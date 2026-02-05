Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Rishabh Shettys Inspiring Journey From Kundapura To Making Kantara Film

ऑफिस बॉय ते राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता! ऋषभ शेट्टींचा कुंडापुरा ते ‘कांतारा’ पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

कांतारा चित्रपटामुळे देशभरात पोहोचलेल्या ऋषभ शेट्टींचा प्रवास खूप कमी जणांना ठाऊक आहे. चला त्यांच्या खडतर आणि प्रेरणादायी प्रवासाबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 05, 2026 | 08:29 PM
ऋषभ शेट्टींचा कुंडापुरा ते 'कांतारा' पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

ऋषभ शेट्टींचा कुंडापुरा ते 'कांतारा' पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

Follow Us:
Follow Us:
  • कांतारा चित्रपट देशात चांगलाच गाजला
  • अभिनेता, दिग्दर्शक आणि लेखक म्हणून ऋषभ शेट्टींचे कौतुक
  • जाणून घ्या ऋषभ शेट्टींच्या प्रवासाबद्दल
कर्नाटकातील एका साध्या गावातून सुरू झालेला आणि भारतीय सिनेमातील सर्वात प्रभावी क्रिएटिव्ह ताकद बनण्यापर्यंत पोहोचलेला ऋषभ शेट्टींचा प्रवास म्हणजे जिद्द, आवड आणि स्पष्ट उद्दिष्टांची प्रेरणादायी कथा आहे. कुंडापुरा तालुक्यातील केराडी गावात प्रशांत शेट्टी म्हणून जन्मलेले ऋषभ आपल्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्यासाठी बेंगळुरूला गेले. तिथे त्यांनी थिएटर आणि पारंपरिक यक्षगानमध्ये स्वतःला झोकून दिले आणि छोट्या-मोठ्या नोकऱ्या करत आपला उदरनिर्वाह केला.

सिनेमातील सुरुवातीच्या काळात त्यांनी पडद्यामागे काम करत अनुभव मिळवला आणि तुगलक (2012), लूसिया (2013) आणि उलिदावरु कंडंते (2014) यांसारख्या चित्रपटांत सहाय्यक भूमिका साकारल्या. या अनुभवांमुळे चित्रपट निर्मितीच्या बारकाव्यांची त्यांना खोल समज मिळाली. 2016 मध्ये रिकी या चित्रपटातून त्यांनी दिग्दर्शनात पदार्पण केले. त्यानंतर आलेल्या ब्लॉकबस्टर किरिक पार्टीने त्यांना एक आश्वासक दिग्दर्शक आणि प्रभावी कथाकार म्हणून ओळख मिळवून दिली.

‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’मध्ये नील भट्टचा रांगडा अवतार; टीझरने सोशल मीडियावर उडवला धुरळा

सरकारी हि. प्रा. शाळा, कासरगोडु, कोडुगे: रमन्ना राय (2018) या चित्रपटातून ऋषभ शेट्टी यांच्या क्रिएटिव्ह व्हिजनला आणखी व्यापक दाद मिळाली. या चित्रपटाला बेस्ट चिल्ड्रन्स फिल्मचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार मिळाला. मात्र, 2022 मध्ये आलेल्या कांताराने त्यांच्या कारकिर्दीतील सुवर्णक्षण आणले. या चित्रपटाचे लेखन, दिग्दर्शन आणि प्रमुख भूमिका स्वतः ऋषभ यांनीच साकारली. कांतारा हा एक सांस्कृतिक फेनोमेनन ठरला आणि त्यांना बेस्ट अ‍ॅक्टरचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार, तसेच बेस्ट पॉप्युलर फिल्म प्रोव्हायडिंग होलसम एंटरटेनमेंटचा सन्मान मिळाला.

ही यशस्वी घोडदौड कांतारा: चॅप्टर 1मुळे पुढेही सुरू राहिली. या चित्रपटाने संपूर्ण भारतात त्यांच्या उपस्थितीला अधिक भक्कम केले आणि बॉक्स ऑफिसवर त्यांचा दबदबा पुन्हा सिद्ध केला. गुरु दत्त आणि राज कपूर यांसारख्या दिग्गजांच्या पंक्तीत बसणारे ऋषभ शेट्टी आज अभिनेता, लेखक आणि दिग्दर्शक अशा तिन्ही भूमिका समर्थपणे निभावणारे खरे ‘वन मॅन आर्मी’ म्हणून ओळखले जातात.

