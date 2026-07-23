Travel News : लाल मातीचा तलाव, स्विझरलँडसारखे वातावरण... ओडिशातील हे ठिकाण दुसऱ्या ग्रहासारखेच वाटते

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देवरिगढ
जर तुम्हाला डोंगरदरे, जंगल आणि शांत वातावरण पाहायला आवडत असेल तर देवरिगढ तुमच्यासाठी चांगला पर्याय ठरु शकते. पावसाळ्यात इथे भरपूर हिरवळ पाहायला मिळेल. डोंगरावर हाकेच्या अंतरावर वाटणारे ढगांचे दृष्य आणि दूरदूरपर्यंत पसरलेली हिरवळ आपल्याला वेगळ्या देशात गेल्याचा फिल देते. इथे सूर्योदय आणि सूर्यास्ताचे सुंदर दृष्य पाहायला मिळते.
कोरपुट
ओडिशातील कोरापुटमध्ये लाल मातीचा तलाव आहे जो पाहिल्या क्षणीच आपल्याला आपण दुसऱ्या ग्रहावर गेल्याचा भास करवून देते. येथील लाल रंगाची माती अनेकांना थक्क करुन जाते. तथापि, हा रंग हा रंग अत्यंत अल्कधर्मी आणि रासायनिक घटक असलेल्या विषारी औद्योगिक कचऱ्यामुळे येतो. हेच कारण आहे की सुंदर दिसत असले तरी हे ठिकाण काहीसे धोकादायक देखील मानले जाते.
दारिंगबाडी
दरिंगबाडीला नेहमीच ओडिशाचे काश्मीर या नावाने ओळखले जाते. इथे पाइनची झाडे, धबधबे, दऱ्या आणि थंडगार वारा प्रत्येक सीजनमध्ये एक अनोखा अनुभव देऊन जाते. पावसाळ्यात इथले साैंदर्य आणखीनच खुलून येतो. नैसर्गिक साैंदर्याला जवळून पाहायला असेल आणि निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवायचा असेल तर तुम्ही या ठिकाणाची निवड निश्चित करु शखता.
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कान्हाकुंड
कान्हाकुंड हा ओडिशातील सर्वात सुंदर जिल्ह्यांपैकी एक आहे. ते शंख नदीवर वसले असून इथे एक अद्वितीय नैसर्गिक दरी पाहायला मिळते. लाखो वर्षांच्या काळात नदीने खडकात खोल भेगा आणि उंच कड्या कोरल्या गेल्या आहेत. यामुळेच या दरीला “ओडिशाची ग्रँड कॅनियन” असे टोपणनाव मिळाले आहे. पावसाळ्याच्या काळात विशाल उंच कडे आणि खळाळणारे पाणी या ठिकाणाला आणखी आकर्षक बनवते.