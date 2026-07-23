Recipe: पावसाळ्यात बनवा हेल्दी टेस्टी मक्याच्या दाण्यांचे चाट, चमचमीत पदार्थाने करा पावसाचे सेलिब्रेशन

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर मक्याची कणीस उपलब्ध होतात. भाजलेला किंवा शिजवलेला मका खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. मक्याच्या दाण्यांपासून बनवलेले चाट सगळेच अतिशय आवडीने खातात. वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे मुलांना सतत काहींना काही खाण्याची इच्छा होते. भूक लागल्यानंतर मुलं कायमच विकतचे पदार्थ खाण्याचा हट्ट करतात. पण नेहमीच तेलकट किंवा तिखट पदार्थ खायला देण्याऐवजी घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मक्याच्या दाण्यांचे चाट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले मक्याचे चाट सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यात सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता. मक्याचे दाणे, ताज्या भाज्या, लिंबाचा आंबटपणा चाटची चव वाढवण्यास मदत करेल. मक्याच्या दाण्यांमध्ये असलेले पौष्टिक घटक शरीर निरोगी ठेवतात. मका खाल्ल्यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. चला तर जाणून घेऊया मक्याच्या दाण्यांचे चाट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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