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Russia Ukraine War: पुतिन यांनी चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळताच युक्रेनचा थरकाप उडवणारा प्रहार; अझोव समुद्रात रशियाची 5 जहाजे उडवली

Updated On: Jun 06, 2026 | 12:16 PM IST
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सारांश

Ukraine Strikes Five Ships : पुतिन यांनी झेलेन्स्की यांचा शांतता चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर युक्रेनने अझोव समुद्रात रशियाच्या ताब्यातील पाच जहाजांवर ड्रोनद्वारे हल्ला केला आहे. वाचा सविस्तर अपडेट.

russia ukraine war ukraine drone strike five ships azov sea putin rejects peace proposal 2026

Russia Ukraine War: युक्रेनने अझोव समुद्रात ५ जहाजांवर हल्ला केला; पुतिन यांनी झेलेन्स्कींचा चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • अझोव समुद्रात भीषण हल्ला
  • चर्चेचा प्रस्ताव फेटाळला
  • परदेशी नागरिकांचा मृत्यू

Russia Ukraine War Azov Sea Attack : रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाला आता एक वेगळेच आणि अत्यंत हिंसक वळण मिळाले आहे. राजनैतिक पातळीवर शांततेचे प्रयत्न पूर्णपणे अपयशी ठरल्यानंतर आता दोन्ही देशांनी एकमेकांवर लष्करी हल्ले तीव्र केले आहेत. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) यांनी युद्धाला पूर्णविराम देण्यासाठी समोरासमोर बसून शांतता चर्चा करण्याचा प्रस्ताव रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांच्यासमोर ठेवला होता. मात्र, पुतिन यांनी सेंट पीटर्सबर्गमधील आर्थिक मंचाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव धुडकावून लावला. पुतिन यांच्या या भूमिकेनंतर संतप्त झालेल्या युक्रेनियन सैन्याने अझोव समुद्रात (Sea of Azov) रशियाच्या रसद पुरवठ्याला लक्ष्य करत आतापर्यंतची सर्वात मोठी डिजिटल आणि लष्करी कारवाई केली आहे.

अझोव समुद्रात मध्यरात्री थरार; ५ जहाजांवर आत्मघातकी ड्रोन हल्ला

युक्रेनच्या ड्रोन दलाचे प्रमुख कमांडर रॉबर्ट ब्रोव्डी यांनी या कारवाईला अधिकृतपणे दुजोरा दिला आहे. रशियाच्या ताब्यातील मारियुपोल आणि बर्द्यान्स्क बंदरांच्या जवळ आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात रशियन सैन्याला मदत करणाऱ्या ५ मोठ्या जहाजांवर युक्रेनने एकाच वेळी ड्रोनद्वारे हल्ला चढवला. युक्रेनच्या मते, हा भाग त्यांचा तात्पुरता बळकावलेला प्रदेश आहे आणि तेथून होणाऱ्या रशियन हालचालींवर त्यांची बारीक नजर होती. हा हल्ला इतका भीषण होता की यामुळे रशियन लष्कराची किनारपट्टी भागातील आर्थिक आणि अन्नधान्याची रसद पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.

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नावं पुसली, रडार बंद केले; रशियाचा ‘तो’ गुप्त डाव उघड!

कमांडर ब्रोव्डी यांनी या कारवाईनंतर एक खळबळजनक खुलासा केला आहे. ज्या जहाजांवर युक्रेनने हल्ला केला, त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करून स्वतःची ओळख लपवली होती. या मालवाहू जहाजांची नावे हेतुपरस्सर पुसून टाकण्यात आली होती आणि त्यांची ट्रॅकिंग करणारी रडार यंत्रणाही (Transponders) बंद ठेवण्यात आली होती. रशिया युक्रेनच्या ताब्यातील प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणावर धान्य चोरून त्याची बेकायदेशीर वाहतूक करत असल्याचा आरोप युक्रेनने केला आहे. याशिवाय, हीच जहाजे छुप्या पद्धतीने रशियन सैन्यासाठी अत्याधुनिक लष्करी उपकरणे, दारूगोळा आणि इंधनाचा पुरवठा करण्यासाठी वापरली जात होती, ज्याचा सुगावा युक्रेनच्या गुप्तचर यंत्रणेला लागला होता.

credit – social media and Twitter

हल्ल्यात ५ परदेशी नागरिकांचा मृत्यू; अझरबैजानकडून पुष्टी

या लष्करी संघर्षाची झळ आता इतर देशांनाही बसू लागली आहे. अझोव समुद्रात झालेल्या या ड्रोन हल्ल्यात ‘नोस्ट्रा’ (Nostra) आणि ‘त्सिर्कॉन’ (Tsykon) नावाच्या दोन व्यापारी जहाजांचे प्रचंड नुकसान झाले. अझरबैजानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अधिकृत निवेदन जारी करून माहिती दिली आहे की, या जहाजांवर कार्यरत असलेले त्यांचे ५ नागरिक या हल्ल्यात ठार झाले आहेत. तथापि, ही जहाजे अझरबैजानच्या मालकीची नव्हती, तर ते केवळ व्यावसायिक कर्मचारी म्हणून तेथे काम करत होते. अझरबैजानने या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले असून कोणत्याही एका पक्षाला यासाठी थेट जबाबदार धरलेले नाही.

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युद्धाच्या चौथ्या वर्षात रशियन जनता कंटाळली?

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्या मते, हे युद्ध आता चौथ्या वर्षात प्रवेश करत आहे आणि याचा थेट फटका रशियाच्या अंतर्गत अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. रशियामधील सामान्य जनता सातत्याने होणारे ड्रोन हल्ले, गगनाला भिडलेली महागाई आणि इंधनाच्या तीव्र तुटवड्यामुळे त्रस्त झाली आहे. याच दबावाचा फायदा घेऊन झेलेन्स्की यांनी पुतिन यांना चर्चेचे आमंत्रण दिले होते. मात्र, रशिया अद्यापही नमते घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, गेल्या २४ तासांत युक्रेनच्या अंतर्गत शहरांवर रशियाने केलेल्या प्रतिहल्ल्यात १३ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून ७0 हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले आहेत, ज्यामुळे हे युद्ध आणखी किती निष्पाप लोकांचे बळी घेणार, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.

Web Title: Russia ukraine war ukraine drone strike five ships azov sea putin rejects peace proposal 2026

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Published On: Jun 06, 2026 | 12:16 PM

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