परिसरातील २८ वर्षीय युवकाचा हिप्परगा तलावात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. मोसिन रशीद शेख असे मृत युवकाचे नाव असून या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे.

सोलापूर शहर प्रतिनिधी : सोलापूर शहरातील नई जिंदगी – विष्णुनगर परिसरातील २८ वर्षीय युवकाचा हिप्परगा तलावात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. मोसिन रशीद शेख असे मृत युवकाचे नाव असून या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे. मित्रांसोबत फिरण्यासाठी गेलेल्या मोसिन यांच्या अचानक झालेल्या मृत्यूमुळे कुटुंबीय आणि मित्रपरिवाराला मोठा धक्का बसला आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार, मोसिन शेख हे आपल्या काही मित्रांसह हिप्परगा तलाव परिसरात फिरण्यासाठी गेले होते. परिसरातील वातावरणाचा आनंद घेत असताना त्यांनी तलावात उतरण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, पाण्यात उतरल्यानंतर अचानक त्यांचा तोल गेला आणि ते खोल पाण्यात जाऊ लागले. परिस्थिती गंभीर असल्याचे लक्षात येताच सोबत असलेल्या मित्रांनी त्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली, मात्र तलावातील पाण्याची खोली अधिक असल्याने त्यांना बाहेर काढणे शक्य झाले नाही.

घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली. बचाव पथक आणि संबंधित यंत्रणांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत शोधमोहीम सुरू केली. काही वेळाच्या अथक प्रयत्नांनंतर मोसिन शेख यांचा मृतदेह तलावातून बाहेर काढण्यात आला. त्यानंतर पुढील वैद्यकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेसाठी मृतदेह शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला.

मोसिन यांच्या अकाली निधनामुळे नई जिंदगी आणि विष्णुनगर परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. शांत, मनमिळावू आणि मित्रांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या मोसिन यांच्या जाण्याने अनेकांना मोठा धक्का बसला आहे. घटनेनंतर नातेवाईक आणि मित्रपरिवाराचा आक्रोश पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले. परिसरात शोकमय वातावरण निर्माण झाले असून अनेकांनी सोशल मीडियावरही श्रद्धांजली व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी संबंधित पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

Published On: May 29, 2026 | 09:46 PM

