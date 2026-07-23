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महिंद्राच्या या ५ आयकॉनिक ‘लिमिटेड एडिशन’ गाड्या तुम्हाला माहित आहेत का? पहा एका क्लिकवर

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात महिंद्रा अँड महिंद्रा ही कंपनी आपल्या शक्तिशाली आणि दणकट गाड्यांसाठी ओळखली जाते. वेळोवेळी ग्राहकांसाठी काहीतरी खास आणि एक्सक्लुझिव्ह आणण्यासाठी महिंद्राने आपल्या लोकप्रिय गाड्यांच्या 'लिमिटेड एडिशन' बाजारात आणल्या आहेत. या विशेष आवृत्त्यांमधील प्रीमियम डिझाईन आणि अत्यंत मर्यादित उत्पादन संख्येमुळे ग्राहकांमध्ये नेहमीच मोठी उत्सुकता पाहायला मिळते. थारपासून ते अगदी नवीन इलेक्ट्रिक गाड्यांपर्यंत महिंद्राच्या या कार्सनी ऑटो बाजारात आपली वेगळी छाप पाडली आहे. कारप्रेमींच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करणाऱ्या महिंद्राच्या टॉप ५ आयकॉनिक लिमिटेड एडिशन गाड्यांची ही रंजक माहिती!

Updated On: Jul 23, 2026 | 08:30 AM
महिंद्राच्या या ५ आयकॉनिक ‘लिमिटेड एडिशन’ गाड्या तुम्हाला माहित आहेत का? पहा एका क्लिकवर
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1 / 5 महिंद्रा थार '७०० लिमिटेड एडिशन' (Thar 700) थारच्या पहिल्या पिढीच्या उत्पादनाचा निरोप घेताना महिंद्रा ग्रुपच्या ७० वर्षांच्या प्रवासाचे स्मरण म्हणून या मॉडेलच्या केवळ ७०० गाड्याच तयार करण्यात आल्या होत्या. या गाडीत अ‍ॅक्वा मरीन कलर, विशेष अलॉय व्हील्स, डॅशबोर्डवर आनंद महिंद्रा यांची स्वाक्षरी असलेली स्पेशल बॅजिंग आणि लेदरेट सीट्स देण्यात आल्या होत्या.

महिंद्रा थार '७०० लिमिटेड एडिशन' (Thar 700) थारच्या पहिल्या पिढीच्या उत्पादनाचा निरोप घेताना महिंद्रा ग्रुपच्या ७० वर्षांच्या प्रवासाचे स्मरण म्हणून या मॉडेलच्या केवळ ७०० गाड्याच तयार करण्यात आल्या होत्या. या गाडीत अ‍ॅक्वा मरीन कलर, विशेष अलॉय व्हील्स, डॅशबोर्डवर आनंद महिंद्रा यांची स्वाक्षरी असलेली स्पेशल बॅजिंग आणि लेदरेट सीट्स देण्यात आल्या होत्या.

2 / 5 महिंद्रा बीई ६ 'बॅटमॅन / फॉर्म्युला ई एडिशन' (BE 6 Batman Edition) महिंद्राच्या नवीन पिढीतील इलेक्ट्रिक ई-एसयूव्ही (Electric SUV) प्लॅटफॉर्मवर आधारित ही एक अत्यंत आधुनिक आणि फ्युचरिस्टिक लिमिटेड एडिशन आहे. यात डार्क/मॅट ऑल-ब्लॅक थीम, स्पोर्टी एरोडायनॅमिक बॉडी किट, २८२ bhp ची पॉवर आणि विशेष ब्रँडिंग देण्यात आली आहे.

महिंद्रा बीई ६ 'बॅटमॅन / फॉर्म्युला ई एडिशन' (BE 6 Batman Edition) महिंद्राच्या नवीन पिढीतील इलेक्ट्रिक ई-एसयूव्ही (Electric SUV) प्लॅटफॉर्मवर आधारित ही एक अत्यंत आधुनिक आणि फ्युचरिस्टिक लिमिटेड एडिशन आहे. यात डार्क/मॅट ऑल-ब्लॅक थीम, स्पोर्टी एरोडायनॅमिक बॉडी किट, २८२ bhp ची पॉवर आणि विशेष ब्रँडिंग देण्यात आली आहे.

