Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Politics »
  • Amol Mohite Has Assumed The Charge Of The Mayor Of Satara Municipal Council

Satara Politics : अमोल मोहिते यांनी स्वीकारला नगराध्यक्षपदाचा पदभार; चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीची अखेर

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी नूतन नगरसेवकांना फक्त प्रभागाचे न बघता शहराच्या विकासाचे बघा, असा थेट सल्ला दिला.

Updated On: Dec 27, 2025 | 08:02 AM
अमोल मोहिते यांनी स्वीकारला नगराध्यक्षपदाचा पदभार; चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीची अखेर

अमोल मोहिते यांनी स्वीकारला नगराध्यक्षपदाचा पदभार; चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीची अखेर

Follow Us:
Follow Us:

सातारा : तब्बल चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीची अखेर करत नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांनी शुक्रवारी सायंकाळी साडेपाच वाजता खासदार उदयनराजे भोसले व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत छत्रपती शिवाजी सभागृहाच्या शानदार सोहळ्यात नगराध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला.

सातारा शहराच्या महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांसाठी महत्त्वाचे प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे यांनी करत आगामी निवडणुका या सातारा शहरात महानगरपालिकेसाठी होतील, असे संकेत दिले. तर पुढील पाच महिन्यात सातारा नगरपालिका सदर बाजार कॅम्प येथील पालिकेच्या नवीन इमारतीत स्थलांतरित होईल, अशी घोषणा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केली.

हेदेखील वाचा : Jayant Patil Meet Uddhav Thackeray: मातोश्रीवर घडामोडींना वेग! मुंबईसाठी जयंत पाटलांचे ठाकरेंना गाऱ्हाणे?

मनोमिलनाच्या दोन्ही शिलेदारांनी सातारा शहराच्या विकासासाठी आम्ही दोघे कोठेही कमी पडणार नाही. सर्व नगरसेवकांनी सातारा शहरातील नागरिकांच्या आशा आकांक्षा समजावून घेत त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण कराव्यात, असा सल्ला नूतन नगरसेवकांना दिला. या कार्यक्रम सोहळ्यामध्ये मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांच्याकडे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून पदभार हस्तांतरित केला. या तांत्रिक प्रक्रियेनंतर खासदार उदयनराजे व शिवेंद्रसिंह राजे या दोन्ही नेत्यांनी अमोल मोहिते यांना त्यांच्या दालनातील नगराध्यक्षपदाच्या खुर्चीत बसवून आगामी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी अमोल मोहिते यांनी दोन्ही महाराजांचे आशीर्वाद घेतले आणि प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात केली. सोमवारी पहिल्या प्रशासकीय सर्वसाधारण सभेची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. या सभेमध्ये उपनगराध्यक्ष व स्वीकृत सदस्यांची निवड केली जाईल, असा अंदाज आहे.

तत्पूर्वी झालेल्या पदग्रहण सोहळ्यामध्ये कार्यक्रमाची सुरुवात खासदार उदयनराजे भोसले व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत छत्रपती शिवरायांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली. सर्व मतदार बंधू सर्व नगरसेवक व मनोमिलनाचे दोन्ही राजे या सर्वांचे अमूल मोहिते यांनी मनापासून आभार मानले.

आता प्रत्यक्ष कामातूनच बोलेन

सातारा पालिकेचे प्रशासन पारदर्शी निष्पक्ष आणि लोकांच्या हिताला प्राधान्य देणारे राहील सातारकरांच्या हिताचा आणि त्यांच्या अपेक्षांना खरा उतरेल, असा कारभार करून दाखवू फार बोलणार नाही, प्रत्यक्ष कृतीच बोलेल, अशा मोजक्या शब्दांमध्ये अमोल मोहिते व्यक्त झाले.

फक्त प्रभागाचे न बघता शहराच्या विकासाचे बघा

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी नूतन नगरसेवकांना फक्त प्रभागाचे न बघता शहराच्या विकासाचे बघा, असा थेट सल्ला दिला. तसेच सातारा शहराच्या पाच वर्षानंतरच्या पुढील निवडणुका या नगरपालिकेच्या नाही तर महानगरपालिकेच्या होतील. त्यासाठी आवश्यक संख्याबळ, पायाभूत सुविधांचा विकास, सातारा शहराची चौफेर रचना या दृष्टीने आपल्याला येत्या पाच वर्षांत काम करावे लागेल. जे प्रकल्प मार्गी लागले त्यांची देखभाल दुरुस्ती आणि आगामी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी तातडीने राज्य शासनाकडे तांत्रिक तपशीलासह प्रस्ताव तातडीने दाखल करा, अशा सूचनाही यावेळी दिल्या.

विकासात आम्ही कुठंही कमी पडणार नाही

खासदार उदयनराजे भोसले म्हणाले, सातारा पालिकेच्या छत्रपती शिवाजी सभागृहात आल्यानंतर येथे जुन्या आठवणींना उजाळा मिळतो. 1991 साली याच सभागृहातून माझ्या राजकीय जीवनाची सुरुवात झाली होती. मी व शिवेंद्रसिंहराजे भोसले सातारा शहराच्या विकासात आम्ही कोठेही कमी पडणार नाही. केंद्राकडून व राज्य शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी आणण्याच्या दृष्टीने आमचा प्रयत्न राहील. केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता आहे. भाजप हा राज्यातील तसेच देशातील सर्वात मोठा पक्ष आहे. सातारा शहरासाठी आपण जास्तीत जास्त निधीच्या माध्यमातून शहराची चौफेर प्रगती घडू यासाठी आपण विकासाचे प्रकल्प आपल्या विकासाच्या संकल्पना आमच्याकडे थेटपणे मांडाव्यात, असे आवाहन उदयनराजे यांनी केले.

Web Title: Amol mohite has assumed the charge of the mayor of satara municipal council

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 08:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट
1

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
2

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

Maharashtra Politics: अपक्ष वाढवणार टेंशन; वाई, साताऱ्यात मैत्रीपूर्ण लढती तर…
3

Maharashtra Politics: अपक्ष वाढवणार टेंशन; वाई, साताऱ्यात मैत्रीपूर्ण लढती तर…

Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल
4

Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य

भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य

Jan 22, 2026 | 03:42 PM
Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Jan 22, 2026 | 03:40 PM
Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

Jan 22, 2026 | 03:40 PM
IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

Jan 22, 2026 | 03:39 PM
नारळी बागा, शांत लाटा आणि स्वर्गसुख… हिवाळ्यात कोकणातील ‘या’ निसर्गरम्य समुद्रकिनाऱ्यांची पर्यटकांना भुरळ

नारळी बागा, शांत लाटा आणि स्वर्गसुख… हिवाळ्यात कोकणातील ‘या’ निसर्गरम्य समुद्रकिनाऱ्यांची पर्यटकांना भुरळ

Jan 22, 2026 | 03:36 PM
छोट्या पडद्यावर ‘Bigg Boss Marathi 6’चा डंका! रितेश भाऊंच्या ‘लयभारी’ स्वॅगने बहरला ग्रँड प्रीमियर

छोट्या पडद्यावर ‘Bigg Boss Marathi 6’चा डंका! रितेश भाऊंच्या ‘लयभारी’ स्वॅगने बहरला ग्रँड प्रीमियर

Jan 22, 2026 | 03:31 PM
Australia पुन्हा हादरला! न्यू साऊथ वेल्समध्ये अंदाधुंद गोळीबारात ३ ठार, परिसरात दहशतीचे वातावरण

Australia पुन्हा हादरला! न्यू साऊथ वेल्समध्ये अंदाधुंद गोळीबारात ३ ठार, परिसरात दहशतीचे वातावरण

Jan 22, 2026 | 03:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM