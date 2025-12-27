SA20 2025-26 : IPL 2026 च्या आधी रायन रिकल्टनचे शतक व्यर्थ…T20 सामन्यात केल्या 400 पेक्षा जास्त धावा!

SA20 च्या चौथ्या हंगामाची सुरुवात एका रोमांचक सामन्याने झाली. गेल्या हंगामातील तळाच्या डर्बन सुपर जायंट्स (DSG) ने MI केपटाऊनचा पराभव केला. न्यूलँड्स स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात 449 धावा झाल्या, जो SA20 इतिहासातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च सामना होता. प्रथम फलंदाजी करताना, डर्बन सुपर जायंट्सने 20 षटकांत 5 गडी गमावून 232 धावा केल्या. तथापि, रायन रिकेल्टनच्या स्फोटक शतकानंतरही, MI केपटाऊनचा 15 धावांनी पराभव झाला.
रिकेल्टनने १७९.३७ च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आणि ६३ चेंडूत ११३ धावा केल्या. त्याने त्याच्या डावात ५ चौकार आणि ११ षटकार मारले. हे त्याचे टी२० मधील दुसरे आणि दक्षिण आफ्रिका २० मधील पहिले शतक होते. ११३ ही त्याची कारकिर्दीतील सर्वोत्तम धावसंख्या आहे. त्याने या फॉरमॅटमध्ये २४ अर्धशतके देखील केली आहेत. त्याने रीझा हेंड्रिक्ससोबत ६० धावांची भागीदारी केली.
ENG vs AUS : इंग्लंडसमोर जिंकण्याचे सोपे लक्ष्य! तीन सामने गमावल्यानंतर स्टोक्सचा संघ पुनरागमन करेल का?
त्यानंतर जेसन स्मिथने रिकेल्टनसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी ७६ धावांची दमदार भागीदारी केली, ४.३ षटकांत प्रति षटक सुमारे १७ धावा गेल्या. तथापि, तरुण वेगवान गोलंदाज क्वेना एमफाका आणि एथन बॉश यांनी शेवटच्या षटकांमध्ये पाहुण्या संघाला वादापासून दूर ठेवले. रिकेल्टनने चार हंगामात एमआय केपटाऊनसाठी २६ एसए२० सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये ४६.८७ च्या सरासरीने १,१२५ धावा केल्या आहेत.
२०२५ च्या आयपीएलपूर्वी झालेल्या मेगा लिलावात रिकेल्टनला मुंबई इंडियन्सने १ कोटी रुपयांना विकत घेतले. गेल्या हंगामात त्याने १४ सामन्यांमध्ये जवळजवळ ३० च्या सरासरीने आणि १५० पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटने ३८८ धावा केल्या. या काळात यष्टीरक्षक-फलंदाजाने तीन अर्धशतकेही झळकावली. रिकेल्टन या हंगामातही मुंबईकडून खेळताना दिसेल.
𝐌𝐈𝐋𝐄𝐒𝐓𝐎𝐍𝐄 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓 🚨 Career-best for Ryan Rickelton in an explosive #BetwaySA20 innings 💯#MICTvDSG #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/Lo7CV32Bea — Betway SA20 (@SA20_League) December 26, 2025
प्रत्युत्तरात, गतविजेत्या एमआय केपटाऊनची सुरुवात चांगली झाली नाही, सुरुवातीच्या विकेटमुळे दबाव वाढला. रीझा हेंड्रिक्स २८ धावांवर बाद झाल्या, तर रॅसी व्हॅन डर ड्यूसेन फक्त २ धावा करू शकला. निकोलस पूरन देखील १५ धावांवर बाद झाला. तथापि, रायन रिकेल्टनने एका टोकाला एकत्र धरले आणि फक्त ६३ चेंडूत ५ चौकार आणि ११ षटकारांसह ११३ धावा केल्या. एसए२० मध्ये एका डावात हे सर्वाधिक षटकार आहे. रिकेल्टनने जेसन स्मिथसोबत ७६ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली, ज्यामध्ये स्मिथने १४ चेंडूत ४१ धावा केल्या.
तथापि, शेवटच्या षटकांमध्ये दबाव वाढला. शेवटच्या दोन षटकांमध्ये फक्त १५ धावा झाल्या आणि तीन विकेट पडल्या. परिणामी, एमआय केपटाऊन २० षटकांत ७ बाद २१७ धावाच करू शकला आणि १५ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. डर्बनचा युवा गोलंदाज इथन बॉशने चार विकेट घेत सामना उलटला आणि क्वेना म्फाकानेही शेवटच्या षटकांमध्ये जोरदार गोलंदाजी केली. परिणामी, गेल्या हंगामात पॉइंट टेबलमध्ये तळाशी असलेल्या डर्बन सुपर जायंट्सने त्यांच्या हंगामाची सुरुवात विजयाने केली.