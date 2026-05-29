Mumbai Monsoon Update: मुंबईकरांची प्रतीक्षा संपणार, ‘या’ दिवशी मान्सून धडकणार; हवामान विभागाचा नवा अंदाज

मान्सून २६ मे रोजी केरळमध्ये पोहोचण्याची अपेक्षा असताना, हवामान बदलामुळे अंदमानजवळ त्याचा वेग काही काळासाठी मंदावला होता. तथापि, अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातून येणारे बाष्पयुक्त वारे आता वेगाने पुढे सरकत आहेत. हवामानशास्त्रज्ञांच्या अंदाजानुसार, वाऱ्याची परिस्थिती अनुकूल राहिल्यास, मान्सून ५ ते १० जून दरम्यान मुंबई आणि संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर पोहोचेल.
मुंबईत प्रवेश केल्यानंतर, मान्सून पुढील दोन ते चार दिवसांत राज्यभर पसरण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुणे, नाशिक, विदर्भ आणि मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात १० ते १५ जून दरम्यान मान्सून पूर्णपणे सक्रिय होईल. ही वेळेवर होणारी पावसाची क्रिया शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल, ज्यामुळे त्यांना खरीप पिकांच्या पेरणीचे नियोजन करणे सोपे जाईल.
हवामान विभाग यावर्षी एल निनोच्या परिणामावरही बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जुलैपर्यंत एल निनोची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याच्या काही भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी होऊ शकते.
सध्या तरी, मान्सून पूर्णपणे सक्रिय होण्यापूर्वीच दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. ४ जूनपर्यंत किनारपट्टीवरील महाराष्ट्र आणि उत्तर-मध्य महाराष्ट्रातील तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची (सुमारे १० मिमी प्रतिदिन) अपेक्षा आहे. त्यानंतर, ४ ते ११ जून दरम्यान कोकण आणि किनारपट्टीच्या भागात पावसाची तीव्रता वाढेल, जे मान्सूनच्या औपचारिक आगमनाचे संकेत देईल.
