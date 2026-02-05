Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • America Critical Minerals Global Dominance President Donald Trump Alliance With India Eu Uk Against China

भारत, EU आणि UK रुसलेल्या देशांची समजून काढण्यास सरसावले Trump, क्रिटिकल मिनरल्सवर चीनविरोधात सिक्रेट प्लानिंग

"क्रिटिकल मिनरल्स समिट" द्वारे २० मित्र राष्ट्रांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही केवळ बैठक नसून चीनविरुद्ध जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्रांची "धोकादायक" नाकेबंदी म्हणून वर्णन केले जातेय

Updated On: Feb 05, 2026 | 08:38 PM
डोनाल्ड ट्रम्पची वेगळीच खेळी (फोटो सौजन्य - Instagram)

डोनाल्ड ट्रम्पची वेगळीच खेळी (फोटो सौजन्य - Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • डोनाल्ड ट्रम्पचा वेगळाच प्रयत्न रागवलेल्या देशांची घालणार समजूत 
  • चीनविरोधात २० राष्ट्रांना एकत्र आणणार
  • क्रिटिकल मिनरल्स समिट 
ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे जगभरातील अनेक देश नाराज झाले आहेत. त्यांनी भारत, युरोपियन युनियन आणि ब्रिटन सारख्या मित्र राष्ट्रांनाही सोडले नाही. आता, अमेरिकेने अचानक आपल्या सर्व प्रमुख मित्र राष्ट्रांना एकत्र करणे आणि एकत्र करणे सुरू केले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला आव्हान देण्यासाठी हे केले आहे. अमेरिका एकट्याने चीनची जागतिक स्तरावरील महत्त्वाच्या खनिजांवरील मक्तेदारी संपवू शकत नाही. परिणामी, ट्रम्प यांना आता त्यांच्या मित्र राष्ट्रांची आठवण झाली आहे आणि ते या आठवड्यात वॉशिंग्टनमध्ये “क्रिटिकल मिनरल्स समिट” आयोजित करत आहेत. या शिखर परिषदेबद्दल अधिक जाणून घ्या आणि कोणते देश सहभागी होतील.

चीनविरुद्ध अमेरिकेने किती देश एकत्र केले आहेत?

वॉशिंग्टनमध्ये “क्रिटिकल मिनरल्स समिट” हा चीनवरील अवलंबित्व संपवण्यासाठी एका महायुतीचा उदय मानला जात आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्या नेतृत्वाखालील ही बैठक भारत, ऑस्ट्रेलिया, जपान, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनसह जवळपास २० शक्तिशाली देशांना एकत्र आणेल. त्यांचे स्पष्ट ध्येय म्हणजे त्यांची अर्थव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षा चीनच्या पुरवठा साखळीच्या तावडीतून मुक्त करणे. चीनच्या दुर्मिळ पृथ्वी शस्त्रांचा सामना करण्यासाठी सामायिक धोरणात्मक राखीव जागा विकसित करणे हे या शिखर परिषदेचे उद्दिष्ट असेल.

तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी! मध्यपूर्वेतील ‘हा’ अरब देशही बनवतोय अण्वस्त्र, अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांचा मोठा खुलासा

ऑस्ट्रेलिया आणि जपानने आधीच तयारी सुरू केली आहे

ऑस्ट्रेलियाने या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे, अंदाजे ₹६,५०० कोटी किमतीचा एक धोरणात्मक खनिज साठा स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. ऑस्ट्रेलियाचे ध्येय अशा खनिजांचे साठे बांधणे आहे ज्यांचा पुरवठा चीन खंडित करू शकतो, जसे की अँटीमनी आणि गॅलियम.

भविष्यात कोणत्याही संभाव्य पुरवठा संकटासाठी तयारी करण्यासाठी जपान देखील अनेक वर्षांपासून असेच साठे बांधत आहे. वॉशिंग्टनमधील या बैठकीत, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर संसाधनांनी समृद्ध देश अमेरिकेकडून या खनिजांसाठी “किमान किंमत हमी” देण्याची मागणी करत आहेत. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की जर भविष्यात चीनने जागतिक बाजारपेठेतील किमती कमी केल्या तर त्यांच्या देशांतर्गत खाण कंपन्यांना मोठे आर्थिक नुकसान होणार नाही.

चीनवरील अवलंबित्वाची आकडेवारी आणि आव्हाने

EU च्या आकडेवारीनुसार, युरोपमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या २०,००० टन स्थायी चुंबकांपैकी अंदाजे १८,००० टन एकट्या चीनमधून येतात, तर युरोपचे स्वतःचे उत्पादन फक्त १,००० टन आहे. हा आकडा युरोपचे चीनवरील प्रचंड अवलंबित्व दर्शवितो. अमेरिका आणि त्याचे मित्र राष्ट्रे मानतात की हे अवलंबित्व कमी केल्याशिवाय आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करणे अशक्य आहे.

ट्रम्प यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न

ही शिखर परिषद अमेरिकेकडून मित्र राष्ट्रांमध्ये विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिली जात आहे. युरोपियन युनियनच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की चीनकडून होणारे धोके कमी करण्यासाठी ते अमेरिकेसोबत काम करण्यास तयार आहेत, जर त्यांना सतत टॅरिफ धमक्या दिल्या जात नसतील. ट्रम्प प्रशासनाने अलिकडच्या काही महिन्यांत अनेक व्यापार निर्बंधांच्या धमक्या दिल्या आहेत, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही शिखर परिषद हा तणाव कमी करण्याचा आणि एक सामान्य आर्थिक सुरक्षा चौकट तयार करण्याचा प्रयत्न आहे.