रणबीर कपूरचा Animal Park करणार धमाका! चित्रपटाचे शूटिंग सुरु, अभिनेता साकारणार दुहेरी भूमिका

साध्या मुळांपासून ते राष्ट्रीय ओळखीपर्यंतचा ऋषभ शेट्टी यांचा प्रवास हा जमिनीशी जोडलेली कथा, क्रिएटिव्ह प्रामाणिकपणा आणि सिनेमावरील अथक समर्पण किती दूर घेऊन जाऊ शकते, याचे जिवंत उदाहरण आहे.

Web Title: Rishabh shettys inspiring journey from kundapura to making kantara film

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 08:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’मध्ये नील भट्टचा रांगडा अवतार; टीझरने सोशल मीडियावर उडवला धुरळा
1

‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’मध्ये नील भट्टचा रांगडा अवतार; टीझरने सोशल मीडियावर उडवला धुरळा

Mirzapur The Movie: मोठ्या पडद्यावर मिर्झापूरचा धमाका! कालीन भैया, मुन्ना आणि गुड्डू पंडितची धमाकेदार एन्ट्री
2

Mirzapur The Movie: मोठ्या पडद्यावर मिर्झापूरचा धमाका! कालीन भैया, मुन्ना आणि गुड्डू पंडितची धमाकेदार एन्ट्री

कला, संघर्ष आणि हळवी कथा; पोनी वर्मा यांचा ‘सूर’ लघुपट प्रेक्षकांच्या भेटीला
3

कला, संघर्ष आणि हळवी कथा; पोनी वर्मा यांचा ‘सूर’ लघुपट प्रेक्षकांच्या भेटीला

भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थीवर 11.5 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप, पोलिसांत तक्रार दाखल
4

भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा अवस्थीवर 11.5 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप, पोलिसांत तक्रार दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ऑफिस बॉय ते राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता! ऋषभ शेट्टींचा कुंडापुरा ते ‘कांतारा’ पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

ऑफिस बॉय ते राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता! ऋषभ शेट्टींचा कुंडापुरा ते ‘कांतारा’ पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

Feb 05, 2026 | 08:29 PM
तुम्ही 70 वर्षे जगणार की 100 वर्षे? फक्त खाण-पान नाही तर ही गोष्ट ठरवते तुमचे आयुष्य किती असेल; नवी रिसर्च आली समोर

तुम्ही 70 वर्षे जगणार की 100 वर्षे? फक्त खाण-पान नाही तर ही गोष्ट ठरवते तुमचे आयुष्य किती असेल; नवी रिसर्च आली समोर

Feb 05, 2026 | 08:15 PM
MHADA Mumbai Lottery 2026: गृहस्वप्न लांबणीवर! १२० सदनिकांच्या विक्रीसाठी अर्ज नोंदणी स्थगित; काय आहे नेमके कारण?

MHADA Mumbai Lottery 2026: गृहस्वप्न लांबणीवर! १२० सदनिकांच्या विक्रीसाठी अर्ज नोंदणी स्थगित; काय आहे नेमके कारण?

Feb 05, 2026 | 08:13 PM
चांगल्या नवऱ्यात असावे 2 गुण! प्रियांका चोप्राच्या पतीने Nick Jonas ने शेअर केले आनंदी लग्नाचे सिक्रेट

चांगल्या नवऱ्यात असावे 2 गुण! प्रियांका चोप्राच्या पतीने Nick Jonas ने शेअर केले आनंदी लग्नाचे सिक्रेट

Feb 05, 2026 | 08:09 PM
PM Narendra Modi: “किती दिवस जगाला फसवणार…”, पंतप्रधान मोदींनी शायरीतून विरोधकांना झापले; राज्यसभेतील Video व्हायरल

PM Narendra Modi: “किती दिवस जगाला फसवणार…”, पंतप्रधान मोदींनी शायरीतून विरोधकांना झापले; राज्यसभेतील Video व्हायरल

Feb 05, 2026 | 07:51 PM
अनुराग ठाकूर होणार BCCI चे नवे अध्यक्ष? मिथुन मनहासचे पद धोक्यात? सर्वोच्च न्यायालयाने ‘त्या’ प्रकरणात 9  वर्षांची बंदी उठवली

अनुराग ठाकूर होणार BCCI चे नवे अध्यक्ष? मिथुन मनहासचे पद धोक्यात? सर्वोच्च न्यायालयाने ‘त्या’ प्रकरणात 9  वर्षांची बंदी उठवली

Feb 05, 2026 | 07:48 PM
हेच बाकी होतं! आता TVS Jupiter 110 ची किंमत सुद्धा वाढली, जाणून घ्या प्रत्येक व्हेरिएंटची किंमत

हेच बाकी होतं! आता TVS Jupiter 110 ची किंमत सुद्धा वाढली, जाणून घ्या प्रत्येक व्हेरिएंटची किंमत

Feb 05, 2026 | 07:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM