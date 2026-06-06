Dangerous Place on Earth : इथे पाऊल टाकणं धोक्याचं; हजारो विषारी सापांनी व्यापलं ‘हे’ रहस्यमय बेट, सामान्य नागरिकांना नो-एंट्री

Most Dangerous Place on Earth : ब्राझीलच्या किनाऱ्याजवळ एक बेट आहे जिथे सर्वसामान्यांना प्रवेश नाही. कदाचित म्हणूनच या बेटाला पृथ्वीवरील सर्वात भयानक ठिकाणांपैकी एक मानले जाते. या बेटाला ‘स्नेक आयलंड’ (सापांचे बेट) म्हणतात. येथे केवळ शंभर-दोनशे नव्हे, तर हजारो साप राहतात. या प्रचंड संख्येमुळे पर्यटकांनाही येथे भेट देण्याची परवानगी नाही. फक्त शास्त्रज्ञ किंवा ब्राझीलच्या लष्करी जवानांनाच तिथे जाण्याची परवानगी आहे, आणि तरीही त्यांना अत्यंत कठोर नियमांचे पालन करावे लागते.
हे बेट ब्राझीलच्या मुख्य भूमीपासून ३३ किलोमीटर अंतरावर आहे. गेल्या काही वर्षांपासून, या ठिकाणाबद्दल अनेक कथा ऑनलाइन पसरल्या आहेत. काहींच्या मते, येथे प्रत्येक मीटरवर एक साप आहे. सोशल मीडियावर असे अनेक व्हिडिओ आहेत ज्यात या बेटाला जगातील सर्वात धोकादायक ठिकाण म्हणून वर्णन केले आहे. त्यामुळे, त्याची ख्याती वाढतच आहे.
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या बेटावर गोल्डन लान्सहेड साप आढळतात. सापांची ही प्रजाती जगात इतरत्र कुठेही आढळत नाही. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की हजारो वर्षांपूर्वी हे साप येथे अडकून पडले. यासाठी एक नैसर्गिक घटना जबाबदार असल्याचे मानले जाते. त्या वेळी, समुद्राची पातळी लक्षणीयरीत्या वाढली, ज्यामुळे हे बेट ब्राझीलच्या मुख्य भूमीपासून वेगळे झाले. तेव्हापासून, हे साप येथे अडकून पडले आहेत आणि बेटाच्या कठोर परिस्थितीशी जुळवून घेत आहेत.
माहितीनुसार, सापांची ही प्रजाती विषारी आहे. तथापि, तज्ञांचे म्हणणे आहे की अनेक ऑनलाइन कथांमध्ये या धोक्याचा उल्लेख आहे. ज्या संशोधकांनी या सापांचा अभ्यास केला आहे, त्यांच्या मते ते नैसर्गिकरित्या माणसांप्रति आक्रमक नसतात. तथापि, ते पक्ष्यांची शिकार करतात. काही अहवालांनुसार, बेटावर २,००० ते ४,००० साप आहेत. तथापि, वास्तविक संख्या यापेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, हे साप सहसा खडक, झाडे इत्यादींमध्ये लपतात, म्हणूनच पर्यटकांना ते सहज दिसत नाहीत.
२०२३ मध्ये हे बेट पुन्हा चर्चेत आले, जेव्हा युट्युबर लॉर्ड मिल्स, बॉडी आर्मर घालून, तिथे गुपचूप पोहोचला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, त्याने नंतर दावा केला की त्याच्या भेटीदरम्यान त्याला एकही साप दिसला नाही. यामुळे बेटाच्या गूढतेत आणखी एका पदराची भर पडली. तज्ञांच्या मते, बेटाला भेट देण्यावरील बंदी केवळ मानवी सुरक्षेसाठीच नाही, तर दुर्मिळ सापांना अवैध तस्करीपासून वाचवण्यासाठी देखील आहे. अनेक शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, स्नेक आयलंड हे एखाद्या भयपटातील दृश्यासारखे नसून, ब्राझीलच्या किनाऱ्याजवळ लपलेली एक दुर्मिळ नैसर्गिक प्रयोगशाळा आहे.
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