वाई येथील किसन वीर महाविद्यालयाच्या परिसरात आढळला दुर्मिळ ‘मून मॉथ’; सर्वांचे वेधले लक्ष

वाई : किसन वीर महाविद्यालयाच्या परिसरात नुकताच एक दुर्मिळ असा मून मॉथ (Moon Moth) आढळले आहे. महाविद्यालयाचे सहाय्यक प्राध्यापक जितेंद्र चव्हाण व ग्रंथालय परिचर ऋषिकेश शिंदे यांना हा मून मॉथ दिसून आला. हा मून वॉथ दिसताच विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी आणि निसर्गप्रेमींमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
प्राणीशास्त्र विभागातील सहाय्यक प्राध्यापक राहुल तायडे यांनी सांगितले की, मून मॉथ सहसा घनदाट जंगल परिसरात दिसतो आणि शहरी भागात त्याचे दर्शन होणे फारच दुर्मिळ आहे. त्यामुळे महाविद्यालयाचा परिसर जैवविविधतेच्या दृष्टीने समृद्ध असल्याचे हे एक सकारात्मक लक्षण आहे. मून मॉथ (Moon Moth) म्हणजे चंद्र पतंग (Actias selene), जो त्याच्या चंद्रासारख्या दिसणाऱ्या, हिरवट-पिवळ्या रंगाच्या आणि लांब शेपटीच्या पंखांमुळे ओळखला जातो; हे सुंदर आणि दुर्मिळ पतंग आहेत, जे निसर्गात आढळतात आणि त्यांचे पंख मखमली व पारदर्शक नक्षी असलेले असतात. जे पर्यावरणासाठी महत्त्वाचे आहेत. नाजूक पंखांचा हा सुंदर पतंग पाहण्यासाठी अनेकांनी गर्दी केली होती.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी या पतंगाचे छायाचित्रण करताना त्याला कोणतीही इजा न करता नैसर्गिक अधिवासात सोडले. निसर्गसंवर्धनाबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी हा प्रसंग प्रेरणादायी ठरत असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले.
यावर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. गुरुनाथ फगरे म्हणाले, महाविद्यालयाच्या परिसरात दुर्मिळ असा मून मॉथ आढळणे ही अत्यंत आनंदाची व अभिमानाची बाब आहे. यावरून आपल्या परिसरातील नैसर्गिक पर्यावरण संतुलित व जैवविविधतेने समृद्ध असल्याचे स्पष्ट होते. आम्ही शैक्षणिक गुणवत्तेसोबत पर्यावरण संवर्धनालाही तितकेच महत्त्व देतो.
विद्यार्थ्यांनी निसर्गाचा आदर करावा
विद्यार्थ्यांनी या घटनेतून निसर्गाचा आदर करावा, जैवविविधतेचे संरक्षण करावे आणि अशा दुर्मिळ प्रजातींबाबत वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अभ्यास करावा, हीच अपेक्षा आहे. हे विधान महाविद्यालयाच्या हरित परिसर उपक्रमांना मिळालेली सकारात्मक दाद असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
