महिंद्राच्या या ५ आयकॉनिक ‘लिमिटेड एडिशन’ गाड्या तुम्हाला माहित आहेत का? पहा एका क्लिकवर

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात महिंद्रा अँड महिंद्रा ही कंपनी आपल्या शक्तिशाली आणि दणकट गाड्यांसाठी ओळखली जाते. वेळोवेळी ग्राहकांसाठी काहीतरी खास आणि एक्सक्लुझिव्ह आणण्यासाठी महिंद्राने आपल्या लोकप्रिय गाड्यांच्या 'लिमिटेड एडिशन' बाजारात आणल्या आहेत. या विशेष आवृत्त्यांमधील प्रीमियम डिझाईन आणि अत्यंत मर्यादित उत्पादन संख्येमुळे ग्राहकांमध्ये नेहमीच मोठी उत्सुकता पाहायला मिळते. थारपासून ते अगदी नवीन इलेक्ट्रिक गाड्यांपर्यंत महिंद्राच्या या कार्सनी ऑटो बाजारात आपली वेगळी छाप पाडली आहे. कारप्रेमींच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करणाऱ्या महिंद्राच्या टॉप ५ आयकॉनिक लिमिटेड एडिशन गाड्यांची ही रंजक माहिती!