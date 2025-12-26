Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Ahilyanagar News: शनिशिंगणापूर देवस्थानचा आर्थिक कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात! 14 जानेवारीला सुनावणी

शनिशिंगणापूर देवस्थान पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात आले आहे. देवस्थानच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत काही गंभीर आरोप करण्यात आले आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 07:58 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • शनिशिंगणापूर देवस्थान पुन्हा वादात अडकले
  • देवस्थानचा आर्थिक कारभार संशयाच्या कचाट्यात
  • जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
जगप्रसिद्ध श्रीक्षेत्र शनिशिंगणापूर देवस्थान पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आले असून, अनावश्यक कर्मचारी भरती, आर्थिक गैरव्यवहार आणि ऑनलाइन पूजा ॲप घोटाळ्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या प्रकरणामुळे देवस्थानचे प्रशासनच नव्हे, तर शासनाची नियंत्रण यंत्रणाही हादरली आहे. श्रद्धेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या या कथित गैरप्रकारांनी देवस्थानच्या कारभाराच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

मागील काही वर्षांत देवस्थानमध्ये आवश्यकतेपेक्षा अधिक, नियमबाह्य आणि बोगस पद्धतीने कर्मचारी भरती झाल्याचे आरोप सातत्याने केले जात आहेत. याचबरोबर भाविकांच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेत ऑनलाइन पूजा अॅपच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने देवस्थानचा संपूर्ण आर्थिक कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

CM Devendra Fadnavis: ‘मानवतेच्या मार्गावर चालण्यासाठी…..; वीर बाल दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन

दोषींवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे

श्रद्धेच्या नावाखाली चालणारा कोणताही कारभार हा पारदर्शक, नियमबद्ध आणि जबाबदार असायलाच हवा. चौकशी ही केवळ कागदोपत्री न राहता, खऱ्या दोषींना समोर आणणारी आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणारी असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, शनिशिंगणापूरसारख्या पवित्र देवस्थानात घडलेले हे प्रकार संपूर्ण व्यवस्थेच्या अपयशाचे प्रतीक ठरतील. १४ जानेवारी २०२६ रोजी होणारी सुनावणी ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, श्रद्धा आणि शासनाच्या विश्वासार्हतेची खरी कसोटी असणार आहे.

अपारदर्शक तपासावर प्रश्नचिन्ह

सहा महिने उलटून गेले असतानाही केवळ दोन आरोपींना अटक झाली असून, प्रत्यक्षात दहा ते पंधरा जणांचा सहभाग असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. त्यामुळे तपास जाणीवपूर्वक ‘मॅनेज’ केला जात असल्याचा आरोप जाणकारांकडून केला जात आहे. शनिशिंगणापूर हे केवळ देवस्थान नसून, कोट्यवधी भाविकांची श्रद्धा आणि प्रचंड आर्थिक उलाढालीचे केंद्र आहे. येथे होणारा कोणताही गैरप्रकार हा केवळ प्रशासकीय चूक न राहता, थेट श्रद्धेवर घाला घालणारा ठरतो.

अनावश्यक कर्मचारी भरतीमुळे देवस्थानच्या आर्थिक तिजोरीवर मोठा ताण पडतो, तर ऑनलाइन पूजा अॅपमधील अपारदर्शक व्यवहारांमुळे भाविकांचा विश्वास डळमळीत होत आहे.

Nanded Politics : मुख्यमंत्र्यांची सभा, तरीही पराभव! संतोष बांगर यांचे संघटनकौशल्य निर्णायक

१४ जानेवारीला निर्णायक सुनावणी

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने थेट देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाला चौकशी नोटिसा बजावल्या आहेत. अधीक्षक सीमा केणी यांनी विश्वस्तांना आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले असून, देवस्थानतर्फे २३ डिसेंबर रोजी लेखी म्हणणे सादर करण्यात आले आहे. या म्हणण्यावर १४ जानेवारी २०२६ रोजी सविस्तर सुनावणी होणार असून, ही तारीख निर्णायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विधानसभेपर्यंत उमटले पडसाद

या प्रकरणाचे पडसाद थेट महाराष्ट्र विधानसभेत उमटले. नेवासा मतदारसंघाचे आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे बोगस कर्मचारी भरती आणि ऑनलाइन पूजा अॅप घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे स्पष्ट आदेश दिले. मात्र प्रत्यक्ष तपासाची दिशा पाहता, या आदेशांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी आहे, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.

शेकडो कोटी रुपयांच्या व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर तपासात केवळ सुमारे एक कोटी रुपयांचे व्यवहार समोर येणे संशयास्पद ठरत आहे. धर्मादाय आणि सायबर क्राईम विभागाच्या वरिष्ठ पातळीवरील चौकशीचे आदेश असतानाही तपास अहिल्यानगर सायबर क्राईम पथकापुरताच मर्यादित राहिल्याने अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

Web Title: Financial affairs of shani shingnapur temple are under suspicion

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 26, 2025 | 07:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
1

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या
2

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?
3

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Ahilyanagar News: नगर-मनमाड महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुजय विखे पाटलांकडून आढावा
4

Ahilyanagar News: नगर-मनमाड महामार्गावर वाहतूक कोंडी! सुजय विखे पाटलांकडून आढावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM