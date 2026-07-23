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Recipe: पावसाळ्यात बनवा हेल्दी टेस्टी मक्याच्या दाण्यांचे चाट, चमचमीत पदार्थाने करा पावसाचे सेलिब्रेशन

Updated On: Jul 23, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

पावसाळ्यात बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मके उपलब्ध असतात. त्यामुळे मक्याच्या दाण्यांचा वापर करून तुम्ही विविध पदार्थ बनवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मक्याच्या दाण्यांचे चाट बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत.

पावसाळ्यात बनवा हेल्दी टेस्टी मक्याच्या दाण्यांचे चाट, चमचमीत पदार्थाने करा पावसाचे सेलिब्रेशन

पावसाळ्यात बनवा हेल्दी टेस्टी मक्याच्या दाण्यांचे चाट, चमचमीत पदार्थाने करा पावसाचे सेलिब्रेशन

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विस्तार

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर मक्याची कणीस उपलब्ध होतात. भाजलेला किंवा शिजवलेला मका खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतो. मक्याच्या दाण्यांपासून बनवलेले चाट सगळेच अतिशय आवडीने खातात. वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे मुलांना सतत काहींना काही खाण्याची इच्छा होते. भूक लागल्यानंतर मुलं कायमच विकतचे पदार्थ खाण्याचा हट्ट करतात. पण नेहमीच तेलकट किंवा तिखट पदार्थ खायला देण्याऐवजी घरी बनवलेले पौष्टिक पदार्थ खावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मक्याच्या दाण्यांचे चाट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले मक्याचे चाट सकाळच्या नाश्त्यात किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यात सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता. मक्याचे दाणे, ताज्या भाज्या, लिंबाचा आंबटपणा चाटची चव वाढवण्यास मदत करेल. मक्याच्या दाण्यांमध्ये असलेले पौष्टिक घटक शरीर निरोगी ठेवतात. मका खाल्ल्यामुळे पोट सुद्धा भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. चला तर जाणून घेऊया मक्याच्या दाण्यांचे चाट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • मक्याचे दाणे
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • हिरवी मिरची
  • हिरवी मिरची
  • चाट मसाला
  • काळीमिरी पावडर
  • मीठ
  • लिंबाचा रस
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कृती:

  • मक्याचे चाट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मक्याचे कणीस स्वच्छ करून घ्या. त्यानंतर कुकरच्या भांड्यात कणीसाचे दोन तुकडे करून कुकरच्या भांड्यात शिजण्यासाठी ठेवा.
  • कुकरच्या दोन किंवा तीन शिट्ट्या काढून गॅस बंद करा आणि मक्याचे दाणे थंड करण्यासाठी ठेवा.
  • त्यानंतर मक्याचे दाणे काढून मोठ्या वाटीमध्ये ठेवा. त्यात बारीक चिरून घेतलेला कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात काळीमिरी पावडर, लाल तिखट, चाट मसाला आणि चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • सगळ्यात शेवटी लिंबाचा रस घालून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले मक्याचे चाट.
  • संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर मुलांना तेलकट पदार्थ खाण्यास देण्याऐवजी घरी बनवलेले मक्याच्या दाण्यांचे चाट नाश्त्यात खावे.

Web Title: How to make corn chat at home simple food recipe benefits of eating corn

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Published On: Jul 23, 2026 | 08:00 AM

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