3 / 5 महिंद्रा बोलेरो 'स्पेशल एडिशन' (Bolero Special Edition) ग्रामीण आणि शहरी भागात प्रचंड खप असलेल्या बोलेरोची ही अत्यंत दुर्मीळ अशा ५०० युनिट्सची लिमिटेड एडिशन होती. रफ-अँड-टफ बोलेराला लक्झरी लुक देण्यासाठी पर्ल व्हाईट कलर, युरोपियन लेदर सीट्स, डॅशबोर्डवर वूडन फिनिश आणि अ‍ॅन्टी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) यांसारखे प्रीमियम फीचर्स दिले होते.

महिंद्रा बोलेरो 'स्पेशल एडिशन' (Bolero Special Edition) ग्रामीण आणि शहरी भागात प्रचंड खप असलेल्या बोलेरोची ही अत्यंत दुर्मीळ अशा ५०० युनिट्सची लिमिटेड एडिशन होती. रफ-अँड-टफ बोलेराला लक्झरी लुक देण्यासाठी पर्ल व्हाईट कलर, युरोपियन लेदर सीट्स, डॅशबोर्डवर वूडन फिनिश आणि अ‍ॅन्टी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) यांसारखे प्रीमियम फीचर्स दिले होते.

4 / 5 महिंद्रा स्कॉर्पिओ 'अ‍ॅडव्हेंचर एडिशन' (Scorpio Adventure) लांबच्या ट्रॅव्हल लव्हर्ससाठी महिंद्राने स्कॉर्पिओची ही स्पेशल एडिशन सादर केली होती. राकट स्कॉर्पिओला बोल्ड लुक देण्यासाठी ड्युअल-टोन पेंट स्कीम (पांढरा आणि राखाडी रंग), ऑल-ब्लॅक अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कॅलिपर्स, स्मोक्ड टेल लॅम्प्स आणि रिव्हर्स पार्किंग कॅमेरा देण्यात आला होता.

महिंद्रा स्कॉर्पिओ 'अ‍ॅडव्हेंचर एडिशन' (Scorpio Adventure) लांबच्या ट्रॅव्हल लव्हर्ससाठी महिंद्राने स्कॉर्पिओची ही स्पेशल एडिशन सादर केली होती. राकट स्कॉर्पिओला बोल्ड लुक देण्यासाठी ड्युअल-टोन पेंट स्कीम (पांढरा आणि राखाडी रंग), ऑल-ब्लॅक अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कॅलिपर्स, स्मोक्ड टेल लॅम्प्स आणि रिव्हर्स पार्किंग कॅमेरा देण्यात आला होता.

5 / 5 महिंद्रा एक्सयूव्ही ५०० 'स्पोर्टझ एडिशन' (XUV500 Sportz) महिंद्राची अत्यंत यशस्वी प्रीमियम एसयूव्ही XUV500 ची स्टाइल अधिक स्पोर्टी बनवण्यासाठी ही एडिशन बाजारात आणली गेली होती. बोनेट आणि साइड पॅनेलवर स्पोर्टी बॉडी डेकल्स, रेड अ‍ॅक्सेंट अलॉय व्हील्स, ड्युअल-टोन एक्स्टीरियर आणि नवीन हाय-एंड इन्फोटेनमेंट सिस्टममुळे ही गाडी दिसायला अत्यंत आक्रमक होती.

महिंद्रा एक्सयूव्ही ५०० 'स्पोर्टझ एडिशन' (XUV500 Sportz) महिंद्राची अत्यंत यशस्वी प्रीमियम एसयूव्ही XUV500 ची स्टाइल अधिक स्पोर्टी बनवण्यासाठी ही एडिशन बाजारात आणली गेली होती. बोनेट आणि साइड पॅनेलवर स्पोर्टी बॉडी डेकल्स, रेड अ‍ॅक्सेंट अलॉय व्हील्स, ड्युअल-टोन एक्स्टीरियर आणि नवीन हाय-एंड इन्फोटेनमेंट सिस्टममुळे ही गाडी दिसायला अत्यंत आक्रमक होती.

Web Title: Mahindra top five limited edition cars auto news marathi

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Published On: Jul 23, 2026 | 08:30 AM

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