‘भारत कोणाचा गुलाम नाही’ ; ट्रम्प यांच्या भारत-रशिया तेल व्यापारावरील दाव्यावर पुतिन यांनी दिलं चोख प्रत्युत्तर

चीनवरील ट्रम्प यांचा दुहेरी खेळ

ट्रम्प देशांना दररोज त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे कठीण करत आहेत. एकीकडे, चीनला आव्हान देण्यासाठी एक शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, त्यांनी बुधवारी शी जिनपिंग यांच्याशी फोनवर चर्चा केली आणि त्यांना त्यांचे सर्वात चांगले मित्र म्हणून वर्णन केले. ट्रम्प यांनी चीनसोबत व्यापारावर चर्चा केल्याचा दावा केला आहे आणि एप्रिलमध्ये ते बीजिंगला भेट देतील.

Web Title: America critical minerals global dominance president donald trump alliance with india eu uk against china

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 08:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी! BLA च्या हल्ल्यात आतापर्यंत शेकडो पाकिस्तानी सैनिक ठार, निष्पाप नागरिकांचाही बळी
1

बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी! BLA च्या हल्ल्यात आतापर्यंत शेकडो पाकिस्तानी सैनिक ठार, निष्पाप नागरिकांचाही बळी

तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी! मध्यपूर्वेतील ‘हा’ अरब देशही बनवतोय अण्वस्त्र, अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांचा मोठा खुलासा
2

तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी! मध्यपूर्वेतील ‘हा’ अरब देशही बनवतोय अण्वस्त्र, अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांचा मोठा खुलासा

Bangladesh Elections : निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशात मोठी राजकीय उलथा-पालथ; युनूस सरकारमधील मंत्री देश सोडण्याच्या तयारीत?
3

Bangladesh Elections : निवडणुकीपूर्वी बांगलादेशात मोठी राजकीय उलथा-पालथ; युनूस सरकारमधील मंत्री देश सोडण्याच्या तयारीत?

इराणमध्ये मोठी क्रांती! जोरदार निदर्शनानंतर महिलांना मिळाले बाईक चालवण्याचे स्वातंत्र्य
4

इराणमध्ये मोठी क्रांती! जोरदार निदर्शनानंतर महिलांना मिळाले बाईक चालवण्याचे स्वातंत्र्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारत, EU आणि UK रुसलेल्या देशांची समजून काढण्यास सरसावले Trump, क्रिटिकल मिनरल्सवर चीनविरोधात सिक्रेट प्लानिंग

भारत, EU आणि UK रुसलेल्या देशांची समजून काढण्यास सरसावले Trump, क्रिटिकल मिनरल्सवर चीनविरोधात सिक्रेट प्लानिंग

Feb 05, 2026 | 08:38 PM
ऑफिस बॉय ते राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता! ऋषभ शेट्टींचा कुंडापुरा ते ‘कांतारा’ पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

ऑफिस बॉय ते राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता! ऋषभ शेट्टींचा कुंडापुरा ते ‘कांतारा’ पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

Feb 05, 2026 | 08:29 PM
तुम्ही 70 वर्षे जगणार की 100 वर्षे? फक्त खाण-पान नाही तर ही गोष्ट ठरवते तुमचे आयुष्य किती असेल; नवी रिसर्च आली समोर

तुम्ही 70 वर्षे जगणार की 100 वर्षे? फक्त खाण-पान नाही तर ही गोष्ट ठरवते तुमचे आयुष्य किती असेल; नवी रिसर्च आली समोर

Feb 05, 2026 | 08:15 PM
MHADA Mumbai Lottery 2026: गृहस्वप्न लांबणीवर! १२० सदनिकांच्या विक्रीसाठी अर्ज नोंदणी स्थगित; काय आहे नेमके कारण?

MHADA Mumbai Lottery 2026: गृहस्वप्न लांबणीवर! १२० सदनिकांच्या विक्रीसाठी अर्ज नोंदणी स्थगित; काय आहे नेमके कारण?

Feb 05, 2026 | 08:13 PM
चांगल्या नवऱ्यात असावे 2 गुण! प्रियांका चोप्राच्या पतीने Nick Jonas ने शेअर केले आनंदी लग्नाचे सिक्रेट

चांगल्या नवऱ्यात असावे 2 गुण! प्रियांका चोप्राच्या पतीने Nick Jonas ने शेअर केले आनंदी लग्नाचे सिक्रेट

Feb 05, 2026 | 08:09 PM
‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’मध्ये नील भट्टचा रांगडा अवतार; टीझरने सोशल मीडियावर उडवला धुरळा

‘मिस्टर अँड मिसेस परशुराम’मध्ये नील भट्टचा रांगडा अवतार; टीझरने सोशल मीडियावर उडवला धुरळा

Feb 05, 2026 | 08:06 PM
PM Narendra Modi: “किती दिवस जगाला फसवणार…”, पंतप्रधान मोदींनी शायरीतून विरोधकांना झापले; राज्यसभेतील Video व्हायरल

PM Narendra Modi: “किती दिवस जगाला फसवणार…”, पंतप्रधान मोदींनी शायरीतून विरोधकांना झापले; राज्यसभेतील Video व्हायरल

Feb 05, 2026 | 07:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM