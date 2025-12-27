Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अरे भावा जरा एक राईड दे रे! व्यक्तीच्या स्कुटरवर दिसली कुत्र्यांची रेलचेल,1 नाही 2 नाही तर तब्बल चार श्वान झाले स्वार;Video Viral

Doggies Ride Video : मॉर्निंग वाॅकला श्वानांचा नकार अखेर मालकाने स्कुटर काढताच सर्व धावतच त्यावर चढले. एका स्कुटरवर चार श्वानांची ती अनोखी राईड पाहून सर्वच थक्क झाले आणि श्वानांच्या क्युटनेसने सर्वांनाच घायाळ केले.

Updated On: Dec 27, 2025 | 10:02 AM
(फोटो सौजन्य – Instagram)

  • सकाळच्या वेळी एका व्यक्तीच्या स्कुटरवर तब्बल चार श्वान मजेत राईड घेताना दिसले.
  • लॅब्रेडॉर, गोल्डन रिट्रीव्हर, रॉटविलर आणि हस्की अशा चार जातींच्या श्वानांनी सर्वांचे लक्ष वेधले.
  • हा क्युट व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून नेटकरी मजेशीर प्रतिक्रिया देत आहेत.
सोशल मिडियावर कधी काय दिसूल येईल ते सांगता येत नाही. इथे दररोज अनेक थक्क करणारे आणि मजेदार व्हिडिओज शेअर केले जातात. अशात अलिकडेच इंटरनेटवर एक क्युट, सुंदर असा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात सकाळच्या प्रहरी चार श्वान स्कुटर राईडची मजा घेताना दिसून आले. स्कुटरचे हँडलबार व्यक्तीच्या हातात असते आणि त्याच्या मांडीवर एक, खाली दुसरा आणि मागे आणखी दोन असे तब्बल चार श्वान स्कुटर राईडची मजा लुटताना दिसले. हे दृश्य पाहून असं वाटलं जणू तो त्यांना लिफ्ट देत त्यांच्या गंतव्यस्थानापर्यंत पोहचवत आहे. श्वानांची अशी ही राईड क्वचितच कुणी पाहिली असावी ज्यामुळे क्षणार्धात या व्हिडिओने लोकांचे लक्ष वेधले आणि हे क्यूट दृश्य शेअर करायला सुरुवात केली.

भावाच्या जुगाडाला सलाम! ना वीज, ना गॅस… विटांपासून तयार केला देसी हिटर, पाहून कुणाचाच विश्वास बसेना; Video Viral

काय दिसलं व्हिडिओत?

लोकांचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या या क्यूट दृश्यांमध्ये आपल्याला मोकळ्या रस्त्यावर एक स्कुटर जाताना दिसते. सामान्या वाटणारी ही स्कुटर खास तेव्हा बनते जेव्हा यावर स्वार झालेले अनोखे राडरर्स आपल्याला दिसून येतात. व्हिडिओत दिसते की, एका स्कुटरवर तब्बल पाच जण बसले आहेत आणि ते कुठेतरी जात आहेत. यातील एक सामान्य व्यक्ती असतो जो स्कुटरला चालवत असतो तर बाकीचे चार कुत्रे स्कुटरवर बसलेले असतात जे मस्त ऐटीत बसून आपल्या राईडची मजा लुटत असतात. यात लॅब्रेडॉर रिट्रीव्हर, गोल्डन रिट्रिव्हर, रॉटविलर आणि हस्की अशा चार भिन्न प्रकारच्या श्वानांचा समावेश असतो. श्वानांना असे राईड घेताना पाहून यूजर्स खुश झाले आणि लोकांनी वेगाने हे दृश्य शेअर करण्यास सुरुवात केली.

पतीचं ते स्वप्न पत्नीने केलं पूर्ण, पाहता क्षणीच भावुक झाला अन् पुढच्याच क्षणी हंबरडा फोडून रडू लागला; भावनिक Video Viral

व्हिडिओत सांगितल्याप्रमाणे, मालक आपल्या सर्व श्वानांना घेऊन माॅर्निंग वाॅकला निघाला होता. पण त्यातील कोणत्याही श्वानाने मालकाच्या या निर्णयाला सहकार्य न दाखवता ते वेगवेगळ्या दिशेला पळण्याचा प्रयत्न करु लागले. शेवटी मालकाने आपली स्कुटर बाहेर काढली ज्यावर आनंदाने सर्व श्वान स्वार झाले आणि त्यांनी स्कुटर राईड घेण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान हे दृश्य @tv1indialiv नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे.व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “हे किती क्युट आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “भावाकडे Z+ सिक्योरिटी आहे” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “लॅब, गोल्डन, रॉट, हस्की ते सर्वच पुकी दिसत आहेत”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Dec 27, 2025 | 10:01 AM

