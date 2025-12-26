Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Mira Bhayandar Prepared For Bjp Alliance But Has Set Clear Terms And Conditions

Mira Bhayandar Election: मीरा-भाईंदरमध्ये भाजप युतीसाठी तयार, मात्र ठेवल्या स्पष्ट अटी-शर्ती

मीरा भाईंदर निवडणुकीतील युतीसाठी भाजपकडू ठोस अटी-शर्थी ठेवण्यात आल्या आहेत. या अटी-शर्थींवर शिवसेना काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्वाचे आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 06:40 PM

Follow Us:

मीरा-भाईंदर : आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मीरा-भाईंदर शहरात भाजपाने युतीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असली, तरी यासाठी काही ठोस अटी व शर्ती मांडल्या आहेत. भाजप स्वतःसाठी ६६ जागा, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी ८ जागा देण्यास तयार असून उर्वरित २१ जागांबाबत शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत चर्चा करण्याची तयारी भाजपाने दर्शवली आहे.

युतीसाठी ठेवण्यात आलेल्या अटींमध्ये भाजपाकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, भाजप पक्षातून शिवसेनेत गेलेले सर्व पदाधिकारी पुन्हा भाजपात परत करण्यात यावेत. ही अट पूर्ण झाल्याशिवाय युतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे संकेत भाजपाने दिले आहेत.

तसेच शिवार गार्डनच्या व्यावसायिकीकरणाचा मुद्दाही भाजपाने उपस्थित केला आहे. शिवार गार्डनचे व्यावसायिकीकरण तात्काळ थांबवण्यात यावे, अशी अट भाजपाने युतीसाठी पुढे ठेवली आहे. या सर्व अटी मान्य झाल्यासच भाजप युती करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या अटींवर शिवसेनेची भूमिका काय राहणार आणि प्रताप सरनाईक यांच्यासोबतच्या चर्चेतून तोडगा निघतो का, याकडे शहरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मीरा-भाईंदरमधील आगामी राजकीय समीकरणे या वाटाघाटींवर अवलंबून राहणार असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.

Follow Us:

मीरा-भाईंदर : आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मीरा-भाईंदर शहरात भाजपाने युतीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असली, तरी यासाठी काही ठोस अटी व शर्ती मांडल्या आहेत. भाजप स्वतःसाठी ६६ जागा, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी ८ जागा देण्यास तयार असून उर्वरित २१ जागांबाबत शिवसेनेचे नेते प्रताप सरनाईक यांच्यासोबत चर्चा करण्याची तयारी भाजपाने दर्शवली आहे.

युतीसाठी ठेवण्यात आलेल्या अटींमध्ये भाजपाकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, भाजप पक्षातून शिवसेनेत गेलेले सर्व पदाधिकारी पुन्हा भाजपात परत करण्यात यावेत. ही अट पूर्ण झाल्याशिवाय युतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे संकेत भाजपाने दिले आहेत.

तसेच शिवार गार्डनच्या व्यावसायिकीकरणाचा मुद्दाही भाजपाने उपस्थित केला आहे. शिवार गार्डनचे व्यावसायिकीकरण तात्काळ थांबवण्यात यावे, अशी अट भाजपाने युतीसाठी पुढे ठेवली आहे. या सर्व अटी मान्य झाल्यासच भाजप युती करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या अटींवर शिवसेनेची भूमिका काय राहणार आणि प्रताप सरनाईक यांच्यासोबतच्या चर्चेतून तोडगा निघतो का, याकडे शहरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मीरा-भाईंदरमधील आगामी राजकीय समीकरणे या वाटाघाटींवर अवलंबून राहणार असल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे.

Web Title: Mira bhayandar prepared for bjp alliance but has set clear terms and conditions

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 06:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा
1

मणिकर्णिका घाटावर बुलडोझर चालवला, मोदींनी जनतेची माफी मागावी, नाहीतर…; काँग्रेसचा इशारा

पडद्यामागील हालचालींना वेग! कल्याण-डोंबिवलीत महापौरपदासाठी रस्सीखेच सुरु, महापौर नेमका कोणाचा होणार?
2

पडद्यामागील हालचालींना वेग! कल्याण-डोंबिवलीत महापौरपदासाठी रस्सीखेच सुरु, महापौर नेमका कोणाचा होणार?

Raj Purohit Death: भाजपचे ज्येष्ठ नेते राज पुरोहित यांचे निधन; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वाहिली श्रद्धांजली
3

Raj Purohit Death: भाजपचे ज्येष्ठ नेते राज पुरोहित यांचे निधन; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वाहिली श्रद्धांजली

Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीसांना मोठा धक्का? महापौरपदाबाबत शिंदेंनी टाकला डाव
4

Maharashtra Politics: देवेंद्र फडणवीसांना मोठा धक्का? महापौरपदाबाबत शिंदेंनी टाकला डाव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Jan 18, 2026 | 10:26 PM
Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Jan 18, 2026 | 10:08 PM
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Jan 18, 2026 | 09:55 PM
फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

Jan 18, 2026 | 09:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

Jan 18, 2026 | 09:36 PM
देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

Jan 18, 2026 | 09:24 PM
सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

Jan 18, 2026 | 09:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM