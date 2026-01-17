Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Tourism Plans Resume After The Cold Weather Subsides Tipeshwar Is The First Choice And Tiger Sightings Are Happening At The Sunna Gate

थंडी ओसरल्यानंतर पर्यटन आराखडे सुरू! पहिली पसंती ‘टिपेश्वर’ला, सुन्ना गेटवर होतंय वाघाचे दर्शन

टिपेश्वर अभयारण्यात अनेक प्राण्यांचे वास्तव्य आहे. मात्र पहिल्याच टप्यात हमखास दर्शन होणाऱ्या वाघाचे पर्यटकांना खास आकर्षण आहे. सध्या येथे १८ ते २० च्या आसपास वाघांची संख्या आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 02:11 PM
थंडी ओसरल्यानंतर पर्यटन आराखडे सुरू! पहिली पसंती 'टिपेश्वर'ला, सुन्ना गेटवर होतंय वाघाचे दर्शन

थंडी ओसरल्यानंतर पर्यटन आराखडे सुरू! पहिली पसंती 'टिपेश्वर'ला, सुन्ना गेटवर होतंय वाघाचे दर्शन

Follow Us:
Follow Us:

मागील काही दिवसात थंडीने चांगलाच जोर पकडला होता. अशावेळी अनेकांनी पर्यटनाचे बेत तुर्तास रद्द केले. मात्र आता थंडीचा जोर काहीसा ओसरला असल्याने अनेकांनी आपले पर्यटनाचे आराखडे सुरू केले आहे. जिल्ह्यात पर्यटनस्थळांची संख्या मर्यादित असली, तरी निसर्गसंपन्नता आणि हमखास व्याघ्रदर्शन यामुळे नागरिकांची पहिली पसंती टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्यालाच मिळत आहे.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

शिक्षकांच्या बदलीचा मुहूर्त गवसला! राज्यातील जि.प.च्या १२ हजार शिक्षकाचा समावेश, ग्राम विकास विभाग अ‍ॅक्टिव्ह मोडवर

घनदाट जंगलात वन्यप्राण्यांचा मुक्त संचार असल्याने पर्यटकांना पहिल्याच सफारीत वाघदर्शनाचा अनुभव येतो. सध्या टिपेश्वर वनपरिक्षेत्रात दोन गेटवर २५ जंगल सफारी (जिप्सी) वाहने कार्यरत असून, वनविभागाकडून पर्यटकांसाठी विविध सोयी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यातून ऑफलाईनमधून दर महिन्यात ५ ते ७ लाख रुपयाचा महसूल मिळतो. १४८.६२ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ असलेल्या टिपेश्वर अभयारण्यात वाघ, चितळ, सांबर, काळवीट, कोल्हा, अस्वल, नीलगाय यांसह विविध वन्यप्राणी आढळतात. पानगळीच्या जंगलामुळे येथे समृद्ध जैवविविधता नांदते. अंजन आपटा, बहावा, बाभूळ, बेल, चिंच चंदन, हिरडा, जांभूळ, मोह, पळस, साग तेंदू, उंबर, वड यांसारख्या वृक्षप्रजाती जंगलाचे सौंदर्य वाढवतात.

नववर्षात दारूच्या विक्रीत वाढ! ग्राहकांचा कल झुकला बिअर आणि वाईनकडे, जिल्ह्यात सुमारे १ कोटी ९ लाख रुपयांची विक्री

टिपेश्वर येथे सध्या १८ ते २० वाघाची संख्या:

टिपेश्वर अभयारण्यात अनेक प्राण्यांचे वास्तव्य आहे. मात्र पहिल्याच टप्यात हमखास दर्शन होणाऱ्या वाघाचे पर्यटकांना खास आकर्षण आहे. सध्या येथे १८ ते २० च्या आसपास वाघांची संख्या आहे. यात ४ वाघ हे लहान आहेत. यासह बिवट, चितळ, अस्वल, निलगाय, मार या प्राण्यांचे वास्तव्य आहे. टिपेश्वरच्या सुन्ना गेटवरून तर वाघाचे हमखास दर्शन होत आहे.टिपेश्वर अभयारण्याला सुन्ना व कोदारी असे दोन गेट आहे. यातील सुन्ना गेटवरीत पिलखाना नाल्याजवळ हमखास व्याघ्रदर्शन होत असल्याचे अधिका-यांनी सांगितले, पाण्याच उपलब्धता व दाट जंगलामुळे या परिसरात वाघांच यावर अधिक असून त्यामुळे पर्यटकांची विशेष गर्द होत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Tourism plans resume after the cold weather subsides tipeshwar is the first choice and tiger sightings are happening at the sunna gate

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 02:11 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM