Budget 2026: भारतीय इतिहासातील असा एकमेव अर्थसंकल्प जेव्हा नव्हता बनवला गेला हलवा; जाणून घ्या यामागील रंजक कारण

Budget 2026: या वर्षी, राष्ट्रीय अर्थसंकल्प रविवारी सादर केला जाईल, परंतु अर्थसंकल्पापूर्वीचा हलवा समारंभ खूप खास आहे. हा समारंभ कोणत्या वर्षात पार पडला नाही आणि त्यामागील कारणे काय आहेत ते पाहूया.

Updated On: Jan 31, 2026 | 02:46 PM
budget 2026 halwa ceremony history tradition broken in 2022 secret process north block

Budget 2026: भारतीय इतिहासातील असा एकमेव अर्थसंकल्प जेव्हा नव्हता बनवला गेला हलवा; जाणून घ्या यामागील रंजक कारण ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • अर्थसंकल्पाचा श्रीगणेशा
  • परंपरेला लागलेला ‘ब्रेक’
  • गोपनीयतेचा ‘कडक’ पहारा

Why was Halwa Ceremony cancelled in 2022 : फेब्रुवारी महिना जवळ आला की संपूर्ण देशाचे लक्ष अर्थमंत्र्यांच्या ‘बजेट’ (Budget) ब्रीफकेसकडे लागलेले असते. यंदा २०२६ चा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करणार आहेत. मात्र, अर्थसंकल्प संसदेत येण्यापूर्वी अर्थ मंत्रालयात एक अतिशय रंजक आणि पारंपरिक विधी पार पडतो, तो म्हणजे ‘हलवा समारंभ’ (Halwa Ceremony). हा समारंभ म्हणजे अर्थसंकल्पाच्या छपाईचा (आता डिजिटल स्वरूपात) अधिकृत श्रीगणेशा मानला जातो. पण तुम्हाला माहित आहे का? दशकानुदशके सुरू असलेली ही गोड परंपरा भारतीय इतिहासात एकदा मोडली गेली होती.

काय आहे ही ‘हलवा’ परंपरा?

भारतीय संस्कृतीत कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात ‘गोड’ खाऊन करण्याची पद्धत आहे. हीच परंपरा अर्थ मंत्रालयानेही जोपासली आहे. जेव्हा अर्थसंकल्पाचा मसुदा पूर्ण होतो, तेव्हा एका मोठ्या कढईत हलवा बनवला जातो. अर्थमंत्री स्वतः हा हलवा आपल्या सहकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना वाढतात. या समारंभाचा अर्थ असा की, आता अर्थसंकल्पाची गोळाबेरीज पूर्ण झाली असून तो अंतिम टप्प्यात आला आहे.

२०२२: जेव्हा इतिहासात पहिल्यांदाच कढई चढली नाही!

स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक वर्षी न चुकता होणारा हा समारंभ २०२२ मध्ये आयोजित करण्यात आला नव्हता. याचे कारण कोणतेही राजकीय नव्हते, तर संपूर्ण जगाला विळखा घालणारा कोविड-१९ विषाणू होता. त्यावेळी ओमिक्रॉन व्हेरिएंटची लाट जोरात होती. सामाजिक अंतर पाळण्यासाठी आणि मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने हा समारंभ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्याऐवजी कर्मचाऱ्यांना मिठाईचे बॉक्स वाटण्यात आले होते. ५२ वर्षांच्या अखंड परंपरेला लागलेला हा पहिलाच मोठा ‘ब्रेक’ होता.

credit – social media and Twitter

हलवा खाल्ल्यावर अधिकारी का होतात ‘कैद’?

हा समारंभ केवळ गोड खाण्यापुरता मर्यादित नाही. या विधीनंतर अर्थसंकल्पाशी संबंधित सुमारे १०० अधिकारी आणि कर्मचारी अर्थ मंत्रालयाच्या ‘नॉर्थ ब्लॉक’ मध्ये दहा दिवसांसाठी अक्षरशः बंदिस्त होतात. याला ‘लॉकिंग’ पिरियड म्हटले जाते.

  • संपूर्ण गुप्तता: या काळात या अधिकाऱ्यांना आपल्या कुटुंबाशी बोलण्याचीही परवानगी नसते.
  • नो गॅजेट्स: त्यांचे मोबाईल फोन जप्त केले जातात आणि त्यांना इंटरनेट वापरण्यास मनाई असते.
  • कडक पहारा: गुप्तचर यंत्रणांचे अधिकारी या सर्व हालचालींवर लक्ष ठेवून असतात. अर्थसंकल्पातील कोणतीही माहिती फुटू नये (Leak) यासाठी ही कडक व्यवस्था केली जाते.

२०२६ च्या अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा?

यंदाचा अर्थसंकल्प रविवार, १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. सुट्टीच्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर होण्याची ही दुर्मिळ वेळ आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना टॅक्स सवलत आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणांची अपेक्षा आहे. हलवा समारंभ झाल्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाकडे लागल्या आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: हलवा समारंभ (Halwa Ceremony) म्हणजे काय?

    Ans: अर्थसंकल्पाची छपाई सुरू होण्यापूर्वी अर्थ मंत्रालयात मिठाई (हलवा) वाटून कामाची शुभ सुरुवात केली जाते, त्याला हलवा समारंभ म्हणतात.

  • Que: हलवा समारंभ कोणत्या वर्षी झाला नाही?

    Ans: स्वातंत्र्यानंतर केवळ २०२२ मध्ये कोविड-१९ च्या तिसऱ्या लाटेमुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव हलवा समारंभ आयोजित करण्यात आला नव्हता.

  • Que: हलवा समारंभानंतर अधिकार्यांना बाहेर का जाऊ दिले जात नाही?

    Ans: अर्थसंकल्पाची गोळाबेरीज आणि त्यातील महत्त्वाची माहिती लीक होऊ नये म्हणून गोपनीयता राखण्यासाठी अधिकाऱ्यांना १० दिवस कोणाशीही बोलू दिले जात नाही.

