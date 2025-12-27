Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

तोंडाच्या दुर्गंधीपासून सुटका मिळवण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच तयार करा मुखवास, शरीराला होतील आरोग्यदायी फायदे

जेवणानंतर नियमित एक चमचा मुखवास खाल्ल्यास तोंडाच्या दुर्गंधीपासून सुटका मिळण्यासोबतच पचनक्रिया सुधारेल. जाणून घ्या आवळ्याचा मुखवास बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Dec 27, 2025 | 10:01 AM
बऱ्याचदा जेवल्यानंतर किंवा बोलताना काहींच्या तोंडाला खूप जास्त दुर्गंधी येते. दातांमध्ये साचून राहिलेले अन्नपदार्थांचे कण कुजल्यामुळे तोंडाला सतत घाण वास येतो. तोंडाला येणाऱ्या वासामुळे चारचौघांमध्ये हसताना किंवा बोलताना लाजिरवण्यासारखे वाटते. याशिवाय काहीवेळा आत्मविश्वास कमी होऊन जातो. अशावेळी मुखवास खाण्याचा सल्ला दिला जातो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये आवळ्यापासून मुखवास बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. आवळा खाणे शरीरासाठी सुपरफूड मानले जाते. यामध्ये असलेले विटामिन सी, फायबर आणि इतर आवश्यक गुणकारी गुणधर्म शरीरासाठी फायदेशीर ठरतात. जेवल्यानंतर थोडासा आवळ्याचा मुखवास खाल्ल्यास पचनसंस्था सुधारते, तोंडाच्या दुर्गंधीपासून सुटका मिळते. याशिवाय आवळा खाल्ल्यामुळे केस आणि त्वचा अतिशय चमकदार आणि सुंदर दिसू लागतात. केसांच्या सर्व समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी नियमित एक चमचा मुखवास खाल्ल्यास महिनाभरात सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. जेवणानंतर बऱ्याचदा शरीराची पचनक्रिया मंदावते, अशावेळी मुखवास खाल्ल्यास पचनक्रिया सुधारते आणि अपचनाचा त्रास होत नाही. चला तर जाणून घेऊया आवळ्याचा मुखवास बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साधा, सोपा पण चवीला मजेदार असा स्ट्रीट स्टाईल ‘अंडा बर्गर’, हलक्या भुकेला शमवण्यासाठी परफेक्ट पर्याय

साहित्य:

  • आवळा
  • बीट
  • बडीशेप
  • साखर
  • जिरं
  • आलं
  • मीठ
  • काळे मीठ
Recipe : पश्चिम बंगालमधील फेमस पदार्थ, मसालेदार अन् कुरकुरीत असा ‘आलू चॉप’ तुम्ही कधी खाल्ला आहे का?

कृती:

  • आवळ्याचा मुखवास बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, आवळा आणि बीट स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. त्यानंतर आवळा आणि बीट किसून घ्या.
  • कढई गरम करून त्यात बडीशेप हलकीशी भाजून घ्या. तसेच त्यामध्ये ओवा सुद्धा भाजून घ्यावा.
  • किसून घेतलेल्या बीट आणि आवळ्याला मीठ लावून मिक्स करून घ्या. त्यानंतर त्यातील जास्तीचे पाणी काढून टाका.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भाजून घेतलेली बडीशेप, जिरं आणि ओवा, साखर घालून बारीक वाटून घ्या.
  • तयार केलेला मसाला आवळ्याच्या मिश्रणात ओतून घ्या. त्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. ताटात तयार केलेला मुखवास ओतून उन्हात २ ते ३ दिवस सुकवा. मुखवास पूर्णपणे कड झाल्याशिवाय डब्यात भरून ठेवू नये.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला आवळ्याचा मुखवास. जेवणानंतर नियमित एक चमचा मुखवास खाल्ल्यास पचनाच्या समस्या दूर होतील.

Dec 27, 2025 | 10:01 AM

